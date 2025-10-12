11.2°C
1018.7 hPa
Życie Warszawy

Piotr Guział wraca do Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Nowe władze organizacji

Publikacja: 12.10.2025 17:30

W Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej Piotr Guział został członkiem zarządu ds. nowoczesnych techno

W Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej Piotr Guział został członkiem zarządu ds. nowoczesnych technologii oraz wsparcia struktury warszawskiej.

Foto: Fotorzepa/Jerzy Dudek

Robert Biskupski
Były burmistrz Ursynowa Piotr Guział został wybrany do władz Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Został tam członkiem zarządu ds. nowoczesnych technologii oraz wsparcia struktury warszawskiej.

Wejście do zarządu MWS jest powrotem do lokalnej polityki samorządowca, który w 2018 r. rozstał się ze stworzonymi przez siebie lokalnymi ugrupowaniami na Ursynowie.

Kim jest Piotr Guział?

Piotr Guział pełnił funkcję burmistrza Ursynowa w latach 2010-2014. W swojej karierze politycznej związany był m.in. z Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Partią Demokratyczną.

W 2013 roku zainicjował referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, a w 2014 r. kandydował na prezydenta miasta.

Polecane
Przewodniczącą stołecznych struktur Nowej Lewicy została posłanka Anna Maria Żukowska.
polityka
Warszawska Lewica wybrała nowe władze

W 2018 r. zrezygnował z własnej kandydatury, udzielając poparcia Patrykowi Jakiemu z Zjednoczonej Prawicy, za co miał otrzymać funkcję wiceprezydenta Warszawy w przypadku wygranej kandydata PiS. Od tego czasu pełnił funkcje doradcze i zarządcze w spółkach skarbu państwa powiązanych z Orlenem.

Reklama
Reklama

Nowe władze Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa wybrała do zarządu jeszcze kilka innych osób związanych z warszawskim samorządem. Prezesem został były wiceburmistrz Pragi-Południe Dariusz Kacprzak, zaś wiceprezesm ds. budowy struktur na Mazowszu – wieloletni radny i były wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wysocki, szef Ochockiej Wspólnoty Samorządowej. Z kolei członkiem zarządu ds. projektów politycznych i Forum „Nowe Horyzonty” została była burmistrz Ochoty Dorota Stegienka.

W stolicy działała też Warszawska Wspólnota Samorządowa, która zasłynęła organizacją referendum mającego odwołać ówczesną prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (MWS) jest stowarzyszeniem, które zrzesza działaczy samorządowych oraz ruchy miejskie nie związane z lewicą. Działa od 2001 roku, mając osobowość prawną, i skupia głównie osoby bezpartyjne oraz niezależnych samorządowców z Mazowsza.

Personalnie powiązana jest z Bezpartyjnymi Samorządowcami, ruchem startującym w ogólnopolskich wyborach. Część działaczy tego ugrupowania postanowiło utworzyć koalicję z Konfederacją, nie mając na to zgody władz krajowych Bezpartyjnych. W rezultacie ci, którzy wsparli Konfederację, zostali usunięci ze struktur BS.

W stolicy działała też Warszawska Wspólnota Samorządowa, która zasłynęła organizacją referendum mającego odwołać ówczesną prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Gronkiewicz-Waltz nie została jednak odwołana z powodu zbyt niskiej frekwencji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Przewodniczącą stołecznych struktur Nowej Lewicy została posłanka Anna Maria Żukowska.
polityka

Warszawska Lewica wybrała nowe władze

Otwarcie połączenia do Wilaniwa i na Stegny prowadzącego poprzez Spacerową i Sobieskiego to naprawia
historia

Szynami do Wilanowa, na Białołękę i Okęcie. 20 lat zmian

Nowy biurowiec Warsaw One przy Rondzie ONZ wyraźnie zaznaczy swoją sylwetkę w panoramie miasta
inwestycje

Drapacz chmur Warsaw One z pozwoleniem. Kiedy ruszy budowa?

Plan ma uporządkować dotychczasowe zagospodarowanie rejonu Parku nad Balatonem oraz wyznaczyć zasady
zagospodarowanie przestrzenne

Plan okolic Parku nad Balatonem. Ruszyły konsultacje społeczne

Złamanie zakazu grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi
ochrona środowiska

Zakaz zbierania grzybów w Warszawie i okolicach. Grożą surowe kary

Elewacje kamienic po remoncie od strony Międzymurza
zabytki

Kamienice z Krzywego Koła wróciły do dawnej kolorystyki

Okolice łazienkowskiego pomnika Fryderyka Chopina to teren budowy
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Mazowsze zaprasza na spacery Szlakiem Chopinowskim. Co zobaczy spacerowicz?

Remont przeszedł również cieszący się popularnością pomost nad Stawami,
przestrzeń miejska

Remont mostków na Stawach Brustmana. Kiedy zakończenie?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama