Piotr Guział wraca do Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Nowe władze organizacji

W Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej Piotr Guział został członkiem zarządu ds. nowoczesnych technologii oraz wsparcia struktury warszawskiej.
Wejście do zarządu MWS jest powrotem do lokalnej polityki samorządowca, który w 2018 r. rozstał się ze stworzonymi przez siebie lokalnymi ugrupowaniami na Ursynowie.
Piotr Guział pełnił funkcję burmistrza Ursynowa w latach 2010-2014. W swojej karierze politycznej związany był m.in. z Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Partią Demokratyczną.
W 2013 roku zainicjował referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, a w 2014 r. kandydował na prezydenta miasta.
W 2018 r. zrezygnował z własnej kandydatury, udzielając poparcia Patrykowi Jakiemu z Zjednoczonej Prawicy, za co miał otrzymać funkcję wiceprezydenta Warszawy w przypadku wygranej kandydata PiS. Od tego czasu pełnił funkcje doradcze i zarządcze w spółkach skarbu państwa powiązanych z Orlenem.
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa wybrała do zarządu jeszcze kilka innych osób związanych z warszawskim samorządem. Prezesem został były wiceburmistrz Pragi-Południe Dariusz Kacprzak, zaś wiceprezesm ds. budowy struktur na Mazowszu – wieloletni radny i były wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wysocki, szef Ochockiej Wspólnoty Samorządowej. Z kolei członkiem zarządu ds. projektów politycznych i Forum „Nowe Horyzonty” została była burmistrz Ochoty Dorota Stegienka.
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (MWS) jest stowarzyszeniem, które zrzesza działaczy samorządowych oraz ruchy miejskie nie związane z lewicą. Działa od 2001 roku, mając osobowość prawną, i skupia głównie osoby bezpartyjne oraz niezależnych samorządowców z Mazowsza.
Personalnie powiązana jest z Bezpartyjnymi Samorządowcami, ruchem startującym w ogólnopolskich wyborach. Część działaczy tego ugrupowania postanowiło utworzyć koalicję z Konfederacją, nie mając na to zgody władz krajowych Bezpartyjnych. W rezultacie ci, którzy wsparli Konfederację, zostali usunięci ze struktur BS.
W stolicy działała też Warszawska Wspólnota Samorządowa, która zasłynęła organizacją referendum mającego odwołać ówczesną prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Gronkiewicz-Waltz nie została jednak odwołana z powodu zbyt niskiej frekwencji.