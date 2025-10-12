Piotr Guział wraca do Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Nowe władze organizacji

Były burmistrz Ursynowa Piotr Guział został wybrany do władz Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Został tam członkiem zarządu ds. nowoczesnych technologii oraz wsparcia struktury warszawskiej.



Wejście do zarządu MWS jest powrotem do lokalnej polityki samorządowca, który w 2018 r. rozstał się ze stworzonymi przez siebie lokalnymi ugrupowaniami na Ursynowie.

Reklama Reklama

Kim jest Piotr Guział?

Piotr Guział pełnił funkcję burmistrza Ursynowa w latach 2010-2014. W swojej karierze politycznej związany był m.in. z Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Partią Demokratyczną.

W 2013 roku zainicjował referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, a w 2014 r. kandydował na prezydenta miasta.

W 2018 r. zrezygnował z własnej kandydatury, udzielając poparcia Patrykowi Jakiemu z Zjednoczonej Prawicy, za co miał otrzymać funkcję wiceprezydenta Warszawy w przypadku wygranej kandydata PiS. Od tego czasu pełnił funkcje doradcze i zarządcze w spółkach skarbu państwa powiązanych z Orlenem.