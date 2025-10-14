10.6°C
Życie Warszawy

Zachwycający park w Warszawie z kolejną prestiżową nominacją? Na koncie ma już kilka nagród

Publikacja: 14.10.2025 14:16

Centralnym elementem Parku Akcji „Burza" jest Kopiec Powstania Warszawskiego z platformą widokową

Centralnym elementem Parku Akcji „Burza" jest Kopiec Powstania Warszawskiego z platformą widokową

Foto: Drone in Warsaw/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Warszawski Park Akcji „Burza" znalazł się wśród nominowanych do Nagrody Unii Europejskiej w Dziedzinie Architektury Współczesnej. Nieoficjalne informacje o nominacji podało biuro architektoniczne Archigrest, odpowiedzialne za wykonanie projektu.

Rewitalizacja Parku Akcji „Burza” została zakończona w 2023 r.

Nagroda im. Miesa van der Rohego. Warszawski park w gronie nominowanych?

Nagroda Unii Europejskiej w Dziedzinie Architektury Współczesnej (European Union Prize for Contemporary Architecture/EUmies Awards), nazywana także Nagrodą im. Miesa van der Rohego, jest przyznawana co dwa lata. Konkurs jest prowadzony przez Unię Europejską oraz Fundació Mies van der Rohe, zlokalizowaną w Barcelonie. W połowie września 2025 r. organizatorzy konkursu poinformowali o rozpoczęciu procesu przyjmowania i oceny propozycji nominacji do nagród przyznawanych w 2026 r. Oficjalna lista nominowanych zostanie opublikowana w październiku 2025 r. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców konkursu zapowiedziano na przełom marca i kwietnia 2026.

O nominacji do nagrody poinformowało w mediach społecznościowych biuro Archigrest.

Nominację do nagrody w 2026 r. otrzymał projekt przebudowy Parku przy Kopcu Powstania Warszawskiego. Jak można przeczytać na stronie biura odpowiedzialnego za projekt, park „został zrewitalizowany zarówno ekologicznie, jak i symbolicznie”.

Park Akcji „Burza” w Warszawie. Historia wtopiona w otoczenie przyrody

Park Akcji „Burza” zebrał już liczne nagrody architektoniczne, w tym m.in.: Europejską Nagrodę dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej (2024), Grand Prix Nagrody Architektonicznej tygodnika „Polityka” oraz trzy Nagrody Architektoniczne Prezydenta Warszawy w kategoriach: projektowanie przestrzeni publicznej, Grand Prix oraz Rozwiązania Proekologiczne.

Obiekt o powierzchni 9,86 ha jest zlokalizowany na Mokotowie. Po ostatniej rewitalizacji park został oddany do użytku publicznego w lipcu 2023 r. Miejsce otwarto w przeddzień 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W Parku Akcji „Burza” umieszczono ekspozycje historyczne, wyeksponowano ruiny i precyzyjnie rozmieszczono tereny zieleni (tu m.in. mikrolas Miyawakiego z ponad 2 tys. rodzimych gatunków roślin). Projekt rewitalizacji został przygotowany przez pracownie architektoniczne topoScape i Archigrest.

