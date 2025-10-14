5.6°C
Życie Warszawy

Dlaczego z Kanału Piaseczyńskiego znika woda? Chodzi o odłowienie gatunków inwazyjnych

Publikacja: 14.10.2025 17:30

Kanał Piaseczyński w Warszawie

Kanał Piaseczyński w Warszawie

Foto: Zarząd Zieleni Warszawy

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Sumik karłowaty oraz rak pręgowaty są odławiane z Kanału Piaseczyńskiego w Warszawie. Przez kilka dni zachodnia część kanału będzie pozbawiona wody. Skąd konieczność podjęcia takich działań?

Sumik karłowaty i rak pręgowaty to inwazyjne gatunki obce w Polsce, niewystępujące w naszym środowisku przyrodniczym naturalnie, ale za sprawą ingerencji człowieka. Co warto podkreślić, ich obecność stwarza zagrożenie dla rodzimych ryb lub płazów, a także dla usług ekosystemowych, na przykład akwakultury.

Dlatego zdecydowano się na odłowienie tych gatunków z Kanału Piaseczyńskiego. Aby było to efektowne działanie, konieczne jest jego całkowite opróżnienie z wody – najpierw w części zachodniej, następnie we wschodniej. Prace zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby strat wody było jak najmniej. Część kanału, na której będą prowadzone prace, zostanie osuszona poprzez wypompowanie wody do części, w której prace przeprowadzane będą w drugim terminie.

Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus)

Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus)

Foto: Noel Burkhead

Odławianie ryb i raków trwa

Zarząd Zieleni Warszawy poinformował, że prace na Kanale Piaseczyńskim już trwają. Aktualnie pozbawiona wody została część zachodnia, od al. Tomasza Hopfera do ul. Myśliwieckiej. Wody nie będzie w tym miejscu przez kilka dni. Prace są przeprowadzane na podstawie ważnego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Rak pręgowaty (Orconectes limosus)

Rak pręgowaty (Orconectes limosus)

Foto: mat. pras.

Skąd obce gatunki w Kanale Piaseczyńskim?

Jak wynika z informacji zawartych na stronie Łowca Obcych, gatunki te trafiły do wód krajowych w związku z ucieczką w latach 90. XX wieku z gospodarstwa rybackiego w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim. Nie jest to jednak problem lat 90., ponieważ takie rozprzestrzenianie przez niedbalstwo dzieje się nadal. Nie kontroluje się na odpowiednim poziomie ryb i raków wprowadzanych do stawów. Problemem może być też niewiedza – niektórzy sądzą bowiem, że pomagają powrócić rakom do wód, przenosząc właśnie raki pręgowate.

Jak będzie przebiegał odłów?

Odłów ryb i raków w Kanale Piaseczyńskim będzie polegał głównie na odławianiu ręcznym, przy pomocy podbieraka oraz przy wykorzystaniu specjalistycznych pułapek. Pułapki są objęte nadzorem przyrodniczym i realizowane na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Co stanie się z odłowionymi rybami i rakami?

Odłowione ryby – nie tylko sumik karłowaty i rak pręgowaty, lecz także występujące w Kanale Piaseczyńskim inne gatunki inwazyjne ryb, na przykład karaś srebrzysty i babka rurkonosa – mają zostać przekazane do ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt lub azylów dla zwierząt i służyć za pokarm dla zwierząt żywiących się rybami. Rodzime gatunki ryb będą uwalniane do wyznaczonej części kanału wypełnionej wodą.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

