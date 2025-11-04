8.1°C
Życie Warszawy

Niebezpieczne pułapki lepowe – śmiertelne zagrożenie dla ptaków

Publikacja: 04.11.2025 16:30

Pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych ochroną gatunkową

Foto: mat. pras.

M.B.
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Warszawskim ZOO alarmuje: coraz więcej ptaków trafia do placówki po tragicznym spotkaniu z pułapkami lepowymi. W bieżącym roku do ośrodka przyjęto już ponad 8 400 ptasich pacjentów, a liczba przypadków uwięzienia w lepie dramatycznie rośnie.

Choć pułapki lepowe są powszechnie dostępne i reklamowane jako skuteczny sposób zwalczania owadów czy gryzoni, w rzeczywistości stanowią poważne zagrożenie dla ptaków i innych dzikich zwierząt.

Po udzieleniu pierwszej pomocy najlepiej przekazać ptaka do ośrodka rehabilitacji zwierząt, gdzie otrzyma fachową opiekę.

Foto: mat. pras.

Klej używany w takich pułapkach jest niezwykle silny – unieruchamia każde stworzenie, które się z nim zetknie. Uwięzione ptaki nie są w stanie się uwolnić, a próby wydostania się prowadzą do uszkodzeń piór, skóry, oczu, a nawet złamań kończyn. W skrajnych przypadkach ptaki umierają z wycieńczenia lub uduszenia.

Eksperci z Ptasiego Azylu podkreślają, że pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Jak pomóc ptakowi uwięzionemu w pułapce lepowej?

Jeśli znajdziesz ptaka przyklejonego do lepu, nie próbuj go odrywać siłą! To może spowodować poważne obrażenia. Zamiast tego:

  • Zabezpiecz ptaka – ogranicz jego ruchy, przykryj go miękkim materiałem, np. ścierką.
  • Poluzuj klej – polej przyklejone miejsca olejem spożywczym (np. rzepakowym) i odczekaj chwilę, aż klej się rozpuści.
  • Delikatnie odklej ptaka i umyj go ciepłą wodą z łagodnym detergentem (np. płynem do naczyń).
  • Pozwól mu wyschnąć w ciepłym, spokojnym miejscu. Uważaj, by nie zalać dzioba ani oczu.

Po udzieleniu pierwszej pomocy najlepiej przekazać ptaka do ośrodka rehabilitacji zwierząt, gdzie otrzyma fachową opiekę.

Apel o odpowiedzialność i empatię

Ośrodek Ptasi Azyl apeluje do wszystkich – nie stosujmy pułapek lepowych w miejscach, gdzie mogą się w nie zaplątać inne zwierzęta.

„Szkodliwość lepów zdecydowanie przewyższa korzyści z ich stosowania. Każdego dnia trafiają do nas ptaki, które giną w męczarniach przez ludzką nieświadomość” – podkreślają pracownicy ośrodka.

Zamiast niebezpiecznych lepów warto wybierać bezpieczne i humanitarne metody zwalczania owadów i gryzoni – np. pułapki żywołowne, repelenty lub zabezpieczanie pomieszczeń siatkami.

Jeśli znajdziesz rannego lub uwięzionego ptaka, nie zwlekaj – zadzwoń do najbliższego ośrodka.

Foto: mat. pras.

Pomóż ratować ptaki – udostępnij apel dalej

Każde udostępnienie tej informacji może uratować życie. W komentarzach na stronie Ptasiego Azylu publikowana jest lista ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce wraz z danymi kontaktowymi. Jeśli znajdziesz rannego lub uwięzionego ptaka, nie zwlekaj – zadzwoń do najbliższego ośrodka.

Pamiętaj: ptaki to nasi sprzymierzeńcy w ekosystemie – pomagają ograniczać populacje owadów i utrzymywać równowagę w przyrodzie.

