„Pomocna Łapa” w Radiu Kolor. „Czas docenić cichych bohaterów zwierząt”

Docenią tych, którzy na co dzień dbają o los zwierząt w Warszawie. W Radiu Kolor ruszyła kampania społeczna „Pomocna Łapa”.



W ramach akcji Radia Kolor wyróżnione zostaną osoby, które na co dzień dbają o los zwierząt w Warszawie – często po cichu i bezinteresownie.

Reklama Reklama

Bohaterowie pomagający zwierzętom w Radiu Kolor

Celem kampanii jest docenienie mieszkańców stolicy i okolic, którzy z potrzeby serca pomagają bezdomnym zwierzętom, dokarmiają je, stawiają budki lęgowe dla ptaków czy wspierają psy i koty w potrzebie.

Przez pierwsze dwa tygodnie października Radio Kolor będzie zapraszać swoich słuchaczy do zgłaszania osób i organizacji, które zasługują na wyróżnienie. Następnie antena oraz media społecznościowe stacji zostaną poświęcone prezentacji sylwetek tych niezwykłych bohaterów – pojawią się rozmowy, reportaże i krótkie prezentacje wideo. Wyróżnieni otrzymają także zestawy prezentów, które pomogą im w ich dalszej pracy.

Edukacja dotycząca bezpieczeństwa zwierząt w komunikacji miejskiej

Kampanii towarzyszyć będą także treści edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa zwierząt w komunikacji miejskiej, zasad podróży ze zwierzakami oraz roli psów przewodników. Ważnym elementem akcji będzie również zbiórka darów na rzecz fundacji pomagającej zwierzętom, które przedstawiciele Radia Kolor dostarczą osobiście.