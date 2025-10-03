Wodociągi Warszawskie przedłużyły abolicję do 15 października
O ostatecznym wydłużeniu abolicji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (MPWiK) poinformowało w komunikacie z 30 września zamieszczonym na swoje stronie internetowej.
Jak informują Wodociągi Warszawskie, od czasu ogłoszenia akcji z abolicji skorzystało niemal 300 mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości, z czego aż kilkadziesiąt osób zrobiło to w ostatnich dniach. W związku z tym spółka zdecydowała się ostatni raz przedłużyć termin akcji – tym razem do 15 października.
Abolicja umożliwia dobrowolne uregulowanie sytuacji związanej z przyłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. To szansa na legalizację bez konsekwencji finansowych.
W przypadku dobrowolnego zgłoszenia się do MPWiK właściciel lub użytkownik nieruchomości będzie zwolniony z:
Opłaty za pobraną wodę lub odprowadzane ścieki naliczane będą od dnia złożenia Wniosku o abolicję.
Abolicja skierowana jest do właścicieli lub użytkowników nieruchomości, którzy bez podpisanej umowy i wnoszenia stosownych opłat korzystają z wody bądź odprowadzają ścieki za pośrednictwem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Program abolicji Wodociągów Warszawskich obejmuje mieszkańców:
Aby skorzystać z programu abolicji, należy złożyć Wniosek o abolicję do Wodociągów Warszawskich w celu uregulowania formalności. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej, a po wypełnieniu dostarczyć go można na trzy sposoby:
Realizacja programu abolicji, jak informują Wodociągi Warszawskie, składa się z czterech etapów postępowania: