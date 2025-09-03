20°C
1015.8 hPa
Życie Warszawy

Kosmiczne miasteczko na Żoliborzu. 99. urodziny placu Wilsona

Publikacja: 03.09.2025 14:00

Program sceniczny rozpocznie się o godz. 16:00

Program sceniczny rozpocznie się o godz. 16:00

Foto: UD Żoliborz

rbi
W sobotę, 6 września, plac Wilsona będzie obchodził urodziny. W godz. 13-22 park Żeromskiego zamieni się w kosmiczne miasteczko pełne nauki, technologii, kultury i muzyki.

Motyw przewodni tegorocznych obchodów to kosmos i odkrywanie wszechświata. Karol Wójcicki zaprosi do bezpiecznych obserwacji Słońca przez teleskop z filtrem H-alpha i na wykład „Obserwacje nieba z miasta”.

Mobilne planetarium i strefa robotyki na Żoliborzu

W mobilnym planetarium obejrzymy letnie niebo, a dzięki technologii Google VR polecimy w wirtualną podróż po odległych planetach. Centrum Nauki Kopernik przygotuje warsztaty o komunikacji z innymi cywilizacjami, ukrytych wiadomościach i sensorycznym kosmosie dla najmłodszych.

Polecane
Plac Hallera
sobota
Plac Hallera będzie świętował

W strefie robotyki spotkamy najnowsze humanoidy i roboty-pieski Unitree, a warsztaty technologiczne pozwolą zbudować łaziki marsjańskie czy przeżyć podróż w wirtualnej rzeczywistości inspirowaną twórczością Stanisława Lema.

Spektakle i koncerty podczas urodzin placu Wilsona

Na scenie kulturalnej o godz. 14 zobaczymy spektakl „Podróż dookoła Słońca” – familijną opowieść o Mikołaju Koperniku. Zaplanowano też warsztaty artystyczne, ekspozycje muzealne (w tym kapsuła Mieczysława Hermaszewskiego), strefę sportową i liczne atrakcje dla dzieci. Smakosze spróbują kuchni z różnych stron świata, a finałem dnia będzie tort urodzinowy od firmy A. Blikle.

Reklama
Reklama

Wieczorem rozbrzmi muzyka. Program sceniczny rozpocznie się o godz. 16:00 występem zespołu Małe TGD. Na godz. 17 zaplanowana jest prezentacja Karola Wójcickiego zatytułowana „Z głową w gwiazdach”. O godz. 18:30 na scenie pojawi się zespół 5K Grupa, o godz. 19:00 wystąpi Janusz Walczuk, a na zakończenie programu, o godz. 20:30, wystąpi Dawid Kwiatkowski.

Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Plac Hallera
sobota

Plac Hallera będzie świętował

Dwudniowe obchody czterdziestki Szymona będą huczne
piątek-sobota

Impreza w zoo! Szympans Szymon obchodzi 40. urodziny

Można będzie startować w jednej z dwóch kategorii: na jednostce, która jest napędzana siłą wiatru (ż
niedziela

Regato-spływ z Wawra do Śródmieścia. Dla każdego

5 i 6 września na Bemowie odbędzie się dwudniowy koncert Back to School
sobota-niedziela

Dwa dni darmowych koncertów. Carla Fernandes, Fausti, Blonsky, Modelki i inni

Muzyka, taniec, występy, pokazy, warsztaty i loty balonem to tylko część planowanych atrakcji
Sobota

Piknik w ogrodach Zamku Królewskiego. Pożegnanie lata

Ostatnie w tym sezonie „Warszawskie Kocykowanie" odbędzie się w niedzielę na Placu Centralnym
niedziela

Kocykowanie na Placu Centralnym. Atrakcje na koniec wakacji

5 września na placu Centralnym w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy „Ślad po wodzie. Rok po pow
piątek

„Ślad po wodzie. Rok po powodzi w Polsce”. Wernisaż wystawy PAH

Artur Żmijewski
sobota-niedziela

Artur Żmijewski zaśpiewa utwory Leonarda Cohena

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama