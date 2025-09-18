System e-POP w Warszawie: Te wnioski załatwisz online

Jak wyrobić Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (SWKM) online?

We wniosku składanym za pośrednictwem systemu e-POP należy podać dane osobowe, PESEL (datę urodzenia w przypadku obcokrajowców), adres zamieszkania (opcjonalnie), nr telefonu i adres e-mail. Do wniosku online należy dołączyć aktualne zdjęcie (wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy) w formacie legitymacyjnym o maksymalnej wielkości 8 MB i min. rozdzielczości 200 x 259 pikseli (format jpg, jpeg lub png). Karta zostanie wysłana na adres podany we wniosku. Pierwszą SWKM można wyrobić bezpłatnie, a za każdą kolejną należy zapłacić 14 zł. Na karcie kodowane są bilety okresowe oraz informacje o zniżkach przysługujących pasażerowi.

Jak wyrobić online SWKM z uprawnieniami Karty warszawianki lub Karty warszawiaka?

W systemie e-POP należy wybrać odpowiedni wniosek i potwierdzić tożsamość przez profil zaufany. O Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka mogą ubiegać się wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy lub zamieszkujące na terenie stolicy i rozliczające podatek PIT w urzędzie skarbowym w Warszawie. E-hologram z potwierdzeniem uprawnień zostanie wgrany na SWKM. Przez system e-POP możliwe jest również przedłużenie ważności uprawnień.

Jak wyrobić przez e-POP SWKM z uprawnieniami Karty Ucznia?

Od roku szkolnego 2024/2025 Karta Ucznia nie jest wymagana, o ile dziecko posiada e-legitymację. Okazanie tego dokumentu wystarczy, aby potwierdzić prawo do bezpłatnych przejazdów WTP. Karta Ucznia jest wciąż wydawana:

uczniom, którzy posiadają standardowe, papierowe legitymacje wydane przez szkoły podstawowe na terenie Warszawy,

uczniom szkół podstawowych (bez względu na typ posiadanej legitymacji), którzy mieszkają na terenie Warszawy, ale uczęszczają do placówek zlokalizowanych poza Warszawą.

Wniosek o Kartę Ucznia w kreatorze może składać osoba posiadająca profil zaufany. Dziecko, które ukończyło 13 lat i ma założony profil zaufany może uzupełniać wniosek samodzielnie. W trakcie uzupełniania wniosku niezbędny będzie skan legitymacji szkolnej lub skan zaświadczenia ze szkoły z adresem ucznia, numerem PESEL i informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym. Wniosek online wymaga również wgrania aktualnego zdjęcia ucznia (format jp lub png, rozdzielczość 200 x 259 pikseli, objętość pliku maks. 2 MB). Kartę można odebrać w dowolnym, stacjonarnym Punkcie Obsługi Pasażera lub otrzymać pocztą na wskazany adres zamieszkania.

Reklama Reklama

Jak uzyskać od ZTM informację o windykacji w systemie e-POP?

Za pomocą systemu można szybko uzyskać informację o stanie zadłużenia pasażera. Aktualnie użytkownik może składać przez system reklamacje dotyczące:

braku biletu,

braku Karty Miejskiej,

braku dokumentu potwierdzającego prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów,

awarii biletomatu w pojeździe.

Pasażer może również złożyć wniosek online o rozłożenie zadłużenia na raty, potwierdzenie spłaty zadłużenia, poprosić o zwrot środków pieniężnych lub o skan wezwania do zapłaty, które zostało wystawione przez kontrolera.

Jak umówić się na spotkanie informacyjne przez e-POP?

Podczas spotkania online trwającego 15 minut użytkownik może uzyskać informacje dotyczące taryf przewozowych, biletów i kwestii związanych m.in. ze Spersonalizowaną Warszawską Kartą Miejską. Aby umówić się na spotkanie online należy podać swoje dane osobowe, w tym obowiązkowo adres e-mail (opcjonalnie numer telefonu), a także wybrać datę i preferowaną godzinę spotkania. Konsultacje online w systemie e-POP można umawiać w dni robocze od godz. 7:15 do godz. 19:00.