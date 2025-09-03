Impreza w zoo! Szympans Szymon obchodzi 40. urodziny

Dwudniowe obchody czterdziestki Szymona będą huczne
Urodziny szympansa Szymona to nie lada gratka dla miłośników zwierząt i dobra okazja, by poznać fascynujący świat tych małp, będących naszymi najbliższymi kuzynami.
Urodzinowa zabawa startuje w piątek, 5 września, o godz. 10. Na gości czeka impreza w klimacie disco, a opiekunowie Szymona zdradzą wiele ciekawostek z jego życia. W programie przewidziano również konkurs z nagrodami, pamiątkowe przypinki z wizerunkiem jubilata oraz kolorowanki dla najmłodszych.
Świętowanie będzie kontynuowane w sobotę, 6 września, w godz. 10-13. W pawilonie spotkacie wolontariuszy ze stołecznego ogrodu zoologicznego. Będą oni dzielić się swoją wiedzą na temat szympansów.
Odwiedzający będą mogli wziąć udział w quizie, sprawdzić, co jedzą szympansy, obejrzeć z bliska ich zabawki, a także ułożyć puzzle i pokolorować obrazki.
Oba wydarzenia, zarówno urodziny Szymona, jak i Sobota z Wolontariuszem, odbywają się w Pawilonie Małp Człekokształtnych. Wstęp na imprezę jest możliwy z ważnym biletem do zoo.