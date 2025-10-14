Z gruszki do kosza, a potem do formy. Budowa ostatniego odcinka linii metra M2

Jednym z elementów, które obecnie są budowane w tunelu są murki oporowe.
Potocznie nazywany jest tunelem wjazdowym, ale formalnie oznaczony jest jako D1. To właśnie nim pociągi będą wjeżdżać ze Stacji Techniczno-Postojowej Mory na linię M2. Konstrukcja tunelu jest już prawie gotowa, a na powierzchni doprowadzone zostały do niego tory dla pociągów podziemnej kolei.
Jednym z elementów, które obecnie są budowane w tunelu są murki oporowe. Ich tworzenie to proces, który zaczyna się od wylania betonu z tak zwanej „gruszki” na taśmę. Po niej wędruje on do „kosza” z zainstalowanymi wibratorami hydraulicznymi. Ich zadaniem jest z kolei zagęszczenie betonu. Potem ostatni krok – beton trafia do „formy”, która nadaje ostateczny kształt. W ten sposób powstaje gotowy murek oporowy.
Na koniec robotnicy zacierają jeszcze wylany murek, żeby nie było na nim żadnych ubytków. Przez godzinę maszyna może stworzyć w ten sposób nawet 50 metrów takiej bariery.
W tunelu oznaczonym jako D1 zalewana będzie teraz betonem przestrzeń pomiędzy murkami oporowymi a ścianą – posłuży później jako chodnik techniczny. Murki oporowe powstaną także w tunelach, w których metro będzie kursować z pasażerami. Te również w przyszłości będą pełnić funkcję chodników technicznych oraz można je będzie wykorzystać w czasie ewakuacji.
W kolejnych etapach, we wszystkich tunelach rozpoczną się prace przy konstrukcji tzw. podtorza, na którym następnie układane będą szyny.
Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Za stacją C1 powstaną podziemne tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Powstała infrastruktura zapewni możliwość kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra, budowa ma się zakończyć w 2026 roku.