„Pomocna Łapa” w Radiu Kolor. „Czas docenić cichych bohaterów zwierząt”

W ramach akcji Radia Kolor wyróżnione zostaną osoby, które na co dzień dbają o los zwierząt w Warszawie – często po cichu i bezinteresownie.
Celem kampanii jest docenienie mieszkańców stolicy i okolic, którzy z potrzeby serca pomagają bezdomnym zwierzętom, dokarmiają je, stawiają budki lęgowe dla ptaków czy wspierają psy i koty w potrzebie.
Przez pierwsze dwa tygodnie października Radio Kolor będzie zapraszać swoich słuchaczy do zgłaszania osób i organizacji, które zasługują na wyróżnienie. Następnie antena oraz media społecznościowe stacji zostaną poświęcone prezentacji sylwetek tych niezwykłych bohaterów – pojawią się rozmowy, reportaże i krótkie prezentacje wideo. Wyróżnieni otrzymają także zestawy prezentów, które pomogą im w ich dalszej pracy.
Kampanii towarzyszyć będą także treści edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa zwierząt w komunikacji miejskiej, zasad podróży ze zwierzakami oraz roli psów przewodników. Ważnym elementem akcji będzie również zbiórka darów na rzecz fundacji pomagającej zwierzętom, które przedstawiciele Radia Kolor dostarczą osobiście.
– „Pomocna Łapa” to kampania, w której chcemy pokazać, że wokół nas jest wielu ludzi, którzy swoją codzienną troską zmieniają życie zwierząt na lepsze. Czas docenić cichych bohaterów zwierząt. Wierzymy, że ich historie zainspirują innych do działania i większej wrażliwości – podsumowuje Łukasz Suda, dyrektor programowy Radia Kolor i pomysłodawca kampanii.