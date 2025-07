Aktywiści „Ostatniego Pokolenia” zatrzymani przed Pałacem Prezydenckim

Drugim kluczowym elementem ustawy jest wprowadzenie ogólnopolskiego, miesięcznego biletu na transport publiczny w symbolicznej cenie 50 złotych. Ma to na celu znaczące zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej dla wszystkich obywateli, zachęcając do rezygnacji z transportu indywidualnego.

Szykują „coś wielkiego”

„Ostatnie Pokolenie” jasno komunikuje, że dzisiejsza akcja to dopiero początek ich zintensyfikowanych działań. W swoim oświadczeniu grupa podkreśla determinację, by „zrobić wszystko, żeby do końca roku ustawa trafiła do Sejmu”. Co więcej, aktywiści zapowiadają „coś wielkiego” na wrzesień, co może sugerować planowanie kolejnych, być może bardziej spektakularnych form protestu.