Korytarz rowerowy połączy dwie dzielnice Warszawy. Trzy oferty w przetargu na projekt trasy

Zarząd Dróg Miejskich otworzył przetarg na projekt nowej trasy rowerowej, która stworzy spójny, siedmiokilometrowy korytarz dla cyklistów między Wawrem a Wesołą.



Warszawscy drogowcy przygotowują się do rozbudowy infrastruktury rowerowej w Wesołej. Inwestycja, realizowana wspólnie przez Zarząd Dróg Miejskich i dzielnicę Wawer, ma na celu stworzenie niemal siedmiokilometrowego korytarza rowerowego, który połączy ratusz w Wesołej z ulicą Marsa. To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów oraz zwiększenia spójności miejskiej sieci dróg rowerowych.

Szczegóły inwestycji w Wesołej

Głównym elementem projektu ZDM jest przebudowa ulic Niemcewicza i Wspólnej, na odcinku od ulicy 1 Pułku Praskiego WP do ulicy Płatnerskiej. Całość ma zaowocować powstaniem ponad trzech kilometrów nowej infrastruktury rowerowej. Co istotne, wykonawca będzie miał również za zadanie przygotować koncepcję dla dalszego odcinka ul. Wspólnej, od ulicy Brata Alberta do Płatnerskiej.

Wpłynęły trzy oferty. Ich ceny wahają się od nieco ponad 850 tys. zł do prawie 980 tys. zł.

Początek projektowanej przez ZDM trasy znajdować się będzie przy ratuszu w Wesołej, gdzie zostanie ona połączona z już istniejącą infrastrukturą rowerową przy rondzie Bułhaka. Na pierwszym odcinku, obejmującym ul. Niemcewicza i początek ul. Wspólnej, powstanie ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie drogi. Projekt przewiduje także remonty lub przebudowy fragmentów chodnika po stronie południowej ulicy oraz zmiany zwiększające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, które zostaną poprzedzone audytem.

Dalszy fragment trasy, wzdłuż ul. Wspólnej (między ul. Niemcewicza a ul. Brata Alberta), zakłada rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego, co oznacza powstanie osobnej drogi dla rowerów i chodnika. W tym rejonie zaprojektowane zostaną również zatoki postojowe w celu reorganizacji parkowania. Kluczowa będzie także przebudowa skrzyżowania ulic Wspólnej i Niemcewicza, umożliwiająca połączenie projektowanej drogi rowerowej z tą już istniejącą na wschód od skrzyżowania.