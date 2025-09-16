19.9°C
Życie Warszawy

Trzeba zaopiekować się kotami z Żoliborza. Dzielnica szuka wolontariuszy

Publikacja: 16.09.2025 13:15

Na Żoliborzu zarejestrowanych jest obecnie 60 społecznych karmicieli kotów, którzy pod opieką mają 826 zwierząt

Foto: Adobe Stock

rbi
„Niestety każdego roku opiekunów kotów wolno żyjących ubywa. Są to w dużej mierze osoby starsze, którym często zdrowie i siły fizyczne nie pozwalają już na dalsze prowadzenie tej formy pomocy” – alarmuje Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Na Żoliborzu zarejestrowanych jest obecnie 60 społecznych karmicieli kotów, którzy pod opieką mają 826 zwierząt. Karmicielom urząd regularnie wydaje worki z karmą suchą oraz puszki z karmą mokrą. Kotom wolno żyjącym zapewnia opiekę weterynaryjną, udziela pomocy tym, które uległy wypadkom drogowym, a także prowadzi profilaktykę w zakresie zapobiegania niekontrolowanego rozmnażania się kotów.

„Opiekę nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami na Żoliborzu prowadzimy co najmniej od 25 lat. Prowadzone przez nas działania skupiają się na opiece nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi” – podkreśla Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Jak zostać społecznym karmicielem kotów?

Aby zostać społecznym karmicielem kotów, należy opiekować się co najmniej 3 kotami oraz wypełnić i podpisać specjalny formularz rejestracyjny (dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz). Jest to działalność wolontaryjna, osoby takie znają miejsce bytowania kotów, opiekują się nimi, co najmniej raz do roku aktualizują liczbę kotów, które mają pod opieką i wskazują miejsce ich przebywania.

Jeśli to konieczne, w miejscach, w których zwierzęta te nie mają szansy znaleźć bezpiecznego schronienia np. w pomieszczeniach piwnicznych czy altanach, stwarzają warunki do bytowania ustawiając np. domki. Każdego roku urząd apeluje jednak do mieszkańców z prośbą o udostępnianie kotom wolno żyjącym, szczególnie zimą pomieszczeń piwnicznych czy garaży.

Społeczni karmiciele kotów otrzymują możliwość bezpłatnych usług weterynaryjnych kotów wolno żyjących będących pod ich opieką, a także pomoc w ich odłowieniu i przetransportowaniu ich do lecznicy lub miejsca bytowania (urząd użycza klatki łapki). Osoba taka zobowiązana jest do poddawania ich zabiegom weterynaryjnym do współpracującej w urzędem przychodni (leczenie, sterylizacja, kastracja, szczepienia) i przeznaczania otrzymywanej karmy na ich dokarmianie.

Opieka weterynaryjna dla kotów wolno żyjących

Każdego roku Urząd Dzielnicy Żoliborz podpisuje umowę z przychodnią weterynaryjną, która świadczy bezpłatne usługi dla wolno żyjących i bezdomnych żoliborskich kotów. W 2025 roku w ramach realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego „Pomoc dla Żoliborskich zwierząt” na ten cel przeznaczonych zostało 70 tys. zł, w tym także na bezpłatne czipowanie zwierząt domowych.

Opiekunom kotów wolno żyjących urząd oferuje bezpłatnie badania profilaktyczne i specjalistyczne, zabiegi kastracji i sterylizacji oraz szczepienia. Możliwy jest także wyjazd do wypadków oraz wykonanie zabiegów ratujących życie. W 2025 roku wydano 158 skierowań do przychodni weterynaryjnej, w ramach których wykonano: czipowanie 50 kotów wolno żyjących, czipowanie jednego psa, sterylizację 30 kotów wolno żyjących, badania i zabiegi profilaktyczne (leczenie) 72 kotów wolno żyjących, zabiegi chirurgiczne 31 kotów wolno żyjących, szczepienie 34 kotów przeciw chorobom wirusowym, w tym wściekliźnie, a także 5 eutanazji.

Usługi realizowane są przez EXO-VET Przychodnia Weterynaryjna Szpital Zwierząt Egzotycznych OAZA przy ul. Potockiej 4 w Warszawie. Skierowanie na bezpłatne leczenie, badanie, szczepienie lub zabieg dla kota wolno żyjącego w przychodni współpracującej z dzielnicą Żoliborz oraz informacje o tym, jak zostać społecznym karmicielem kotów udzielane są w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. (22) 443-89-58.

Dzielnica przypomina też, że czipowanie to obecnie podstawowy sposób znakowania zwierząt. Czip, czyli podskórny implant, nadaje zwierzęciu indywidualny numer, który następnie może być zarejestrowany w przeznaczonej o tego bazie i przypisany do danych właściciela. Dane zwierzęcia i informacje kontaktowe właściciela są wpisywane do międzynarodowej bazy danych SAFE-ANIMAL. W przypadku zaginięcia zwierzęcia, mikroczip umożliwia jego identyfikację i znacznie zwiększa szansę na szybkie odnalezienie opiekuna. Czipowanie jest też konieczne w przypadku podróży zagranicznych i niezbędne do wyrobienia paszportu UE.

