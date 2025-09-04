Wraca akcja „Adoptuj warszawiaka”. Psy z Palucha pokażą się na Woli

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego po raz kolejny zaprasza do udziału w akcji „Adoptuj warszawiaka".



Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 7 września w godz. 11-15 w Parku im. gen. Józefa Sowińskiego.

Psy i koty ze schroniska Na Paluchu

To jedno z najbardziej lubianych spotkań plenerowych wśród miłośników zwierząt i dobra okazja, by poznać psy i koty czekające na nowe domy. Podczas wydarzenia będzie można porozmawiać o opiece nad zwierzętami, pracy w schronisku oraz możliwościach wolontariatu. Schronisko zachęca opiekunów adoptowanych psów do odwiedzin ­­– to okazja, by pokazać, jak zmienia się życie zwierząt po adopcji.

Twarzą wydarzenia jest Django - młody, energiczny pies, który od prawie dwóch lat przebywa w schronisku i wciąż czeka na swój wymarzony dom.

Bezpłatne chipowanie i koci kącik

W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. spotkania z podopiecznymi Schroniska na Paluchu i ich opiekunami. Odbędzie się tam również bezpłatne chipowanie psów (w godz. 11-15) z rejestracją w bazie Safe Animal.