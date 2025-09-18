System e-POP w Warszawie: Te wnioski załatwisz online

System e-POP umożliwia m.in. przesłanie wniosku o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej
Warszawski system e-POP wprowadzono w 2022 roku jako program pilotażowy. Od tego czasu pasażerowie stołecznego transportu publicznego mają wygodną alternatywę online m.in. dla składania wniosków, bez konieczności odwiedzania stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta. Strona z kreatorem wniosków do ZTM jest dostępna pod adresem e-pop.wtp.waw.pl.
Podstawowe ułatwienie dla pasażerów dotyczy możliwości wyrobienia Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, SWKM z uprawnieniami Karty warszawianki lub Karty warszawiaka, Karty Ucznia oraz Karty Miejskiej 70+. Za pomocą systemu można również sprawdzić informacje dotyczące spraw windykacyjnych (np. opłaty kar za brak ważnego biletu) lub umówić się na spotkanie informacyjne online.
System posiada prosty, intuicyjny kreator wniosków. Aby z niego skorzystać należy posiadać dostęp do profilu zaufanego. W przypadku obcokrajowców (bez numeru PESEL i bez dostępu do profilu zaufanego) możliwe jest złożenie wniosku z odbiorem w wybranym, stacjonarnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM w Warszawie. Wnioski są przyjmowane całodobowo, a spotkania informacyjne można umówić w godz. 7-20 w dni robocze.
Jak wyjaśnia ZTM, za pośrednictwem systemu e-POP nie ma możliwości wyrobienia abonamentu mieszkańca SPPN.
We wniosku składanym za pośrednictwem systemu e-POP należy podać dane osobowe, PESEL (datę urodzenia w przypadku obcokrajowców), adres zamieszkania (opcjonalnie), nr telefonu i adres e-mail. Do wniosku online należy dołączyć aktualne zdjęcie (wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy) w formacie legitymacyjnym o maksymalnej wielkości 8 MB i min. rozdzielczości 200 x 259 pikseli (format jpg, jpeg lub png). Karta zostanie wysłana na adres podany we wniosku. Pierwszą SWKM można wyrobić bezpłatnie, a za każdą kolejną należy zapłacić 14 zł. Na karcie kodowane są bilety okresowe oraz informacje o zniżkach przysługujących pasażerowi.
W systemie e-POP należy wybrać odpowiedni wniosek i potwierdzić tożsamość przez profil zaufany. O Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka mogą ubiegać się wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy lub zamieszkujące na terenie stolicy i rozliczające podatek PIT w urzędzie skarbowym w Warszawie. E-hologram z potwierdzeniem uprawnień zostanie wgrany na SWKM. Przez system e-POP możliwe jest również przedłużenie ważności uprawnień.
Od roku szkolnego 2024/2025 Karta Ucznia nie jest wymagana, o ile dziecko posiada e-legitymację. Okazanie tego dokumentu wystarczy, aby potwierdzić prawo do bezpłatnych przejazdów WTP. Karta Ucznia jest wciąż wydawana:
Wniosek o Kartę Ucznia w kreatorze może składać osoba posiadająca profil zaufany. Dziecko, które ukończyło 13 lat i ma założony profil zaufany może uzupełniać wniosek samodzielnie. W trakcie uzupełniania wniosku niezbędny będzie skan legitymacji szkolnej lub skan zaświadczenia ze szkoły z adresem ucznia, numerem PESEL i informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym. Wniosek online wymaga również wgrania aktualnego zdjęcia ucznia (format jp lub png, rozdzielczość 200 x 259 pikseli, objętość pliku maks. 2 MB). Kartę można odebrać w dowolnym, stacjonarnym Punkcie Obsługi Pasażera lub otrzymać pocztą na wskazany adres zamieszkania.
Za pomocą systemu można szybko uzyskać informację o stanie zadłużenia pasażera. Aktualnie użytkownik może składać przez system reklamacje dotyczące:
Pasażer może również złożyć wniosek online o rozłożenie zadłużenia na raty, potwierdzenie spłaty zadłużenia, poprosić o zwrot środków pieniężnych lub o skan wezwania do zapłaty, które zostało wystawione przez kontrolera.
Podczas spotkania online trwającego 15 minut użytkownik może uzyskać informacje dotyczące taryf przewozowych, biletów i kwestii związanych m.in. ze Spersonalizowaną Warszawską Kartą Miejską. Aby umówić się na spotkanie online należy podać swoje dane osobowe, w tym obowiązkowo adres e-mail (opcjonalnie numer telefonu), a także wybrać datę i preferowaną godzinę spotkania. Konsultacje online w systemie e-POP można umawiać w dni robocze od godz. 7:15 do godz. 19:00.