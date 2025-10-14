Dlaczego z Kanału Piaseczyńskiego znika woda? Chodzi o odłowienie gatunków inwazyjnych

Sumik karłowaty oraz rak pręgowaty są odławiane z Kanału Piaseczyńskiego w Warszawie. Przez kilka dni zachodnia część kanału będzie pozbawiona wody. Skąd konieczność podjęcia takich działań?



Sumik karłowaty i rak pręgowaty to inwazyjne gatunki obce w Polsce, niewystępujące w naszym środowisku przyrodniczym naturalnie, ale za sprawą ingerencji człowieka. Co warto podkreślić, ich obecność stwarza zagrożenie dla rodzimych ryb lub płazów, a także dla usług ekosystemowych, na przykład akwakultury.

Dlatego zdecydowano się na odłowienie tych gatunków z Kanału Piaseczyńskiego. Aby było to efektowne działanie, konieczne jest jego całkowite opróżnienie z wody – najpierw w części zachodniej, następnie we wschodniej. Prace zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby strat wody było jak najmniej. Część kanału, na której będą prowadzone prace, zostanie osuszona poprzez wypompowanie wody do części, w której prace przeprowadzane będą w drugim terminie.

Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus) Foto: Noel Burkhead

Odławianie ryb i raków trwa

Zarząd Zieleni Warszawy poinformował, że prace na Kanale Piaseczyńskim już trwają. Aktualnie pozbawiona wody została część zachodnia, od al. Tomasza Hopfera do ul. Myśliwieckiej. Wody nie będzie w tym miejscu przez kilka dni. Prace są przeprowadzane na podstawie ważnego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.