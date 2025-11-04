W poniedziałek, 10 listopada 2025 roku, Urząd m.st. Warszawy będzie całkowicie nieczynny dla interesantów, co wynika z Zarządzenia nr 227/2025 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, które zostało wydane 11 lutego 2025 roku.



Dzień ten jest dniem wolnym od pracy ustanowionym w zamian za święto państwowe przypadające 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą mogli załatwić standardowych spraw urzędowych w żadnej z placówek w tym dniu.

Reklama Reklama

Wyjątek – dyżur Urzędu Stanu Cywilnego

Jedynym wyjątkiem od ogólnego zamknięcia będzie Urząd Stanu Cywilnego, który zorganizuje specjalny dyżur. Ten dyżur będzie jednak ograniczony wyłącznie do rejestracji zgonów i będzie dostępny dla mieszkańców w godzinach od 8:00 do 16:00, a jego lokalizacja to siedziba przy ulicy gen. W. Andersa 5.

Stały kontakt z miastem: Warszawa 19115 działa bez przerwy

Warto pamiętać, że system całodobowego kontaktu z mieszkańcami, Warszawa 19115, będzie funkcjonował nieprzerwanie przez całą dobę. Jest to najszybsza droga, aby zgłosić problem, uzyskać pilną informację lub złożyć zapytanie, nawet w dniu zamknięcia urzędu.

Rezerwacje na inne terminy

Mieszkańców, którzy planują wizytę w urzędzie w innym terminie, zachęca się do skorzystania z internetowej rezerwacji wizyt, która jest dostępna pod adresem rezerwacje.um.warszawa.pl, co pozwoli im sprawnie zaplanować załatwienie swoich spraw urzędowych.