Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Warszawskim ZOO alarmuje: coraz więcej ptaków trafia do placówki po tragicznym spotkaniu z pułapkami lepowymi. W bieżącym roku do ośrodka przyjęto już ponad 8 400 ptasich pacjentów, a liczba przypadków uwięzienia w lepie dramatycznie rośnie.



Choć pułapki lepowe są powszechnie dostępne i reklamowane jako skuteczny sposób zwalczania owadów czy gryzoni, w rzeczywistości stanowią poważne zagrożenie dla ptaków i innych dzikich zwierząt.

Reklama Reklama

Po udzieleniu pierwszej pomocy najlepiej przekazać ptaka do ośrodka rehabilitacji zwierząt, gdzie otrzyma fachową opiekę. Foto: mat. pras.

Klej używany w takich pułapkach jest niezwykle silny – unieruchamia każde stworzenie, które się z nim zetknie. Uwięzione ptaki nie są w stanie się uwolnić, a próby wydostania się prowadzą do uszkodzeń piór, skóry, oczu, a nawet złamań kończyn. W skrajnych przypadkach ptaki umierają z wycieńczenia lub uduszenia.

Eksperci z Ptasiego Azylu podkreślają, że pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Jak pomóc ptakowi uwięzionemu w pułapce lepowej?

Jeśli znajdziesz ptaka przyklejonego do lepu, nie próbuj go odrywać siłą! To może spowodować poważne obrażenia. Zamiast tego: