Kosmiczne miasteczko na Żoliborzu. 99. urodziny placu Wilsona

Program sceniczny rozpocznie się o godz. 16:00
Motyw przewodni tegorocznych obchodów to kosmos i odkrywanie wszechświata. Karol Wójcicki zaprosi do bezpiecznych obserwacji Słońca przez teleskop z filtrem H-alpha i na wykład „Obserwacje nieba z miasta”.
W mobilnym planetarium obejrzymy letnie niebo, a dzięki technologii Google VR polecimy w wirtualną podróż po odległych planetach. Centrum Nauki Kopernik przygotuje warsztaty o komunikacji z innymi cywilizacjami, ukrytych wiadomościach i sensorycznym kosmosie dla najmłodszych.
W strefie robotyki spotkamy najnowsze humanoidy i roboty-pieski Unitree, a warsztaty technologiczne pozwolą zbudować łaziki marsjańskie czy przeżyć podróż w wirtualnej rzeczywistości inspirowaną twórczością Stanisława Lema.
Na scenie kulturalnej o godz. 14 zobaczymy spektakl „Podróż dookoła Słońca” – familijną opowieść o Mikołaju Koperniku. Zaplanowano też warsztaty artystyczne, ekspozycje muzealne (w tym kapsuła Mieczysława Hermaszewskiego), strefę sportową i liczne atrakcje dla dzieci. Smakosze spróbują kuchni z różnych stron świata, a finałem dnia będzie tort urodzinowy od firmy A. Blikle.
Wieczorem rozbrzmi muzyka. Program sceniczny rozpocznie się o godz. 16:00 występem zespołu Małe TGD. Na godz. 17 zaplanowana jest prezentacja Karola Wójcickiego zatytułowana „Z głową w gwiazdach”. O godz. 18:30 na scenie pojawi się zespół 5K Grupa, o godz. 19:00 wystąpi Janusz Walczuk, a na zakończenie programu, o godz. 20:30, wystąpi Dawid Kwiatkowski.
Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny.