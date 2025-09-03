Magia, koncerty i potańcówka. Plac Hallera będzie świętował

Święto Placu Hallera odbędzie się w tym roku w sobotę, 6 września, w godz. 11-21. Wydarzenie ma mieć lokalny, nieformalny charakter – będzie otwarte dla wszystkich i podkreśli praską wspólnotowość.



Od godz. 11 plac Hallera zamieni się w kolorowe miasteczko organizacji pozarządowych. Swoje stoiska rozstawią lokalne fundacje i stowarzyszenia, które przygotują dla odwiedzających wiele atrakcji. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami praskich organizacji, dowiedzieć się więcej o ich działalności, a przede wszystkim miło spędzić czas w sąsiedzkim gronie.

Na najmłodszych mieszkańców czekać będą zabawy, konkursy i niespodzianki. Nie zabraknie także stoisk edukacyjnych poświęconych ekologii i prawidłowej segregacji odpadów. Będzie to świetna okazja, by w przystępny sposób dowiedzieć się, jak dbać o środowisko na co dzień, i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące recyklingu.

Maciej Piskosz i Brass Federacja na placu Hallera

O godz. 15 nadejdzie pora na odrobinę magii: utalentowany iluzjonista Maciej Piskosz oczaruje publiczność pokazem pełnym zaskakujących trików, który z pewnością spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

O godz. 16 na scenie pojawi się Brass Federacja, znana z energetycznych występów orkiestra dęta. Radosne, żywiołowe rytmy w ich wykonaniu rozgrzeją publiczność i zachęcą do wspólnej zabawy już od pierwszych taktów. Następnie o godz. 16.30 na scenę wkroczy praska grupa taneczna Axel UKS Jagiellonka, prezentując dynamiczny pokaz tańca. Młodzi tancerze tej zaprezentują efektowne układy choreograficzne - ich energia i pasja na pewno udzielą się publiczności.