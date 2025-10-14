11.2°C
1020.5 hPa
Życie Warszawy

Warszawiacy pokochali ten festiwal. Wielki targ tanich roślin powraca na PGE Narodowy

Publikacja: 14.10.2025 07:40

Niskie ceny i potężny wybór przyciągają tłumy roślinomaniaków

Niskie ceny i potężny wybór przyciągają tłumy roślinomaniaków

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Festiwal Roślin, największy w Polsce targ kwiatów, na stałe zakorzenił się w kalendarzu warszawiaków. Regularnie przyciąga tysiące miłośników zieleni, a PGE Narodowy szykuje się na kolejne oblężenie. Przedstawiamy szczegóły jesiennej edycji.

Festiwal Roślin to bez wątpienia największy zlot kwiatomaniaków w Polsce i absolutnie stały punkt w kalendarzu warszawskich miłośników zieleni. Co edycję, PGE Narodowy przeżywa prawdziwe oblężenie, zamieniając się w tętniący życiem, pachnący i kolorowy market. Sukces tego formatu jest prosty: to rośliny prosto od producentów, bez marż pośredników, co przekłada się na wysoką jakość i wyjątkowo niskie ceny. Po letnim odpoczynku, organizatorzy ogłaszają powrót, zapowiadając jeszcze większy wybór, nowe gatunki i, jak zawsze, świetną atmosferę.

Festiwal Roślin 2025 w Warszawie – harmonogram jesiennej edycji

Nadchodząca jesienna edycja Festiwalu Roślin odbędzie się w doskonale skomunikowanym punkcie stolicy. Wydarzenie zaplanowano na nadchodzący weekend: w sobotę, 18 października, w godzinach od 8-20 oraz w niedzielę, 19 października, w godz. 10-18. Miejscem spotkania tradycyjnie będzie PGE Narodowy w Warszawie, z wejściem zlokalizowanym od strony Ronda Waszyngtona.

Dla odwiedzających kluczowy jest fakt, że wstęp na Festiwal jest bezpłatny i niebiletowany. Aby ułatwić zakupy w trakcie tego „zielonego oblężenia”, organizatorzy akceptują różnorodne formy płatności, w tym kartę, gotówkę oraz popularny w Polsce BLIK.

Od klasyki po kolekcjonerskie perełki

Organizatorzy zapowiadają, że jesienna edycja będzie charakteryzować się największym dotąd asortymentem. Festiwal Roślin nie jest wyłącznie miejscem, gdzie kupimy popularne kwiaty doniczkowe, lecz przede wszystkim szansą na zdobycie unikatowych okazów. Na stoiskach czekać będą zarówno małe i duże okazy roślin doniczkowych, od klasycznych po egzotyczne, jak i unikalne kolekcjonerskie perełki oraz rzadkie rarytasy, które stanowią magnes dla najbardziej zaangażowanych pasjonatów. Co więcej, w ramach nowości tego sezonu, asortyment poszerzono o szerszy wybór roślin ogrodowych i balkonowych. Oprócz samej zieleni, Festiwal to także zaopatrzenie w akcesoria: od doniczek, przez porządne podłoża i środki ochrony roślin, po eko nawozy oraz literaturę, w tym bestsellerowe książki o hodowli roślin.

Reklama
Reklama
Polecane
Topola kanadyjska z Ochoty zwyciężyła w konkursie Warszawskie Drzewo Roku 2025
rozstrzygnięcie plebiscytu
Warszawskie Drzewo Roku 2025 wybrane. W której dzielnicy rośnie?

Zieleń prosto od ogrodnika

Fenomen tego wydarzenia wynika z zastosowania modelu sprzedaży opartego na eliminacji pośredników. Rośliny trafiają na PGE Narodowy prosto ze szklarni i od ogrodników, co gwarantuje ich znacznie wyższą jakość niż w popularnych marketach, a także przekłada się na oszczędności. Ceny rozpoczynają się już od 5 zł za roślinę.

Organizatorzy, aby udowodnić skalę oszczędności, często drukują na etykietach porównanie ceny festiwalowej z ceną internetową. Ta przejrzysta polityka cenowa jest silnym bodźcem zakupowym, a zapowiedź „zaskakujących okazów w supercenach” przyciąga zarówno doświadczonych miłośników zieleni, jak i tych, którzy stawiają pierwsze kroki w „plant parentingu”.

Polecane
ZOM reaguje na zanieczyszczenia ścieżek rowerowych na podstawie dwóch źródeł
z perspektywy siodełka
Błoto i liście na ścieżce rowerowej? Brudną DDR można zgłosić

Na czym polega fenomen festiwalu?

Festiwal Roślin jest zjawiskiem, które wykracza poza zwykłe targi handlowe, stając się ważnym wydarzeniem społecznym. W wysoce zurbanizowanej i cyfrowej Warszawie, rośliny doniczkowe są substytutem natury, a ich pielęgnacja staje się analogową odskocznią od codziennego, szybkiego życia, wpisując się w głęboko zakorzenioną ludzką potrzebę kontaktu z naturą. Ponadto, festiwal sprzyja rozwojowi silnej subkultury „roślinomaniaków”, dla których zakup i posiadanie rzadkich okazów jest sposobem na budowanie tożsamości w ramach tej społeczności. Łącząc niskie ceny, wysoką jakość i atmosferę „polowania na okazję”, wydarzenie dostarcza uczestnikom satysfakcjonującego przeżycia, co czyni Festiwal Roślin nie tylko marketem, ale cyklicznym świętem zieleni.

Nadchodzące wydarzenie na dwa dni zamienia PGE Narodowy w najbardziej zielony i tętniący życiem punkt na mapie Polski. Warto zaplanować weekend, aby dołączyć do tej wyjątkowej, roślinnej gorączki.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Centralnym elementem Parku Akcji „Burza" jest Kopiec Powstania Warszawskiego z platformą widokową
ZIELEŃ MIEJSKA

Zachwycający park w Warszawie z kolejną prestiżową nominacją?

Kwiatowe wieże na pętli Nowe Bemowo
flora stołeczna

Kwiaty z pętli do rozdania. Gdzie można będzie dostać rośliny?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekreta
kadry

Bizancjum w ratuszu. Rafał Trzaskowski zatrudnił trzecią dyrektorkę-koordynatorkę

W miejscu centrum handlowo-rozrywkowego powstanie ponad 2 tys. mieszkań
inwestycje

Jest wniosek o rozbiórkę Galerii Nowa Praga. Powstanie nowe osiedle

Prace przy budowie pierwszej nitki kolektora Mokotowskiego Bis - tarcza „Jolanta” drążyła tunel pod
wodociągi

Umowa na drugą nitkę kolektora Mokotowskiego Bis podpisana

Oficjalna nazwa Mostu Północnego nie zakorzeniła się w mowie potocznej mieszkańców
toponimy

Kto naprawdę nazywa obiekty w Warszawie?

Konflikt Rafała Trzaskowskiego z władzami warszawskiej Platformy nie jest czymś nowym.
polityka

To koniec Rafała Trzaskowskiego? Historia pokazuje, że może być odwrotnie

W Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej Piotr Guział został członkiem zarządu ds. nowoczesnych techno
polityka

Piotr Guział wraca do Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama