Nie tylko dla turystów. Trzy nieoczywiste atrakcje w Warszawie za mniej niż 20 zł

W każdy weekend od 24 maja do 7 września oraz w święto 15 sierpnia kursuje również prom „Inna Bajka”. Odpływa on z Plaży Zawady na Wilanowie i zatrzymuje się na Plaży Romantycznej w dzielnicy Wawer. Można tu skorzystać ze ścieżek spacerowych, rowerowych, ławek oraz stołów piknikowych. Znajduje się tu również malowniczy punkt widokowy. Plaża Romantyczna została wyróżniona Nagrodą Architektoniczną Prezydenta Warszawy i uznana za najlepszą przestrzeń publiczną 2021 roku. Prom kursuje od 10:00 do 18:00 w miarę potrzeb. Na pokład można zabrać rower.

Rejs gondolą w Łazienkach Królewskich

Kolejną propozycją dla osób, które chcą sobie urozmaicić zwiedzanie topowych warszawskich zabytków, jest rejs gondolą w Łazienkach Królewskich (ul. Agrykola 1). Letnia Rezydencja Króla Stanisława Augusta to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy. Oprócz spaceru po pięknych ogrodach warto wybrać się również na romantyczny rejs gondolą w weneckim stylu, podczas którego można podziwiać zabytki w pełnej krasie.

W sezonie wakacyjnym rejsy odbywają się codziennie, przy dobrej pogodzie. Cena rejsu to 18 zł dla osoby dorosłej i 12 zł dla dziecka. W przypadku mniejszej liczby osób nie ma konieczności dokonywania rezerwacji. Przy większych grupach wskazany jest kontakt telefoniczny z organizatorem. Dane kontaktowe dostępne są na stronie Łazienek Królewskich w zakładce Cennik.

Przejażdżka kolejką górską w Parku Szczęśliwickim z widokiem na miasto

Miłośnikom aktywnego spędzania czasu i adrenaliny na pewno spodoba się przejażdżka grawitacyjną kolejką górską, która znajduje się w Parku Szczęśliwickim przy ul. Drawskiej 22 na warszawskiej Ochocie. Kolejka jest przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Koszt jednego przejazdu wynosi 12 zł. Sama trasa ma 700 m, a wagoniki rozpędzają się nawet do 36 km/h. Podczas zjazdu można podziwiać nie tylko naturę, ale również zachwycającą nowoczesną panoramę stolicy z wieżowcami w centrum.

Kolejka znajduje się na Górce Szczęśliwickiej, która jest najwyższym naturalnym wzniesieniem stolicy. Po emocjonującym zjeździe można usiąść w pobliskiej kawiarni, pospacerować po parku lub skorzystać z innych atrakcji dostępnych w tym miejscu – stoku narciarskiego (obecnie nieczynne są wyciągi), pontonów zjazdowych lub tenisa stołowego. Kolejka górska jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-20.