Życie Warszawy

Czas tylko do 15 października. Wodociągi Warszawskie po raz ostatni przedłużyły abolicję

Publikacja: 03.10.2025 14:15

Wodociągi Warszawskie przedłużyły abolicję do 15 października

Wodociągi Warszawskie przedłużyły abolicję do 15 października

Foto: Antonioguillem / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Wodociągi Warszawskie po raz kolejny – tym razem ostatni – przedłużają abolicję. Wszyscy, którzy chcieliby z niej skorzystać, mają czas do środy 15 października. To szansa dla osób bezumownie korzystających z dostaw wody lub odprowadzania ścieków.

O ostatecznym wydłużeniu abolicji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (MPWiK) poinformowało w komunikacie z 30 września zamieszczonym na swoje stronie internetowej.

Wodociągi Warszawskie przedłużyły abolicję

Jak informują Wodociągi Warszawskie, od czasu ogłoszenia akcji z abolicji skorzystało niemal 300 mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości, z czego aż kilkadziesiąt osób zrobiło to w ostatnich dniach. W związku z tym spółka zdecydowała się ostatni raz przedłużyć termin akcji – tym razem do 15 października.

Abolicja umożliwia dobrowolne uregulowanie sytuacji związanej z przyłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. To szansa na legalizację bez konsekwencji finansowych.

W przypadku dobrowolnego zgłoszenia się do MPWiK właściciel lub użytkownik nieruchomości będzie zwolniony z:

  • kosztów związanych z weryfikacją przyłączenia (2000 zł netto i 23 proc. VAT, czyli 2460 zł brutto – w przypadku przyłącza wodociągowego oraz 2900 zł netto i 23 proc. VAT, czyli 3567 zł brutto – w przypadku przyłącza kanalizacyjnego);
  • opłat za dotychczas świadczone bezumownie usługi (przed dniem złożenia Wniosku o abolicję).
Opłaty za pobraną wodę lub odprowadzane ścieki naliczane będą od dnia złożenia Wniosku o abolicję.

Program abolicji Wodociągów Warszawskich: Kto może skorzystać?

Abolicja skierowana jest do właścicieli lub użytkowników nieruchomości, którzy bez podpisanej umowy i wnoszenia stosownych opłat korzystają z wody bądź odprowadzają ścieki za pośrednictwem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Program abolicji Wodociągów Warszawskich obejmuje mieszkańców:

  • Warszawy, Piastowa i Pruszkowa – bezumownie korzystających z wody lub odprowadzających ścieki;
  • Michałowic i Raszyna – bezumownie korzystających z wody;
  • Nieporętu, Wieliszewa i Serocka – bezumownie odprowadzających ścieki.
300 mieszkańców

Warszawy i okolicznych miejscowości skorzystało z abolicji ogłoszonej przez Wodociągi Warszawskie

Co zrobić, aby skorzystać z abolicji Wodociągów Warszawskich?

Aby skorzystać z programu abolicji, należy złożyć Wniosek o abolicję do Wodociągów Warszawskich w celu uregulowania formalności. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej, a po wypełnieniu dostarczyć go można na trzy sposoby:

  • pocztą elektroniczną (adres e-mail: [email protected]);
  • korespondencyjnie (MPWiK pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa);
  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta (ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie).
