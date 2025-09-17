Budki dla kotów i remonty świetlic. Wolontariat pracowniczy w Warszawie

Kilka dni później kolejna grupa wolontariuszy - tym razem z Danske Bank – przyjechała do Domu Spokojnej Kotości, by wspólnie zrobić coś wyjątkowego dla wolno żyjących kotów. Dzięki ich pracy powstało 45 solidnych budek dla kotów wolno żyjących, które pomogą im przetrwać zimę w cieple i bezpieczeństwie.

„To ogromne wsparcie nie tylko dla Fundacji, ale przede wszystkim dla tych mruczków, które przemykają niezauważone po warszawskich podwórkach czy parkach.

Masz pod opieką wolno żyjącego kota - lub ich stadko? Chcesz, by miały ciepłe schronienie tej zimy? Możesz zarezerwować jedną z budek – wystarczy zadzwonić do naszego Ośrodka” – zachęca Koteria.

Wolontariat pracowniczy w Warszawie

W Warszawie wolontariat pracowniczy przybiera formy zarówno grupowe i akcyjne, jak i indywidualne czy długoterminowe, dostosowane do specyfiki poszczególnych firm i instytucji. W zeszłym roku odbyły się m.in. dwa szkolenia w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK, gdzie omawiano różne formy wolontariatu, korzyści dla organizacji oraz formalno-prawne aspekty współpracy z sektorem prywatnym. Szczególną uwagę poświęcono sposobom efektywnego angażowania pracowników oraz organizacji wsparcia dla społeczności lokalnych.

Wolontariat pracowniczy jest postrzegany jako ważny element budowania odpowiedzialności społecznej firm oraz integralnej części strategii HR. Daje pracownikom możliwość zdobycia nowych doświadczeń, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz budowania relacji zespołowych, co korzystnie wpływa na klimat pracy i zaangażowanie zespołu. Równocześnie wspiera lokalne inicjatywy społeczne, takie jak działania charytatywne, ekologiczne czy edukacyjne.

Reklama Reklama

Różnorodność działań wolontariackich w Warszawie w 2025 roku obejmuje m.in. pomoc seniorom, organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, wsparcie instytucji publicznych i non-profit oraz inicjatywy ekologiczne. Wolontariat pracowniczy coraz częściej jest wpisywany w polityki CSR warszawskich przedsiębiorstw i instytucji, które dostrzegają w nim potencjał pozytywnych zmian społecznych i biznesowych.

Przykładowo w programie wolontariatu pracowniczego „Aktywni i Pomocni” Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie wspierane są projekty m.in. dotyczące prac porządkowych i modernizacyjnych w szkołach, przedszkolach, świetlicach, obiektach sportowych oraz akcje edukacyjne, promujące zdrowy tryb życia i działania ekologiczne, takie jak sadzenie drzew. Najlepsze projekty mogą otrzymać dofinansowanie do 4 000 złotych, co sprzyja ich realizacji i zaangażowaniu pracowników.

Z kolei w ramach wolontariatu Provident Polska pracownicy odnowili i wyposażali świetlicę środowiskową w Warszawie, pomagając stworzyć tam lepsze warunki dla lokalnej społeczności. Podobnie Fundacja Orlen prowadzi akcję „Namalujmy Uśmiech” – wolontariusze odmalowali pokoje w domach dziecka, zbudowali plac zabaw i dostarczyli niezbędne ubrania i przybory dzieciom.

Wolontariat pracowniczy to także pomoc w organizacji festynów, koncertów, pikników oraz warsztatów edukacyjnych. Pracownicy angażują się też w zbieranie i wydawanie żywności osobom potrzebującym, odbiór nadwyżek żywności ze sklepów i piekarni, czyli realne działania przeciwdziałające marnowaniu żywności.