Wodociągi Warszawskie po raz kolejny – tym razem ostatni – przedłużają abolicję. Wszyscy, którzy chcieliby z niej skorzystać, mają czas do środy 15 października. To szansa dla osób bezumownie korzystających z dostaw wody lub odprowadzania ścieków.



O ostatecznym wydłużeniu abolicji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (MPWiK) poinformowało w komunikacie z 30 września zamieszczonym na swoje stronie internetowej.

Reklama Reklama

Wodociągi Warszawskie przedłużyły abolicję

Jak informują Wodociągi Warszawskie, od czasu ogłoszenia akcji z abolicji skorzystało niemal 300 mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości, z czego aż kilkadziesiąt osób zrobiło to w ostatnich dniach. W związku z tym spółka zdecydowała się ostatni raz przedłużyć termin akcji – tym razem do 15 października.

Abolicja umożliwia dobrowolne uregulowanie sytuacji związanej z przyłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. To szansa na legalizację bez konsekwencji finansowych.

W przypadku dobrowolnego zgłoszenia się do MPWiK właściciel lub użytkownik nieruchomości będzie zwolniony z: