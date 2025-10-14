Warszawiacy pokochali ten festiwal. Wielki targ tanich roślin powraca na PGE Narodowy

Festiwal Roślin, największy w Polsce targ kwiatów, na stałe zakorzenił się w kalendarzu warszawiaków. Regularnie przyciąga tysiące miłośników zieleni, a PGE Narodowy szykuje się na kolejne oblężenie. Przedstawiamy szczegóły jesiennej edycji.



Festiwal Roślin to bez wątpienia największy zlot kwiatomaniaków w Polsce i absolutnie stały punkt w kalendarzu warszawskich miłośników zieleni. Co edycję, PGE Narodowy przeżywa prawdziwe oblężenie, zamieniając się w tętniący życiem, pachnący i kolorowy market. Sukces tego formatu jest prosty: to rośliny prosto od producentów, bez marż pośredników, co przekłada się na wysoką jakość i wyjątkowo niskie ceny. Po letnim odpoczynku, organizatorzy ogłaszają powrót, zapowiadając jeszcze większy wybór, nowe gatunki i, jak zawsze, świetną atmosferę.

Festiwal Roślin 2025 w Warszawie – harmonogram jesiennej edycji

Nadchodząca jesienna edycja Festiwalu Roślin odbędzie się w doskonale skomunikowanym punkcie stolicy. Wydarzenie zaplanowano na nadchodzący weekend: w sobotę, 18 października, w godzinach od 8-20 oraz w niedzielę, 19 października, w godz. 10-18. Miejscem spotkania tradycyjnie będzie PGE Narodowy w Warszawie, z wejściem zlokalizowanym od strony Ronda Waszyngtona.

Dla odwiedzających kluczowy jest fakt, że wstęp na Festiwal jest bezpłatny i niebiletowany. Aby ułatwić zakupy w trakcie tego „zielonego oblężenia”, organizatorzy akceptują różnorodne formy płatności, w tym kartę, gotówkę oraz popularny w Polsce BLIK.

Od klasyki po kolekcjonerskie perełki

Organizatorzy zapowiadają, że jesienna edycja będzie charakteryzować się największym dotąd asortymentem. Festiwal Roślin nie jest wyłącznie miejscem, gdzie kupimy popularne kwiaty doniczkowe, lecz przede wszystkim szansą na zdobycie unikatowych okazów. Na stoiskach czekać będą zarówno małe i duże okazy roślin doniczkowych, od klasycznych po egzotyczne, jak i unikalne kolekcjonerskie perełki oraz rzadkie rarytasy, które stanowią magnes dla najbardziej zaangażowanych pasjonatów. Co więcej, w ramach nowości tego sezonu, asortyment poszerzono o szerszy wybór roślin ogrodowych i balkonowych. Oprócz samej zieleni, Festiwal to także zaopatrzenie w akcesoria: od doniczek, przez porządne podłoża i środki ochrony roślin, po eko nawozy oraz literaturę, w tym bestsellerowe książki o hodowli roślin.