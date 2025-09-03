20°C
1015.8 hPa
Życie Warszawy

Miejsce pożegnań ze zwierzętami powstało w Wilanowie. „To nie jest dom pogrzebowy”

Publikacja: 03.09.2025 17:15

Misją Lumidy jest tworzenie przestrzeni - także psychicznej i społecznej - w której ludzie mają odwa

Misją Lumidy jest tworzenie przestrzeni - także psychicznej i społecznej - w której ludzie mają odwagę i umiejętności, aby spotykać się z przemijaniem zwierząt

Foto: Adobe Stock

rbi
Osoby, które doświadczyły śmierci psa lub kota, będą mogły pożegnać się z nimi w specjalnie zaprojektowanym do tego celu miejscu – bez pośpiechu, bez tabu i w pełnej szacunku atmosferze. Lumida to nowa inicjatywa, która zmienia sposób, w jaki żegnamy nasze zwierzęta.

Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, utarła się opinia, że po śmierci zwierzęcia jedyną kwestią, którą właściciel powinien się zająć, jest pochowanie zwłok. Nagle z bliskich przyjaciół, którymi pies czy kot byli przez kilka czy kilkanaście lat, stają się rzeczami, których ciał trzeba się pozbyć. „Niezgoda na brak szacunku dla żałoby po zwierzęciu i brak możliwości godnego ich pożegnania doprowadziła do powstania marki Lumida” – informuje firma.

Misją Lumidy jest tworzenie przestrzeni - także psychicznej i społecznej - w której ludzie mają odwagę i umiejętności, aby spotykać się z przemijaniem zwierząt bez umniejszania czy ukrywania emocji - autentycznie i świadomie. Lumida stawia sobie za cel edukację na temat żałoby po zwierzętach, która wciąż spotyka się z niezrozumieniem. Sednem filozofii jej działania jest godność – zarówno zwierzęcia, jak i człowieka, który je kochał.

Polecane
„Adoptuj kota – podaruj mu dom, a on podaruje Ci swoją wierność, czułość i mnóstwo mruczenia” – zach
zwierzę warszawskie
„Niech koty z Piaseczna wrócą do gminy”. Nietypowa akcja urzędu

– Prawo do żałoby po stracie nie może być uzależnione od liczby nóg. Poczucie straty czy żałoba po odejściu istoty, która towarzyszyła nam przez kilka czy kilkanaście lat życia, to nie jest żadna fanaberia czy przesada. To emocja, którą dobrze jest się zająć – mówi Leszek Wolany, założyciel firmy Lumida.

Zwierzę domowe członkiem rodziny

Rola pupili w codziennym życiu ewoluuje od lat. Z przeprowadzonych w ubiegłym roku badań Atena Research & Consulting wynika, że 70 proc. właścicieli zwierząt uważa je za członków swojej rodziny. Z kolei z raportu „Zwierzęcy rodzice” opracowanego przez hiPets w 2023 r. wynika, że właściciele zwierząt najczęściej, bo w 42 proc., określają się właśnie terminem “rodziców zwierząt”.

Reklama
Reklama
Polecane
Miasto wydało decyzję odłowu z uśmierceniem i odstrzału redukcyjnego dzików
zwierzę warszawskie
Warszawa zabija dziki. Miejscy myśliwi będą strzelać dalej

– Zamierzamy również zajmować się kremacją, aby zdjąć z osób przeżywających trudne chwile stres związany z logistyką. Jednak nie będziemy mieli cennika usługi uzależnionego od wagi ciała wyrażonej w kilogramach. Nie chcemy stwarzać sytuacji, w której właściciel musi swojego bliskiego przyjaciela odkupić “na wagę”. Przez kilka lat pracy w branży zwierzęcej zauważyłem, że biznes potrafi włożyć bardzo dużo starań, by żyło się nam ze zwierzętami jak najlepiej, ale kiedy od nas odchodzą, nie do końca staje na wysokości zadania. Co najwyżej dociera z propozycją kremacji. My dajemy opiekunom zrozumienie i wychodzimy z komunikatem: daj sobie prawo do ciszy, łez czy wdzięczności za wspólne chwile – mówi Leszek Wolany.

Gdzie pochować zwierzaka w Warszawie?

Jednak wbrew pozorom w Warszawie nie ma wielu miejsc poświęconych domowym pupilom, którzy osamotnili swoich właścicieli. W miejscowości Nowy Konik (gmina Halinów) znajduje się największy w Polsce cmentarz dla zwierząt „Los Psi”. Jest to najstarszy tego typu obiekt w kraju, założony w 1991 roku. Na cmentarzu można pochować zarówno psy i koty, jak również inne zwierzęta domowe, a wszystkie formalności oraz przewóz zwłok można zlecić właścicielom cmentarza.

Alternatywą dla pochówku jest korzystanie z usług krematorium dla zwierząt. Taką placówką jest „Dolina Spokoju” w Warszawie, które oferuje indywidualną kremację i przechowanie prochów pupila.

Przy okazji grzebania zwierząt warto pamiętać, że robienie tego poza wyznaczonymi cmentarzami (np. na prywatnej posesji, w lesie) jest w Polsce zabronione przez prawo sanitarno-weterynaryjne. Dlatego osobom, które pozostają w silnej więzi ze swoim pupilem pozostaje skorzystać wyłącznie z legalnych cmentarzy lub krematoriów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem
książki

Pierwsza biblioteka w metrze już od 4 września

Policja poszukuje mężczyzny, który wjechał w wózek z niemowlęciem a po zwróćeniu uwagi zaatakował ma
bezpieczeństwo

Wjechał hulajnogą w wózek z niemowlakiem. Jest poszukiwany

Biurowiec Saski Point wkróce może stać się luksusowym apartamentowcem
inwestycje

Saski Point stanie się luksusowym apartamentowcem?

Policjanci ukarali mandatem mężczyznę, który przekroczył prędkość o ponad 100 km/h
bezpieczeństwo

Policja przerwała jazdę z prędkością 227 km/h. Jest nagranie

Interpelacje składane przez radnego dzielnicy Ochota były dodatkowo opłacane z prywatnych źródeł
rady dzielnicowe

Radny aż nadto zaradny, czyli interpelacje za kasę

Przez ostatnie cztery edycje konkurs zyskał ogromną popularność wśród warszawiaków
plebiscyt

Ruszyło głosowanie w konkursie Perełki Warszawy 2025

Widok znad krawędzi na wysokości 230 metrów podczas zachodu słońca - to zdarzenie warte zapamiętania
Nowa panorama Warszawy

9 września Highline Warsaw otwiera swoje podwoje

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się
recykling

150 ton „odzieży drugiej szansy” zebrane. Sukces akcji MPO

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama