Dzwonili z „call center" w Warszawie. Oszukiwali niemieckich seniorów

Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymani prowadzili call center, za pośrednictwem którego dzwonili do niemieckich seniorów. Mężczyźni działali metodą oszustwa „na policjanta”.



O rozbiciu szajki przestępczej, działającej na terenie Pragi Południe, poinformowała w piątek Komenda Stołeczna Policji.

Reklama Reklama

Dzwonili do Niemiec. Podszywali się pod policjantów i prokuratorów

Stołeczna policja namierzyła podejrzany lokal na Pradze Południe. Funkcjonariusze podejrzewali, że działające w mieszkaniu „call center” może być wykorzystywane w celu oszustwa. Na miejscu policjantom udało się usłyszeć fragmenty rozmowy prowadzonej w języku niemieckim. Rozmowa dotyczyła rzekomej kaucji, którą należało wpłacić, aby uniknąć więzienia.

Po wejściu do lokalu policja zatrzymała dwóch mężczyzn pochodzenia romskiego: ojca i syna, podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. W trakcie przeszukania mieszkania odkryto m.in. telefon, laptopy i niemiecką książkę telefoniczną. Znaleziono również biżuterię, markowe zegarki, a także narkotyki.

Równolegle prowadzona była operacja w Niemczech, gdzie śledzono osobę podejrzaną o współudział w oszustwie. Niemieccy funkcjonariusze zatrzymali pod mieszkaniem seniorki 30-letniego obywatela Polski. Jak udało się ustalić, mężczyzna miał odebrać „kaucję” przeznaczoną dla „krewnego” kobiety, który rzekomo miał być sprawcą wypadku.