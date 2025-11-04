Pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych ochroną gatunkową
Choć pułapki lepowe są powszechnie dostępne i reklamowane jako skuteczny sposób zwalczania owadów czy gryzoni, w rzeczywistości stanowią poważne zagrożenie dla ptaków i innych dzikich zwierząt.
Po udzieleniu pierwszej pomocy najlepiej przekazać ptaka do ośrodka rehabilitacji zwierząt, gdzie otrzyma fachową opiekę.
Klej używany w takich pułapkach jest niezwykle silny – unieruchamia każde stworzenie, które się z nim zetknie. Uwięzione ptaki nie są w stanie się uwolnić, a próby wydostania się prowadzą do uszkodzeń piór, skóry, oczu, a nawet złamań kończyn. W skrajnych przypadkach ptaki umierają z wycieńczenia lub uduszenia.
Eksperci z Ptasiego Azylu podkreślają, że pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych ochroną gatunkową.
Jeśli znajdziesz ptaka przyklejonego do lepu, nie próbuj go odrywać siłą! To może spowodować poważne obrażenia. Zamiast tego:
Ośrodek Ptasi Azyl apeluje do wszystkich – nie stosujmy pułapek lepowych w miejscach, gdzie mogą się w nie zaplątać inne zwierzęta.
„Szkodliwość lepów zdecydowanie przewyższa korzyści z ich stosowania. Każdego dnia trafiają do nas ptaki, które giną w męczarniach przez ludzką nieświadomość” – podkreślają pracownicy ośrodka.
Zamiast niebezpiecznych lepów warto wybierać bezpieczne i humanitarne metody zwalczania owadów i gryzoni – np. pułapki żywołowne, repelenty lub zabezpieczanie pomieszczeń siatkami.
Każde udostępnienie tej informacji może uratować życie. W komentarzach na stronie Ptasiego Azylu publikowana jest lista ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce wraz z danymi kontaktowymi. Jeśli znajdziesz rannego lub uwięzionego ptaka, nie zwlekaj – zadzwoń do najbliższego ośrodka.
Pamiętaj: ptaki to nasi sprzymierzeńcy w ekosystemie – pomagają ograniczać populacje owadów i utrzymywać równowagę w przyrodzie.