4.1°C
1022.8 hPa
Życie Warszawy

Z gruszki do kosza, a potem do formy. Budowa ostatniego odcinka linii metra M2

Publikacja: 14.10.2025 17:45

Jednym z elementów, które obecnie są budowane w tunelu są murki oporowe.

Jednym z elementów, które obecnie są budowane w tunelu są murki oporowe.

Foto: UM Warszawa

rbi
Na budowie ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie coraz wyraźniej widać konstrukcje i elementy przyszłych tuneli. Przy pomocy specjalistycznej maszyny formowane są między innymi murki oporowe, które będą służyły za chodniki techniczne.

Potocznie nazywany jest tunelem wjazdowym, ale formalnie oznaczony jest jako D1. To właśnie nim pociągi będą wjeżdżać ze Stacji Techniczno-Postojowej Mory na linię M2. Konstrukcja tunelu jest już prawie gotowa, a na powierzchni doprowadzone zostały do niego tory dla pociągów podziemnej kolei.

Z gruszki na taśmę

Jednym z elementów, które obecnie są budowane w tunelu są murki oporowe. Ich tworzenie to proces, który zaczyna się od wylania betonu z tak zwanej „gruszki” na taśmę. Po niej wędruje on do „kosza” z zainstalowanymi wibratorami hydraulicznymi. Ich zadaniem jest z kolei zagęszczenie betonu. Potem ostatni krok – beton trafia do „formy”, która nadaje ostateczny kształt. W ten sposób powstaje gotowy murek oporowy.

Polecane
Prace związane z budową drugiej linii metra w Warszawie mają zakończyć się pod koniec przyszłego rok
metro
Pokazano postęp prac na linii M2. Koniec prac za rok?

Na koniec robotnicy zacierają jeszcze wylany murek, żeby nie było na nim żadnych ubytków. Przez godzinę maszyna może stworzyć w ten sposób nawet 50 metrów takiej bariery.

Murki oporowe w tunelach metra

W tunelu oznaczonym jako D1 zalewana będzie teraz betonem przestrzeń pomiędzy murkami oporowymi a ścianą – posłuży później jako chodnik techniczny. Murki oporowe powstaną także w tunelach, w których metro będzie kursować z pasażerami. Te również w przyszłości będą pełnić funkcję chodników technicznych oraz można je będzie wykorzystać w czasie ewakuacji.

Reklama
Reklama

Do użytku zostaną oddane trzy stacje: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin.

W kolejnych etapach, we wszystkich tunelach rozpoczną się prace przy konstrukcji tzw. podtorza, na którym następnie układane będą szyny.

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Za stacją C1 powstaną podziemne tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Powstała infrastruktura zapewni możliwość kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra, budowa ma się zakończyć w 2026 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych o
kolej

Do Lublina w 1,5 h. Jest umowa na remont linii otwockiej

Leo Express chce uruchomić połączenie kolejowe między Warszawą a Gdańskiem
KOLEJ

Pięć pociągów dziennie do Gdańska. I nie będą to połączenia PKP

Szybka budowa odcinka „C” ma spowodować, że mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką
transport szynowy

Radni Ochoty zaapelują do prezydenta. „Pospieszcie się z tym tramwajem”

Podczas remontu na ulice wyjadą autobusy zastępcze
przebudowa

Węższa Kijowska i paraliż tramwajów. Duży remont przy Dworcu Wschodnim

Wiadukt ma być gotowy do użytku do grudnia 2025 roku
infrastruktura drogowa

Olbrzymie ciężarówki sprawdziły nowy wiadukt w Rembertowie

Air China Airbus A330-300
samolot

Air China zmienia typ samolotu na trasie Warszawa-Pekin

Dworzec Warszawa Centralna
kolej

Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Jak pojadą pociągi?

Do wypadku doszło w rejonie przystanku Warszawa Gocławek
wypadek

Paraliż kolejowy w Warszawie. Utrudnienia w pociągach SKM i KM

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama