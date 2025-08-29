29.7°C
Życie Warszawy

Warszawa coraz wyżej w rankingu inteligentnych miast

Publikacja: 29.08.2025 15:00

Raport opiera się na opiniach mieszkańców dotyczących dwóch kluczowych obszarów

Foto: UM Warszawa

rbi
Warszawa awansowała o 10 miejsc w rankingu IMD Smart City Index 2025, obejmującym 146 miast z całego świata i zajmuje obecnie 28. miejsce. To jeden z największych awansów w tegorocznym zestawieniu, które ocenia m.in. jakość transportu oraz wdrożenie rozwiązań cyfrowych.

Ranking opracowany jest przez szwajcarski instytut IMD (International Institute for Management Development).

Struktura i technologie – obszary IMD Smart City Index

Opiera się na opiniach mieszkańców dotyczących dwóch kluczowych obszarów. Pierwszy z nich to struktura – infrastruktura miejska, transport, edukacja, ochrona zdrowia, zieleń i mieszkalnictwo. Drugi to technologie – chodzi o rozwiązania cyfrowe takie jak aplikacje miejskie, platformy partycypacji czy usługi online.

Polecane
Urząd inwestuje m.in. w systemy zarządzania danymi miejskimi
e-warszawa
Powstał Komitet Cyfryzacji m.st. Warszawy

Warszawa zdobyła wysokie noty w obu kategoriach, co świadczy o zrównoważonym rozwoju miasta w sferze fizycznej i cyfrowej.

Jak podkreśla urząd miasta, w obszarze strukturalnym Warszawa została szczególnie doceniona za jakość życia, którą oferuje swoim mieszkańcom. Miasto wyróżnia się sprawnym i łatwo dostępnym transportem publicznym, który pozwala na wygodne przemieszczanie się. Autobusy, tramwaje i metro tworzą spójną sieć, dzięki której codzienne dojazdy stają się mniej uciążliwe, a komunikacja miejska staje się realną alternatywą dla samochodu.

Bezpieczeństwo i lokalny biznes w Warszawie

Wysoko ocenione zostało również bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy czują się coraz pewniej na ulicach, w parkach i w środkach transportu, co świadczy o skutecznych działaniach służb miejskich i inwestycjach w monitoring oraz infrastrukturę oświetleniową.

Ratusz podkreśla też, że mieszkańcy mają coraz większy wpływ na to, jak wygląda ich miasto

Na uwagę zasługuje również rosnąca aktywność lokalnego biznesu, który nie tylko napędza gospodarkę, ale też tworzy nowe miejsca pracy. Miasto staje się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów i młodych profesjonalistów.

Ratusz podkreśla też, że mieszkańcy mają coraz większy wpływ na to, jak wygląda ich miasto. Możliwość współdecydowania o lokalnych inicjatywach, projektach budżetu obywatelskiego czy kierunkach rozwoju dzielnic sprawia, że Warszawa nie jest już tylko przestrzenią do życia, ale staje się wspólną odpowiedzialnością i polem dialogu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

