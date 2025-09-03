Impreza w zoo! Szympans Szymon obchodzi 40. urodziny

W ten weekend, 5 i 6 września, warszawskie zoo zaprasza na wyjątkowe obchody 40. urodzin szympansa Szymona.



Urodziny szympansa Szymona to nie lada gratka dla miłośników zwierząt i dobra okazja, by poznać fascynujący świat tych małp, będących naszymi najbliższymi kuzynami.

Urodzinowe disco w Pawilonie Małp Człekokształtnych

Urodzinowa zabawa startuje w piątek, 5 września, o godz. 10. Na gości czeka impreza w klimacie disco, a opiekunowie Szymona zdradzą wiele ciekawostek z jego życia. W programie przewidziano również konkurs z nagrodami, pamiątkowe przypinki z wizerunkiem jubilata oraz kolorowanki dla najmłodszych.

Sobota z Wolontariuszem – poznaj szympansy od podszewki

Świętowanie będzie kontynuowane w sobotę, 6 września, w godz. 10-13. W pawilonie spotkacie wolontariuszy ze stołecznego ogrodu zoologicznego. Będą oni dzielić się swoją wiedzą na temat szympansów.