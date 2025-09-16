Trzeba zaopiekować się kotami z Żoliborza. Dzielnica szuka wolontariuszy

„Niestety każdego roku opiekunów kotów wolno żyjących ubywa. Są to w dużej mierze osoby starsze, którym często zdrowie i siły fizyczne nie pozwalają już na dalsze prowadzenie tej formy pomocy” – alarmuje Urząd Dzielnicy Żoliborz.



Na Żoliborzu zarejestrowanych jest obecnie 60 społecznych karmicieli kotów, którzy pod opieką mają 826 zwierząt. Karmicielom urząd regularnie wydaje worki z karmą suchą oraz puszki z karmą mokrą. Kotom wolno żyjącym zapewnia opiekę weterynaryjną, udziela pomocy tym, które uległy wypadkom drogowym, a także prowadzi profilaktykę w zakresie zapobiegania niekontrolowanego rozmnażania się kotów.

„Opiekę nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami na Żoliborzu prowadzimy co najmniej od 25 lat. Prowadzone przez nas działania skupiają się na opiece nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi” – podkreśla Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Jak zostać społecznym karmicielem kotów?

Aby zostać społecznym karmicielem kotów, należy opiekować się co najmniej 3 kotami oraz wypełnić i podpisać specjalny formularz rejestracyjny (dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz). Jest to działalność wolontaryjna, osoby takie znają miejsce bytowania kotów, opiekują się nimi, co najmniej raz do roku aktualizują liczbę kotów, które mają pod opieką i wskazują miejsce ich przebywania.

Jeśli to konieczne, w miejscach, w których zwierzęta te nie mają szansy znaleźć bezpiecznego schronienia np. w pomieszczeniach piwnicznych czy altanach, stwarzają warunki do bytowania ustawiając np. domki. Każdego roku urząd apeluje jednak do mieszkańców z prośbą o udostępnianie kotom wolno żyjącym, szczególnie zimą pomieszczeń piwnicznych czy garaży.