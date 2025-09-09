Młodzi ludzie uczą się wrażliwości. III edycja projektu „Dzieci dla zwierząt”

W szkołach, gdzie realizowany był program „Dzieci dla zwierząt”, uczniowie wykonywali zadania z zakresu edukacji humanitarnej poświęcone zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych
Zadaniem uczniów będzie wykonanie pięciu wybranych zadań z grupy propozycji przygotowanych przez organizatorów. Wśród nich będą mieli oni szanse spotkać się z ekopatrolem oraz wolontariuszami pracującymi na rzecz zwierząt. Nauczyciele zaś będą mieli możliwość udziału w ciekawych szkoleniach np. w Schronisku Na Paluchu.
W szkołach, gdzie realizowany był program „Dzieci dla zwierząt”, uczniowie wykonywali zadania z zakresu edukacji humanitarnej poświęcone zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych. Za wykonanie zadania, klasa zdobywała punkty – stempel „Piątka od psiaka i kociaka”. Nauczyciele wraz dziećmi mieli możliwość wyboru terminu realizacji zadań i dopasowania ich wykonania do potrzeb swojej klasy i innych terminów szkolnych. W pierwszej edycji programu wzięło udział ponad 640 uczniów z warszawskich szkół podstawowych.
Klasy, które wzięły udział w projekcie „Dzieci dla zwierząt” wykazały się ogromnym zaangażowaniem i zrealizowały łącznie prawie 200 zadań. Były to m.in. akcje charytatywne, obchody Dnia Kundelka, Dnia Kota, Międzynarodowego Dnia Praw Zwierząt, spotkania z kynologiem, lekarzem weterynarii, autorami książek dla dzieci o zwierzętach.
– Ten program to nie tylko nauka o tym jak dbać o zwierzęta, ale to też nauka o prawach zwierząt, to uczenie empatii, to współpraca dzieci, wspólne spędzanie czasu i nauka pracy w grupie – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Uczniowie uczestniczący w projekcie wykonali również szereg prac plastycznych, literackich i filmowych związanych z prawami zwierząt i opieką nad nimi.
Ważnym elementem projektu „Dzieci dla zwierząt” były również szkolenia dla nauczycieli, którzy prowadzili w swoich szkołach zajęcia uwrażliwiające na los zwierząt i popularyzujące działania na rzecz tych bezdomnych.
W jednym ze spotkań z cyklu „Dzieci dla zwierząt” zorganizowanym w szkole podstawowej na Pradze-Południe wziął udział prezydent Warszawy. Podczas rozmów z dziećmi, które uczestniczyły w zajęciach, Rafał Trzaskowski podkreślał, że posiadania zwierzęcia w domu wiążę się z dużą odpowiedzialnością: – Zanim zdecydujemy się na psa czy kota, to przede wszystkim należy mieć dla nich czas. Poza codzienną opieką i karmieniem, trzeba również dbać o ich zdrowie. Wielu z nas traktuje zwierzęta jak pełnoprawnych członków rodziny. A nasze podejście do zwierząt, świadczy także o tym, jakimi jesteśmy ludźmi – tłumaczył.