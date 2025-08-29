Warszawa coraz wyżej w rankingu inteligentnych miast

Warszawa awansowała o 10 miejsc w rankingu IMD Smart City Index 2025, obejmującym 146 miast z całego świata i zajmuje obecnie 28. miejsce. To jeden z największych awansów w tegorocznym zestawieniu, które ocenia m.in. jakość transportu oraz wdrożenie rozwiązań cyfrowych.



Ranking opracowany jest przez szwajcarski instytut IMD (International Institute for Management Development).

Struktura i technologie – obszary IMD Smart City Index

Opiera się na opiniach mieszkańców dotyczących dwóch kluczowych obszarów. Pierwszy z nich to struktura – infrastruktura miejska, transport, edukacja, ochrona zdrowia, zieleń i mieszkalnictwo. Drugi to technologie – chodzi o rozwiązania cyfrowe takie jak aplikacje miejskie, platformy partycypacji czy usługi online.

Warszawa zdobyła wysokie noty w obu kategoriach, co świadczy o zrównoważonym rozwoju miasta w sferze fizycznej i cyfrowej.

Jak podkreśla urząd miasta, w obszarze strukturalnym Warszawa została szczególnie doceniona za jakość życia, którą oferuje swoim mieszkańcom. Miasto wyróżnia się sprawnym i łatwo dostępnym transportem publicznym, który pozwala na wygodne przemieszczanie się. Autobusy, tramwaje i metro tworzą spójną sieć, dzięki której codzienne dojazdy stają się mniej uciążliwe, a komunikacja miejska staje się realną alternatywą dla samochodu.