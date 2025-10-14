Z gruszki do kosza, a potem do formy. Budowa ostatniego odcinka linii metra M2

Na budowie ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie coraz wyraźniej widać konstrukcje i elementy przyszłych tuneli. Przy pomocy specjalistycznej maszyny formowane są między innymi murki oporowe, które będą służyły za chodniki techniczne.



Potocznie nazywany jest tunelem wjazdowym, ale formalnie oznaczony jest jako D1. To właśnie nim pociągi będą wjeżdżać ze Stacji Techniczno-Postojowej Mory na linię M2. Konstrukcja tunelu jest już prawie gotowa, a na powierzchni doprowadzone zostały do niego tory dla pociągów podziemnej kolei.

Reklama Reklama

Z gruszki na taśmę

Jednym z elementów, które obecnie są budowane w tunelu są murki oporowe. Ich tworzenie to proces, który zaczyna się od wylania betonu z tak zwanej „gruszki” na taśmę. Po niej wędruje on do „kosza” z zainstalowanymi wibratorami hydraulicznymi. Ich zadaniem jest z kolei zagęszczenie betonu. Potem ostatni krok – beton trafia do „formy”, która nadaje ostateczny kształt. W ten sposób powstaje gotowy murek oporowy.

Na koniec robotnicy zacierają jeszcze wylany murek, żeby nie było na nim żadnych ubytków. Przez godzinę maszyna może stworzyć w ten sposób nawet 50 metrów takiej bariery.

Murki oporowe w tunelach metra

W tunelu oznaczonym jako D1 zalewana będzie teraz betonem przestrzeń pomiędzy murkami oporowymi a ścianą – posłuży później jako chodnik techniczny. Murki oporowe powstaną także w tunelach, w których metro będzie kursować z pasażerami. Te również w przyszłości będą pełnić funkcję chodników technicznych oraz można je będzie wykorzystać w czasie ewakuacji.