Recepta na dostępność urzędów w Warszawie? Ratusz otwiera drzwi w sobotę

Porady podatkowe, ZUS i formalności budowlane

Szczegółowy harmonogram spotkań pozwala na precyzyjne zaplanowanie wizyty. Urząd Skarbowy udostępni dwa stanowiska. Pierwsze skupi się na tematyce Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF), omawiając ważne terminy, modele nadawania uprawnień oraz sposoby skutecznego wystawiania i uzyskiwania dostępu do e-Faktur. Drugie stanowisko poświęcone będzie e-Urzędowi Skarbowemu – sposobom logowania, dostępnym funkcjonalnościom, generowaniu zaświadczeń o dochodach oraz o dochodach i składkach, a także potwierdzaniu profilu zaufanego.

ZUS udzieli informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu różnych form zatrudnienia, świadczeń przysługujących emerytom i rencistom oraz świadczeń rodzinnych. Eksperci pomogą także w sprawach związanych z Platformą Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Kluczowe dla właścicieli nieruchomości będą porady Wydziału Architektury i Budownictwa, dotyczące procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz sposobów uzyskania warunków zabudowy dla działki. Z kolei Wydział Inwestycji przedstawi plany remontów w dzielnicy, w tym planowane inwestycje w kanalizację, rozbudowę dróg i nowe obiekty oświaty.

Środowisko, pomoc społeczna i bezpieczeństwo

Wydarzenie to także centrum wiedzy ekologicznej. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej poinstruuje, jak obniżyć rachunki za ogrzewanie i prąd, poprawić komfort cieplny, wybrać nowoczesne urządzenia grzewcze oraz otrzymać dofinansowanie na termomodernizację, modernizację kotłowni i odnawialne źródła energii. Wydział Ochrony Środowiska udzieli porad w sprawach związanych z zezwoleniami na usunięcie drzew, zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew, oraz w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony powietrza.

Istotnym punktem będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, który wyjaśni zasady i możliwości uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej, wsparcia w ramach zaawansowanej pracy socjalnej oraz szeroko pojętych usług społecznych. OPS udzieli także informacji o zasadach wszczynania i prowadzenia procedury niebieskich kart, a także przedstawi ofertę dla wawerskich seniorów (Klub Seniora, warsztaty).

Reklama Reklama

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zaprezentuje kanały kontaktu (m.in. portal warszawa19115.pl) oraz możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast Policja i Straż Miejska omówią szczegóły projektu „Bezpieczna dzielnica”, działalność grup osiedlowych oraz profilaktykę na rzecz bezpieczeństwa.

Praca, biznes i leśne edukacja

Osoby poszukujące zatrudnienia i przedsiębiorcy również znajdą coś dla siebie. Urząd Pracy przekaże informacje o aktualnych ofertach pracy, stażach i szkoleniach, a także praktyczne wskazówki dotyczące refundacji kosztów zatrudnienia i dotacji na własną firmę. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) udzieli porad z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia i BHP. Wawerska Strefa Przedsiębiorczości zbierze opinie o potrzebach przedsiębiorców, które zostaną wykorzystane do planowania oferty na 2026 rok.

Ciekawym uzupełnieniem będą Lasy Miejskie, które przedstawią ofertę dydaktyczną dla szkół i przedszkoli, zaprezentują działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Lesie Młociny i omówią program bezpłatnych zajęć.

Sobotni dyżur jako dowód braku dostępności w tygodniu?

Organizacja tak obszernego, interdyscyplinarnego wydarzenia w sobotę jest bezsprzecznie wielkim ukłonem w stronę mieszkańców. Jednocześnie fakt, że Urząd Dzielnicy Wawer musi łączyć siły z tak wieloma podmiotami (ZUS, US, MPWiK) i funkcjonować poza swoimi regularnymi godzinami, aby umożliwić mieszkańcom załatwienie spraw, stawia pytanie o dostępność usług publicznych w Warszawie.

Wielu warszawiaków, pracujących w standardowych godzinach 8–16, nie jest w stanie dotrzeć do Urzędów w tygodniu roboczym, co wymusza korzystanie z krótkich akcji, takich jak ta w Wawrze. W obliczu tego problemu, model wawerski – gdzie w jednym miejscu i w przyjaznej atmosferze można załatwić sprawy urzędowe i uzyskać porady – jawi się jako efektywny wzorzec.

Reklama Reklama

Należy rozważyć, czy akcje takie nie powinny stać się cykliczne i rozszerzone na pozostałe dzielnice Warszawy. Być może stały kalendarz takich spotkań, stanowiący uzupełnienie dla ewentualnego rozszerzenia standardowych godzin pracy urzędów, jest realną receptą na lepszą dostępność administracji dla wszystkich mieszkańców stolicy.