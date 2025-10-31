Stołeczna straż miejska otrzymała nietypowe zgłoszenie od mieszkańców Pragi-Południe. Na jednym z stołecznych podwórek wylądował osłabiony żuraw. Z pomocą pospieszyli członkowie Ekopatrolu.



Akcja ratunkowa odbyła się w poniedziałek 27 października. Zwierzę, chociaż osłabione, jest zdrowe i otrzymało niezbędną, fachową pomoc.

Żuraw na Pradze-Południe. Mieszkańcy wezwali pomoc

Warszawski Ekopatrol otrzymał kilka dni temu nietypowe zgłoszenie. Mieszkańcy jednej z praskich kamienic przy ul. Kobielskiej zauważyli na podwórku żurawia. Te dostojne, dzikie ptaki przebywają zazwyczaj na mokradłach i terenach bagiennych. Tym bardziej zaskakujące było miejsce „odpoczynku” zwierzęcia. Po przybyciu na miejsce strażnicy zauważyli, że żuraw jest wyczerpany i mocno osłabiony. Zwierzę nie było w stanie wzbić się do lotu. Nie obawiało się także ludzi.

Żuraw został ostrożnie odłowiony, a ostatecznie trafił do Ptasiego Azylu w warszawskim ZOO. Ptak został poddany fachowej ocenie i uzyskał niezbędną pomoc.

Strażnicy miejscy z Warszawy udzielili pomocy osłabionemu żurawiowi Foto: Straż Miejska m.st. Warszawy/X

Zwierzę zagubiło się w trakcie wędrówki?

Żurawie są dzikimi ptakami wędrownymi. Ich odlot na zimę z Polski przypada zazwyczaj w okresie od września do listopada. Ptaki przemieszczają się stadami, a czas odlotu zależy m.in. od warunków pogodowych. Przyjmuje się, że ostatnie grupy tych ptaków opuszczają tereny Polski w listopadzie. Jak podkreślono w komunikacie straży miejskiej spotkanie żurawia na terenach miejskich „jest wielką rzadkością”. Dzięki spostrzegawczości mieszkańców i interwencji funkcjonariuszy zwierzę udało się uratować.