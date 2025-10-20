0.5°C
Życie Warszawy

Recepta na dostępność urzędów w Warszawie? Ratusz otwiera drzwi w sobotę

Publikacja: 20.10.2025 08:10

Wielu warszawiaków, pracujących w standardowych godzinach 8:00–16:00, nie jest w stanie dotrzeć do Urzędów w tygodniu roboczym

Wielu warszawiaków, pracujących w standardowych godzinach 8:00–16:00, nie jest w stanie dotrzeć do Urzędów w tygodniu roboczym

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Urząd Dzielnicy Wawer wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, organizując w najbliższą sobotę wydarzenie pod hasłem „Urząd otwarty na potrzeby mieszkańców”. Ma to być przestrzeń do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wielu kluczowych instytucji – od ZUS i Urzędu Skarbowego, po ekspertów od dotacji i warunków zabudowy.

Wydarzenie zorganizowane w Wawerskim Centrum Kultury to niepowtarzalna okazja, by bez konieczności brania urlopu, załatwić szereg formalności i uzyskać specjalistyczne porady. Urzędnicy i eksperci będą dostępni w godzinach 10:30-13:30.

Cel spotkania jest jasny: stworzenie przestrzeni do bezpośredniego kontaktu mieszkańców z przedstawicielami różnych instytucji i jednostek działających na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek, zasięgnąć informacji, uzyskać poradę, a nawet otrzymać eko dotację i skonsultować się z pracownikami na kluczowe dla siebie tematy.

Szeroki wachlarz instytucji państwowych i miejskich

Na spotkaniu w Wawrze pojawią się przedstawiciele instytucji, w których wizyta w normalnym trybie często wymaga „wzięcia kilku dni wolnego”. Mieszkańcy będą mieli okazję skonsultować się z ekspertami z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Policji i Straży Miejskiej, a także Urządu Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Na miejscu będą również jednostki stołeczne, takie jak: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne (MPWiK), Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa oraz Lasy Miejskie. Pełny zakres spraw umożliwią kluczowe Wydziały Urzędu Dzielnicy Wawer, w tym: Architektury i Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury, Nieruchomości, Budżetowo-Księgowy oraz Ochrony Środowiska. Uzupełnią je Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN), Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) oraz Wawerski Integrator Przedsiębiorczości (WAS).

Porady podatkowe, ZUS i formalności budowlane

Szczegółowy harmonogram spotkań pozwala na precyzyjne zaplanowanie wizyty. Urząd Skarbowy udostępni dwa stanowiska. Pierwsze skupi się na tematyce Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF), omawiając ważne terminy, modele nadawania uprawnień oraz sposoby skutecznego wystawiania i uzyskiwania dostępu do e-Faktur. Drugie stanowisko poświęcone będzie e-Urzędowi Skarbowemu – sposobom logowania, dostępnym funkcjonalnościom, generowaniu zaświadczeń o dochodach oraz o dochodach i składkach, a także potwierdzaniu profilu zaufanego.

ZUS udzieli informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu różnych form zatrudnienia, świadczeń przysługujących emerytom i rencistom oraz świadczeń rodzinnych. Eksperci pomogą także w sprawach związanych z Platformą Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Kluczowe dla właścicieli nieruchomości będą porady Wydziału Architektury i Budownictwa, dotyczące procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz sposobów uzyskania warunków zabudowy dla działki. Z kolei Wydział Inwestycji przedstawi plany remontów w dzielnicy, w tym planowane inwestycje w kanalizację, rozbudowę dróg i nowe obiekty oświaty.

Środowisko, pomoc społeczna i bezpieczeństwo

Wydarzenie to także centrum wiedzy ekologicznej. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej poinstruuje, jak obniżyć rachunki za ogrzewanie i prąd, poprawić komfort cieplny, wybrać nowoczesne urządzenia grzewcze oraz otrzymać dofinansowanie na termomodernizację, modernizację kotłowni i odnawialne źródła energii. Wydział Ochrony Środowiska udzieli porad w sprawach związanych z zezwoleniami na usunięcie drzew, zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew, oraz w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony powietrza.

Istotnym punktem będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, który wyjaśni zasady i możliwości uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej, wsparcia w ramach zaawansowanej pracy socjalnej oraz szeroko pojętych usług społecznych. OPS udzieli także informacji o zasadach wszczynania i prowadzenia procedury niebieskich kart, a także przedstawi ofertę dla wawerskich seniorów (Klub Seniora, warsztaty).

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zaprezentuje kanały kontaktu (m.in. portal warszawa19115.pl) oraz możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast Policja i Straż Miejska omówią szczegóły projektu „Bezpieczna dzielnica”, działalność grup osiedlowych oraz profilaktykę na rzecz bezpieczeństwa.

Praca, biznes i leśne edukacja

Osoby poszukujące zatrudnienia i przedsiębiorcy również znajdą coś dla siebie. Urząd Pracy przekaże informacje o aktualnych ofertach pracy, stażach i szkoleniach, a także praktyczne wskazówki dotyczące refundacji kosztów zatrudnienia i dotacji na własną firmę. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) udzieli porad z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia i BHP. Wawerska Strefa Przedsiębiorczości zbierze opinie o potrzebach przedsiębiorców, które zostaną wykorzystane do planowania oferty na 2026 rok.

Ciekawym uzupełnieniem będą Lasy Miejskie, które przedstawią ofertę dydaktyczną dla szkół i przedszkoli, zaprezentują działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Lesie Młociny i omówią program bezpłatnych zajęć.

Sobotni dyżur jako dowód braku dostępności w tygodniu?

Organizacja tak obszernego, interdyscyplinarnego wydarzenia w sobotę jest bezsprzecznie wielkim ukłonem w stronę mieszkańców. Jednocześnie fakt, że Urząd Dzielnicy Wawer musi łączyć siły z tak wieloma podmiotami (ZUS, US, MPWiK) i funkcjonować poza swoimi regularnymi godzinami, aby umożliwić mieszkańcom załatwienie spraw, stawia pytanie o dostępność usług publicznych w Warszawie.

Wielu warszawiaków, pracujących w standardowych godzinach 8–16, nie jest w stanie dotrzeć do Urzędów w tygodniu roboczym, co wymusza korzystanie z krótkich akcji, takich jak ta w Wawrze. W obliczu tego problemu, model wawerski – gdzie w jednym miejscu i w przyjaznej atmosferze można załatwić sprawy urzędowe i uzyskać porady – jawi się jako efektywny wzorzec.

Należy rozważyć, czy akcje takie nie powinny stać się cykliczne i rozszerzone na pozostałe dzielnice Warszawy. Być może stały kalendarz takich spotkań, stanowiący uzupełnienie dla ewentualnego rozszerzenia standardowych godzin pracy urzędów, jest realną receptą na lepszą dostępność administracji dla wszystkich mieszkańców stolicy.

