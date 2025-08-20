„Niech koty z Piaseczna wrócą do gminy”. Nietypowa akcja urzędu

Gmina Piaseczno zachęca swoich mieszkańców do odwiedzenia schroniska „Na Paluchu” lub zapoznania się z sylwetkami kotów czekających na adopcję. „Przyjmując pod swój dach kota z Piaseczna, dajesz mu nie tylko schronienie, ale także nadzieję na lepsze jutro” – zapewniają urzędnicy.



Dodają, że na terenie gminy Piaseczno coraz częściej znajdują się koty, które z różnych powodów straciły swój dom i trafiły pod opiekę Schroniska „Na Paluchu” w Warszawie.

Gmina Piaseczno zachęca do adopcji kotów

Urząd przypomina, że te zwierzęta, często bardzo przyjazne i kochające, dzisiaj czekają na nowego opiekuna, który otoczy je troską i zapewni ciepły, bezpieczny kąt.

„Adopcja kota to wyjątkowa decyzja – to nie tylko przyjęcie czworonożnego przyjaciela pod swój dach, ale także możliwość stworzenia w domu atmosfery ciepła i radości. Koty potrafią wnieść do życia mnóstwo radości, a ich czułe mruczenie działa jak najlepsza terapia” – tłumaczą urzędnicy.

Koty z Piaseczna w schronisku „Na Paluchu”

W schronisku „Na Paluchu” czekają koty znalezione na terenie Piaseczna, które potrzebują odpowiedzialnego domu.