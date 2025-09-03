Kosmiczne miasteczko na Żoliborzu. 99. urodziny placu Wilsona

W sobotę, 6 września, plac Wilsona będzie obchodził urodziny. W godz. 13-22 park Żeromskiego zamieni się w kosmiczne miasteczko pełne nauki, technologii, kultury i muzyki.



Motyw przewodni tegorocznych obchodów to kosmos i odkrywanie wszechświata. Karol Wójcicki zaprosi do bezpiecznych obserwacji Słońca przez teleskop z filtrem H-alpha i na wykład „Obserwacje nieba z miasta”.

Mobilne planetarium i strefa robotyki na Żoliborzu

W mobilnym planetarium obejrzymy letnie niebo, a dzięki technologii Google VR polecimy w wirtualną podróż po odległych planetach. Centrum Nauki Kopernik przygotuje warsztaty o komunikacji z innymi cywilizacjami, ukrytych wiadomościach i sensorycznym kosmosie dla najmłodszych.

W strefie robotyki spotkamy najnowsze humanoidy i roboty-pieski Unitree, a warsztaty technologiczne pozwolą zbudować łaziki marsjańskie czy przeżyć podróż w wirtualnej rzeczywistości inspirowaną twórczością Stanisława Lema.

Spektakle i koncerty podczas urodzin placu Wilsona

Na scenie kulturalnej o godz. 14 zobaczymy spektakl „Podróż dookoła Słońca” – familijną opowieść o Mikołaju Koperniku. Zaplanowano też warsztaty artystyczne, ekspozycje muzealne (w tym kapsuła Mieczysława Hermaszewskiego), strefę sportową i liczne atrakcje dla dzieci. Smakosze spróbują kuchni z różnych stron świata, a finałem dnia będzie tort urodzinowy od firmy A. Blikle.