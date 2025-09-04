Wraca akcja „Adoptuj warszawiaka”. Psy z Palucha pokażą się na Woli

Django – twarz kampanii "Adoptuj warszawiaka"
Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 7 września w godz. 11-15 w Parku im. gen. Józefa Sowińskiego.
To jedno z najbardziej lubianych spotkań plenerowych wśród miłośników zwierząt i dobra okazja, by poznać psy i koty czekające na nowe domy. Podczas wydarzenia będzie można porozmawiać o opiece nad zwierzętami, pracy w schronisku oraz możliwościach wolontariatu. Schronisko zachęca opiekunów adoptowanych psów do odwiedzin – to okazja, by pokazać, jak zmienia się życie zwierząt po adopcji.
Twarzą wydarzenia jest Django - młody, energiczny pies, który od prawie dwóch lat przebywa w schronisku i wciąż czeka na swój wymarzony dom.
W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. spotkania z podopiecznymi Schroniska na Paluchu i ich opiekunami. Odbędzie się tam również bezpłatne chipowanie psów (w godz. 11-15) z rejestracją w bazie Safe Animal.
Nie zabraknie czegoś dla miłośników kotów. Na imprezie powsanie koci kącik #kotwarszawiak z galerią zdjęć kotów do adopcji. Oprócz tego wyznaczona zostanie strefa dla dzieci.