25.1°C
1006.9 hPa
Życie Warszawy

„Niech koty z Piaseczna wrócą do gminy”. Nietypowa akcja urzędu

Publikacja: 20.08.2025 14:30

„Adoptuj kota – podaruj mu dom, a on podaruje Ci swoją wierność, czułość i mnóstwo mruczenia” – zach

Połowa z zarażonych ptasią grypą kotów nie przeżyła

„Adoptuj kota – podaruj mu dom, a on podaruje Ci swoją wierność, czułość i mnóstwo mruczenia” – zachęcają urzędnicy z Piaseczna.

Foto: Adobe Stock

rbi
Gmina Piaseczno zachęca swoich mieszkańców do odwiedzenia schroniska „Na Paluchu” lub zapoznania się z sylwetkami kotów czekających na adopcję. „Przyjmując pod swój dach kota z Piaseczna, dajesz mu nie tylko schronienie, ale także nadzieję na lepsze jutro” – zapewniają urzędnicy.

Dodają, że na terenie gminy Piaseczno coraz częściej znajdują się koty, które z różnych powodów straciły swój dom i trafiły pod opiekę Schroniska „Na Paluchu” w Warszawie.

Gmina Piaseczno zachęca do adopcji kotów

Urząd przypomina, że te zwierzęta, często bardzo przyjazne i kochające, dzisiaj czekają na nowego opiekuna, który otoczy je troską i zapewni ciepły, bezpieczny kąt.

Polecane
Barakuda – jedna z podopiecznych Schroniska na Paluchu
zwierzę warszawskie
Koty z Palucha tracą opiekę wolontariuszy. Konflikt z dyrekcją się zaognia

„Adopcja kota to wyjątkowa decyzja – to nie tylko przyjęcie czworonożnego przyjaciela pod swój dach, ale także możliwość stworzenia w domu atmosfery ciepła i radości. Koty potrafią wnieść do życia mnóstwo radości, a ich czułe mruczenie działa jak najlepsza terapia” – tłumaczą urzędnicy.

Koty z Piaseczna w schronisku „Na Paluchu”

W schronisku „Na Paluchu” czekają koty znalezione na terenie Piaseczna, które potrzebują odpowiedzialnego domu.

  • Tamaris to miękka, bura kuleczka, która w spokojnym i bezpiecznym otoczeniu pokaże swoje prawdziwe, przyjazne oblicze.
  • Ranger natomiast potrzebuje spokojnego domu, w którym będzie mógł dojść do siebie po trudnych przejściach, odzyskać siły i zaleczyć złamane serce oraz powypadkowe rany.
  • Marley, Billie, Bianca, Orin, Lira, Elio i Naya pilnie potrzebują kochających domów, gdzie będą bezpieczne i otoczone troską.
  • Astarion marzy o spokojnym miejscu do życia – o własnym kawałku kanapy i życzliwym człowieku, który da mu swoje serce i ciepło.
Polecane
Podczas akcji Adoptuj Warszawiaka w różnych częściach miasta można spotkać psy czekające na adopcję
zwierzę warszawskie
Warszawskie psy polecają się do adopcji. Gdzie spotkać podopiecznych schroniska?

Jak dodaje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, każdy z tych kotów ma wyjątkowy charakter i indywidualne potrzeby, dlatego szuka domu pełnego miłości i zrozumienia. Przyjęcie takiego pupila to niepowtarzalna szansa na stworzenie nowej rodziny oraz otrzymanie w zamian bezwarunkowej miłości i mruczenia na co dzień.

„Adoptuj kota – podaruj mu dom, a on podaruje Ci swoją wierność, czułość i mnóstwo mruczenia” – konkludują urzędnicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

13 adresów na Pradze zyska centralne ogrzewanie
modernizacja

Przetarg na CO w kamienicach na Pradze ogłoszony

Festiwal Warszawa Singera to unikalna okazja, by na nowo odkryć i docenić polsko-żydowskie dziedzict
festiwal

Warszawa Singera 2025. Kultura, tradycja i współczesność spotkają się w sercu stolicy

Taki kształt ma przybrać osiedle, które zastąpi centrum handlowe Klif
inwestycje

Warszawski Klif zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie osiedle

Rejon ulicy Złotej i Zgoda to jedna z miejskich wysp ciepła w stolicy
klimat

Miejska wyspa ciepła w centrum Warszawy. Te ulice nagrzewają się najszybciej

Budowa hali widowiskowo-sportowej powraca do miejkich postulatów co kilka lat
list otwarty

Sportowcy i ludzie kultury piszą do Trzaskowskiego. „Czas dotrzymać obietnic”

Celem uchwały krajobrazowej jest ochrona krajobrazu miejskiego przed negatywnym wpływem chaotycznych
przestrzeń miejska

Miasto pracuje nad uchwałą krajobrazową. Jak zgłosić propozycje?

Zadaszenie pełni istotną funkcję – nie tylko chroni przed rozwiewaniem śmieci przez wiatr, ale przed
przestrzeń miejska

800 nowych koszy na śmieci. Nie rozdziobią ich kruki i wrony

Główną inspiracją dla projektu willi była jednoprzestrzenna forma takich tradycyjnych domostw jak ti
architektura

Dom podróżników pod Warszawą. Oaza spokoju wśród zieleni

© Copyright by GREMI MEDIA SA