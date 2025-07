Za miesiąc zostanie otwarty taras na Varso

Pod koniec sierpnia Warszawa wzbogaci się o najwyższy punkt widokowy w Europie. Otwarte zostaną tarasy widokowe w Varso Tower, najwyższym budynku Unii Europejskiej.



Wszystko jest już gotowe. Lub prawie. Na parterze wieżowca, który pod względem wysokości nie ma sobie równych w stolicy i całej Unii Europejskiej (310 metrów), jest już gotowe wejście prowadzące do superszybkich wind prowadzących na taras.

Reklama

Jazda na szczyt Varso Tower potrwa jedynie 7 sekund Foto: Jędrzej Bielecki

Jazda błyskawiczna panoramiczną windą

W lobby wieżowca widnieje napis „Highline Warsaw. A Magnicity Experience” – sprytne odniesienie zawarte w powitalnym haśle do firmy, która będzie zarządzać punktem widokowym.

Już sama jazda, błyskawiczna (7 metrów/sekundę) będzie niezwykłym doświadczeniem. Panoramiczna winda odsłoni przed podróżnymi kolejne wieżowce warszawskiego Manhattanu aż do całej panoramy miasta.

Widok z poziomu 205 i 230 metrów

Magnicity zagospodarowała jednak nie jeden taras w Varso, a dwa. Pierwszy taras, na wysokości 205 metrów, jest przepełniony zielenią. To otwiera przed amatorami dobrych zdjęć niezwykłe ujęcia: na pierwszym planie krzewy czy wręcz drzewa, a dalej, na tym samym poziomie to, co zwykle wymaga od nas podniesienia wzroku wysoko w górę: Pałac Kultury czy Złota 44, ikoniczny wieżowiec Daniela Libeskinda.