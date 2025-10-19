8.5°C
1022.2 hPa
Życie Warszawy

Kraksa na Wisłostradzie. Dachowało auto rosyjskiej ambasady

Publikacja: 19.10.2025 10:30

W wyniku kolizji jedna osoba trafiła do szpitala

W wyniku kolizji jedna osoba trafiła do szpitala

Foto: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej

Kacper Komaiszko
Samochód należący do Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie uległ poważnej kolizji, wypadając z jezdni na Wisłostradzie. Do zdarzenia doszło na zjeździe z wiaduktu nad ulicą Krasińskiego, w wyniku czego jedna osoba trafiła do szpitala.

Groźnie wyglądająca kraksa miała miejsce w sobotę wieczorem, chwilę po godzinie 19:00, na warszawskiej Wisłostradzie. Kierujący samochodem marki Dacia, jadący w kierunku Śródmieścia (od strony Łomianek), stracił kontrolę nad pojazdem. Doszło do uderzenia w bariery energochłonne, w wyniku czego auto dachowało i jak podała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej, nie utrzymało się „na kołach”.

Kierowca nie był dyplomatą

Jak potwierdziła stołeczna policja, pojazd, który wypadł z drogi, należał do Ambasady Federacji Rosyjskiej. Okazało się jednak, że kierujący nie posiadał statusu dyplomatycznego – był to pracownik techniczny placówki. Prowadzący Dacię został przebadany na obecność alkoholu – był trzeźwy. Mimo to, zdarzenie, które ostatecznie zakwalifikowano jako kolizję, zakończyło się dla pracownika ambasady mandatem.

Konsekwencje na drodze

Siła uderzenia w bariery energochłonne była na tyle duża, że ich uszkodzone elementy trafiły w inne samochody jadące z naprzeciwka. Służby ratunkowe potwierdziły, że pomimo groźnego charakteru zdarzenia, inni uczestnicy ruchu nie zostali poszkodowani (w rozumieniu poważnych obrażeń ciała).

Reklama
Reklama

Szeroka akcja służb ratunkowych

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano liczne służby: policję, zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. W akcji udział brały dwa zastępy JRG APoż. (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej).

Działania strażaków były wieloetapowe. Przede wszystkim zabezpieczono teren wypadku, a następnie przystąpiono do działań technicznych. Konieczne było odłączenie zasilania w uszkodzonych pojazdach, a także usunięcie rozlanych płynów eksploatacyjnych z jezdni. Po usunięciu wszystkich uszkodzonych elementów infrastruktury i pojazdów, ruch drogowy na Wisłostradzie został przywrócony.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Marsz „Sursum Corda!" ma na celu przypomnienie nauczania Papieża
Marsz „Sursum Corda!"

Z Janem Pawłem II na sztandarach przez Krakowskie Przedmieście

Głosowanie w plebiscycie to szansa na podwójny bilet na III Koncert Laureatów
XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA

Plebiscyty publiczności. Do wygrania bilety na koncert laureatów

Wielu ludzi przychodzi obejrzeć kawałek starej Warszawy. I to nie tylko tej, której nie ma, bo znisz
historie warszawskie

Awantura o Krakowskie Przedmieście

Wizualizacja Żoliborskiego Domu Kultury
inwestycje

Budowa domu kultury na Żoliborzu wstrzymana. Zerwano umowę

Przed budynkiem Filharmonii Narodowej od wczesnych godzin porannych ustawia się długa kolejka meloma
XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA

Gdzie oglądać finał Konkursu Chopinowskiego w Warszawie? Kolejki po wejściówki, transmisje w Rotundzie i klubokawiarniach

Ostatnia rozkładowa wycieczka pociągiem Retro na skraj Puszczy Kampinoskiej połączona zostanie z bez
kolej

Wąskotorowe pożegnanie sezonu. Parada lokomotyw z piknikiem

Zielony busz przed restauracją Magdy Gessler na warszawskiej Starówce musiał zostać zlikwidowany
zabytki

Nielegalny busz Magdy Gessler. Konserwator upomniał restauratorkę

Dane ratusza pokazują, że obecnie w Warszawie żyje 26966 wolno żyjących kotów
zwierzę warszawskie

„Kasztany zostawcie w parku”. Koteria apeluje do właścicieli kotów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama