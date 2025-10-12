11.1°C
Życie Warszawy

„Największe psiary” i „super młoda energia”. Warszawska Lewica wybrała nowe władze

Publikacja: 12.10.2025 16:10

Przewodniczącą stołecznych struktur Nowej Lewicy została posłanka Anna Maria Żukowska.

Foto: Facebook.com/LewicaWarszawa

rbi
Działacze warszawskiej Lewicy wybrali nowe władze podczas kongresu, który odbył się w sobotę, 11 października. Przewodniczącą stołecznych struktur została posłanka Anna Maria Żukowska.

Wiceprzewodniczącą warszawskiego oddziału partii została Agata Diduszko-Zyglewska, szefowa klubu radnych Lewicy-Miasto Jest Nasze w Radzie Warszawy.

Wybory w warszawskiej Nowej Lewicy

„Za nami Kongres warszawskiej Nowej Lewicy i wybory nowych władz. Zostałam wybrana wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy Warszawa – bardzo mi miło” – skomentowała na Facebooku.

Sekretarzem organizacji został Jacek Pużuk. Partia wybrała też 30-osobowe grono zarządu i 35 członków Rady Warszawskiej, a także delegatów i delegatki na Zjazd Mazowiecki, który odbędzie się w listopadzie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest przeciwny referendum w sprawie ograniczenia nocnej sprzeda
Nocna prohibicja
„Dalszy ciąg niemocy i kompromitacji”. Radni Warszawy o zakazie sprzedaży alkoholu

„Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces organizacyjny Kongresu. Przed nami intensywne 4 lata. Czekają nas przecież wybory parlamentarne, samorządowe i europejskie – a więc mnóstwo ciężkiej pracy” – skomentowali działacze Lewicy w mediach społecznościowych.

„Korony” dla wyróżniających się działaczy Lewicy

Podczas kongresu działacze Lewicy przyznali „korony” osobom, które wyróżniały się w działalności publicznej. Koronę za najlepsze riposty otrzymała Anna-Maria Żukowska. Agata Diduszko-Zyglewska została nagrodzona za walkę o nocną prohibicję w Warszawie, a Paulina Piechna-Więckiewicz – za największą empatię. Magda Zdyra otrzymała koronę za najlepsze stylizacje, Sebastian Gajewski – za największą liczbę występów w mediach, a Karolina Zioło-Pużuk i Daniel Kość zostali uznani za najlepszy duet.

Annę Tomaszewską wyróżniono za energię, zaś Dorota Makowiecka została doceniona za „pracowitość bez fleszy”. Monika Rutkowska oraz Kamila Gołębiowska zostały uhonorowane jako „największe psiary”, Karol Bąkowski otrzymał koronę za „super młodą energię”. Z kolei Jacek Pużuk został uhonorowany za „najlepsze ogarnianie wszystkiego”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

