Warszawa coraz wyżej w rankingu inteligentnych miast

Raport opiera się na opiniach mieszkańców dotyczących dwóch kluczowych obszarów
Ranking opracowany jest przez szwajcarski instytut IMD (International Institute for Management Development).
Opiera się na opiniach mieszkańców dotyczących dwóch kluczowych obszarów. Pierwszy z nich to struktura – infrastruktura miejska, transport, edukacja, ochrona zdrowia, zieleń i mieszkalnictwo. Drugi to technologie – chodzi o rozwiązania cyfrowe takie jak aplikacje miejskie, platformy partycypacji czy usługi online.
Warszawa zdobyła wysokie noty w obu kategoriach, co świadczy o zrównoważonym rozwoju miasta w sferze fizycznej i cyfrowej.
Jak podkreśla urząd miasta, w obszarze strukturalnym Warszawa została szczególnie doceniona za jakość życia, którą oferuje swoim mieszkańcom. Miasto wyróżnia się sprawnym i łatwo dostępnym transportem publicznym, który pozwala na wygodne przemieszczanie się. Autobusy, tramwaje i metro tworzą spójną sieć, dzięki której codzienne dojazdy stają się mniej uciążliwe, a komunikacja miejska staje się realną alternatywą dla samochodu.
Wysoko ocenione zostało również bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy czują się coraz pewniej na ulicach, w parkach i w środkach transportu, co świadczy o skutecznych działaniach służb miejskich i inwestycjach w monitoring oraz infrastrukturę oświetleniową.
Na uwagę zasługuje również rosnąca aktywność lokalnego biznesu, który nie tylko napędza gospodarkę, ale też tworzy nowe miejsca pracy. Miasto staje się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów i młodych profesjonalistów.
Ratusz podkreśla też, że mieszkańcy mają coraz większy wpływ na to, jak wygląda ich miasto. Możliwość współdecydowania o lokalnych inicjatywach, projektach budżetu obywatelskiego czy kierunkach rozwoju dzielnic sprawia, że Warszawa nie jest już tylko przestrzenią do życia, ale staje się wspólną odpowiedzialnością i polem dialogu.