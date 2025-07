Koteria rozdaje budki dla kotów. W innych miastach robią to samorządy

Budka jest również idealnym, intymnym miejscem do odpoczynku i drzemek, ponieważ koty dużo śpią i potrzebują takich spokojnych miejsc z dala od zgiełku i stresu. Dzięki budce kot może obserwować otoczenie z ukrycia, co pozwala mu czuć się bezpiecznie, jednocześnie kontrolując to, co się wokół dzieje. Budki warto ustawiać na podwyższeniu, aby chronić koty przed wilgocią podłoża oraz przed innymi zwierzętami, na przykład gryzoniami czy jeżami.

Ważne jest, aby budki były odpowiednio ocieplone, miały małe wejście, które zmniejsza wychładzanie, znajdowały się w bezpiecznym i osłoniętym miejscu oraz były utrzymywane w czystości.

Samorządy wspierają stawianie budek dla kotów

W innych miastach w Polsce budki dla kotów wolno żyjących finansuje samorząd. Oto kilka przykładów z kraju:

Gdańsk od 2006 roku finansuje zakup karmy i budek. Wydał już ponad 1400 domków. Budki w Gdańsku są przeznaczone dla dwóch lub czterech lokatorów, z oddzielnym wejściem dla każdego kota. Miasto również zapewnia dowóz i montaż budek opiekunom kotów.

Poznań organizuje coroczne akcje stawiania domków dla kotów. W poprzednich latach postawił 180 budek, wydając na to około 12 tys. zł rocznie. Z kolei mieszkańcy Ełku, którzy opiekują się bezdomnymi kotami, mogą otrzymać drewniane, ocieplone budki, których wykonaniem i dystrybucją zajmuje się tamtejszy urząd miasta.

W Kaliszu miasto finansuje zakup ocieplanych domków dla kotów oraz karmy i leczenie weterynaryjne wolno żyjących kotów. W jednym roku Kalisz wydał na budki 10 tys. zł, a na karmę 3 tys. zł. Sieradz zaplanował zakup 10 drewnianych, ocieplonych domków o solidnej konstrukcji, przeznaczonych dla wolno żyjących kotów, wydając na ten cel około 4,3 tys. zł.

Świnoujście od roku realizuje zakup budek i planuje ich dalsze dostawy, aby zapewnić kotom schronienie, zwłaszcza po rozbiórce opuszczonych budynków. W Suwałkach, w ramach ogólnopolskiego programu wspierania kotów wolno żyjących, zorganizowano przekazanie ponad 100 drewnianych budek.