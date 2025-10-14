Dlaczego z Kanału Piaseczyńskiego znika woda? Chodzi o odłowienie gatunków inwazyjnych

Kanał Piaseczyński w Warszawie
Sumik karłowaty i rak pręgowaty to inwazyjne gatunki obce w Polsce, niewystępujące w naszym środowisku przyrodniczym naturalnie, ale za sprawą ingerencji człowieka. Co warto podkreślić, ich obecność stwarza zagrożenie dla rodzimych ryb lub płazów, a także dla usług ekosystemowych, na przykład akwakultury.
Dlatego zdecydowano się na odłowienie tych gatunków z Kanału Piaseczyńskiego. Aby było to efektowne działanie, konieczne jest jego całkowite opróżnienie z wody – najpierw w części zachodniej, następnie we wschodniej. Prace zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby strat wody było jak najmniej. Część kanału, na której będą prowadzone prace, zostanie osuszona poprzez wypompowanie wody do części, w której prace przeprowadzane będą w drugim terminie.
Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus)
Zarząd Zieleni Warszawy poinformował, że prace na Kanale Piaseczyńskim już trwają. Aktualnie pozbawiona wody została część zachodnia, od al. Tomasza Hopfera do ul. Myśliwieckiej. Wody nie będzie w tym miejscu przez kilka dni. Prace są przeprowadzane na podstawie ważnego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Jak wynika z informacji zawartych na stronie Łowca Obcych, gatunki te trafiły do wód krajowych w związku z ucieczką w latach 90. XX wieku z gospodarstwa rybackiego w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim. Nie jest to jednak problem lat 90., ponieważ takie rozprzestrzenianie przez niedbalstwo dzieje się nadal. Nie kontroluje się na odpowiednim poziomie ryb i raków wprowadzanych do stawów. Problemem może być też niewiedza – niektórzy sądzą bowiem, że pomagają powrócić rakom do wód, przenosząc właśnie raki pręgowate.
Odłów ryb i raków w Kanale Piaseczyńskim będzie polegał głównie na odławianiu ręcznym, przy pomocy podbieraka oraz przy wykorzystaniu specjalistycznych pułapek. Pułapki są objęte nadzorem przyrodniczym i realizowane na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Odłowione ryby – nie tylko sumik karłowaty i rak pręgowaty, lecz także występujące w Kanale Piaseczyńskim inne gatunki inwazyjne ryb, na przykład karaś srebrzysty i babka rurkonosa – mają zostać przekazane do ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt lub azylów dla zwierząt i służyć za pokarm dla zwierząt żywiących się rybami. Rodzime gatunki ryb będą uwalniane do wyznaczonej części kanału wypełnionej wodą.