Magia, koncerty i potańcówka. Plac Hallera będzie świętował

Publikacja: 03.09.2025 12:30

Plac Hallera

Plac Hallera

Foto: UM Warszawa

Święto Placu Hallera odbędzie się w tym roku w sobotę, 6 września, w godz. 11-21. Wydarzenie ma mieć lokalny, nieformalny charakter – będzie otwarte dla wszystkich i podkreśli praską wspólnotowość.

Od godz. 11 plac Hallera zamieni się w kolorowe miasteczko organizacji pozarządowych. Swoje stoiska rozstawią lokalne fundacje i stowarzyszenia, które przygotują dla odwiedzających wiele atrakcji. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami praskich organizacji, dowiedzieć się więcej o ich działalności, a przede wszystkim miło spędzić czas w sąsiedzkim gronie.

Na najmłodszych mieszkańców czekać będą zabawy, konkursy i niespodzianki. Nie zabraknie także stoisk edukacyjnych poświęconych ekologii i prawidłowej segregacji odpadów. Będzie to świetna okazja, by w przystępny sposób dowiedzieć się, jak dbać o środowisko na co dzień, i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące recyklingu.

Maciej Piskosz i Brass Federacja na placu Hallera

O godz. 15 nadejdzie pora na odrobinę magii: utalentowany iluzjonista Maciej Piskosz oczaruje publiczność pokazem pełnym zaskakujących trików, który z pewnością spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

O godz. 16 na scenie pojawi się Brass Federacja, znana z energetycznych występów orkiestra dęta. Radosne, żywiołowe rytmy w ich wykonaniu rozgrzeją publiczność i zachęcą do wspólnej zabawy już od pierwszych taktów. Następnie o godz. 16.30 na scenę wkroczy praska grupa taneczna Axel UKS Jagiellonka, prezentując dynamiczny pokaz tańca. Młodzi tancerze tej zaprezentują efektowne układy choreograficzne - ich energia i pasja na pewno udzielą się publiczności.

Równocześnie z początkiem koncertów ruszą animacje i zabawy dla dzieci (zaplanowane w godz. 15-18), dzięki czemu najmłodsi również znajdą dla siebie moc atrakcji, a rodzice będą mogli w tym czasie spokojnie obejrzeć występy.

Koncerty i potańcówka na pl. Hallera

O godz. 17 sceną zawładnie Bilon - gwiazda wieczoru, doskonale znana uczestnikom poprzedniej edycji Święta Placu Hallera. Ten charyzmatyczny artysta hip-hopowy występował tu już rok temu i porwał publikę, a teraz powraca, by znów dostarczyć mieszkańcom solidną dawkę muzycznej energii.

Po koncercie Bilona przyjdzie czas na coś dla miłośników klasyki polskiej piosenki. O godz. 18 rozpocznie się koncert zespołu Wojciecha Zwierniaka, który wykona najbardziej znane przeboje Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Zauchy i Zbigniewa Wodeckiego. Usłyszymy uwielbiane przez pokolenia utwory tych legendarnych artystów - to muzyczna podróż w czasie, która wzruszy starszych i pozwoli młodszym poznać ponadczasowe hity w nowych aranżacjach.

Finałem imprezy, około godz. 19, będzie wspólna potańcówka sąsiedzka pod gołym niebem. Parkietem będzie sam plac Hallera, a do tańca przygrywać będą znane i lubiane melodie. Jak zapowiada urząd dzielnicy, będzie to doskonała okazja, by wszyscy – młodsi i starsi, sąsiedzi z jednej klatki i z odległych ulic – razem zakończyli ten dzień w ruchu i z uśmiechem.

