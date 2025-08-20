„Niech koty z Piaseczna wrócą do gminy”. Nietypowa akcja urzędu

Połowa z zarażonych ptasią grypą kotów nie przeżyła
„Adoptuj kota – podaruj mu dom, a on podaruje Ci swoją wierność, czułość i mnóstwo mruczenia” – zachęcają urzędnicy z Piaseczna.
Dodają, że na terenie gminy Piaseczno coraz częściej znajdują się koty, które z różnych powodów straciły swój dom i trafiły pod opiekę Schroniska „Na Paluchu” w Warszawie.
Urząd przypomina, że te zwierzęta, często bardzo przyjazne i kochające, dzisiaj czekają na nowego opiekuna, który otoczy je troską i zapewni ciepły, bezpieczny kąt.
„Adopcja kota to wyjątkowa decyzja – to nie tylko przyjęcie czworonożnego przyjaciela pod swój dach, ale także możliwość stworzenia w domu atmosfery ciepła i radości. Koty potrafią wnieść do życia mnóstwo radości, a ich czułe mruczenie działa jak najlepsza terapia” – tłumaczą urzędnicy.
W schronisku „Na Paluchu” czekają koty znalezione na terenie Piaseczna, które potrzebują odpowiedzialnego domu.
Jak dodaje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, każdy z tych kotów ma wyjątkowy charakter i indywidualne potrzeby, dlatego szuka domu pełnego miłości i zrozumienia. Przyjęcie takiego pupila to niepowtarzalna szansa na stworzenie nowej rodziny oraz otrzymanie w zamian bezwarunkowej miłości i mruczenia na co dzień.
