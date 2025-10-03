10.5°C
Życie Warszawy

„Pomocna Łapa” w Radiu Kolor. „Czas docenić cichych bohaterów zwierząt”

Publikacja: 03.10.2025 15:15

W ramach akcji Radia Kolor wyróżnione zostaną osoby, które na co dzień dbają o los zwierząt w Warszawie – często po cichu i bezinteresownie.

Foto: Adobe Stock

Robert Biskupski
Docenią tych, którzy na co dzień dbają o los zwierząt w Warszawie. W Radiu Kolor ruszyła kampania społeczna „Pomocna Łapa”.

Bohaterowie pomagający zwierzętom w Radiu Kolor

Celem kampanii jest docenienie mieszkańców stolicy i okolic, którzy z potrzeby serca pomagają bezdomnym zwierzętom, dokarmiają je, stawiają budki lęgowe dla ptaków czy wspierają psy i koty w potrzebie.

Na gości czekać będą opowieści o mieszkańcach stołecznego ogrodu zoologicznego i kulisach pracy opie
sobota
Światowy Dzień Zwierząt w stołecznym ogrodzie zoologicznym

Przez pierwsze dwa tygodnie października Radio Kolor będzie zapraszać swoich słuchaczy do zgłaszania osób i organizacji, które zasługują na wyróżnienie. Następnie antena oraz media społecznościowe stacji zostaną poświęcone prezentacji sylwetek tych niezwykłych bohaterów – pojawią się rozmowy, reportaże i krótkie prezentacje wideo. Wyróżnieni otrzymają także zestawy prezentów, które pomogą im w ich dalszej pracy.

Edukacja dotycząca bezpieczeństwa zwierząt w komunikacji miejskiej

Kampanii towarzyszyć będą także treści edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa zwierząt w komunikacji miejskiej, zasad podróży ze zwierzakami oraz roli psów przewodników. Ważnym elementem akcji będzie również zbiórka darów na rzecz fundacji pomagającej zwierzętom, które przedstawiciele Radia Kolor dostarczą osobiście.

Na Żoliborzu zarejestrowanych jest obecnie 60 społecznych karmicieli kotów, którzy pod opieką mają 8
zwierzę warszawskie
Trzeba zaopiekować się żoliborskimi kotami. Dzielnica szuka wolontariuszy

– „Pomocna Łapa” to kampania, w której chcemy pokazać, że wokół nas jest wielu ludzi, którzy swoją codzienną troską zmieniają życie zwierząt na lepsze. Czas docenić cichych bohaterów zwierząt. Wierzymy, że ich historie zainspirują innych do działania i większej wrażliwości – podsumowuje Łukasz Suda, dyrektor programowy Radia Kolor i pomysłodawca kampanii.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

