Filmowcy w Alejach Ujazdowskich

Podczas pracy ekipy filmowej nie będzie można zaparkować zarówno w alei Róż, jak i na ulicy Sieroszewskiego. Pozostawione samochody będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela.

Autobusy na objazdach

Przez całą sobotę autobusy linii: 100, 116, 166. 180 i 503 będą kursowały objazdami. „Setka” z ulicy Kruczkowskiego pojedzie w Rozbrat, a dalej ulicami Górnośląską, Solec i Trasą Łazienkowską do placu Na Rozdrożu i swojej trasy. Autobusy 116 i 180 w obu kierunkach z ronda Dmowskiego pojadą prosto Marszałkowską i dalej przez plac Konstytucji, Waryńskiego, przez rondo Jazdy Polskiej, Puławską, Goworka i Spacerową. Podobnie będą kursowały także autobusy linii 166, które z alej Ujazdowskich ulicą Piękną dojadą do placu Konstytucji. Z kolei 503 nie dojadą do Konwiktorskiej. Jadąc z Natolina skręcą z Belwederskiej w Spacerową, a następnie ulicami: Goworka, Puławską i Waryńskiego do tymczasowej pętli na placu Konstytucji.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zmian w komunikacji na stronie wtp.waw.pl.