Życie Warszawy

Młodzi ludzie uczą się wrażliwości. III edycja projektu „Dzieci dla zwierząt”

Publikacja: 09.09.2025 07:55

W szkołach, gdzie realizowany był program „Dzieci dla zwierząt”, uczniowie wykonywali zadania z zakresu edukacji humanitarnej poświęcone zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych

Foto: Adobe Stock

Akcje charytatywne, obchody Dnia Kundelka i Dnia Kota, spotkania z kynologiem czy autorami książek dla dzieci o zwierzętach – urząd miasta zachęca nauczycieli oraz uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do udziału w projekcie propagującym działania na rzecz bezdomnych zwierząt.

Zadaniem uczniów będzie wykonanie pięciu wybranych zadań z grupy propozycji przygotowanych przez organizatorów. Wśród nich będą mieli oni szanse spotkać się z ekopatrolem oraz wolontariuszami pracującymi na rzecz zwierząt. Nauczyciele zaś będą mieli możliwość udziału w ciekawych szkoleniach np. w Schronisku Na Paluchu. 

Warszawscy uczniowie uczą się szanować zwierzęta

W szkołach, gdzie realizowany był program „Dzieci dla zwierząt”, uczniowie wykonywali zadania z zakresu edukacji humanitarnej poświęcone zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych. Za wykonanie zadania, klasa zdobywała punkty – stempel „Piątka od psiaka i kociaka”. Nauczyciele wraz dziećmi mieli możliwość wyboru terminu realizacji zadań i dopasowania ich wykonania do potrzeb swojej klasy i innych terminów szkolnych. W pierwszej edycji programu wzięło udział ponad 640 uczniów z warszawskich szkół podstawowych.

Klasy, które wzięły udział w projekcie „Dzieci dla zwierząt” wykazały się ogromnym zaangażowaniem i zrealizowały łącznie prawie 200 zadań. Były to m.in. akcje charytatywne, obchody Dnia Kundelka, Dnia Kota, Międzynarodowego Dnia Praw Zwierząt, spotkania z kynologiem, lekarzem weterynarii, autorami książek dla dzieci o zwierzętach.

– Ten program to nie tylko nauka o tym jak dbać o zwierzęta, ale to też nauka o prawach zwierząt, to uczenie empatii, to współpraca dzieci, wspólne spędzanie czasu i nauka pracy w grupie – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Uczniowie uczestniczący w projekcie wykonali również szereg prac plastycznych, literackich i filmowych związanych z prawami zwierząt i opieką nad nimi.

Szkolenia dla nauczycieli uwrażliwiających na los zwierząt

Ważnym elementem projektu „Dzieci dla zwierząt” były również szkolenia dla nauczycieli, którzy prowadzili w swoich szkołach zajęcia uwrażliwiające na los zwierząt i popularyzujące działania na rzecz tych bezdomnych.

W jednym ze spotkań z cyklu „Dzieci dla zwierząt” zorganizowanym w szkole podstawowej na Pradze-Południe wziął udział prezydent Warszawy. Podczas rozmów z dziećmi, które uczestniczyły w zajęciach, Rafał Trzaskowski podkreślał, że posiadania zwierzęcia w domu wiążę się z dużą odpowiedzialnością: – Zanim zdecydujemy się na psa czy kota, to przede wszystkim należy mieć dla nich czas. Poza codzienną opieką i karmieniem, trzeba również dbać o ich zdrowie. Wielu z nas traktuje zwierzęta jak pełnoprawnych członków rodziny. A nasze podejście do zwierząt, świadczy także o tym, jakimi jesteśmy ludźmi – tłumaczył.

