„Największe psiary” i „super młoda energia”. Warszawska Lewica wybrała nowe władze

Działacze warszawskiej Lewicy wybrali nowe władze podczas kongresu, który odbył się w sobotę, 11 października. Przewodniczącą stołecznych struktur została posłanka Anna Maria Żukowska.



Wiceprzewodniczącą warszawskiego oddziału partii została Agata Diduszko-Zyglewska, szefowa klubu radnych Lewicy-Miasto Jest Nasze w Radzie Warszawy.

Wybory w warszawskiej Nowej Lewicy

„Za nami Kongres warszawskiej Nowej Lewicy i wybory nowych władz. Zostałam wybrana wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy Warszawa – bardzo mi miło” – skomentowała na Facebooku.

Sekretarzem organizacji został Jacek Pużuk. Partia wybrała też 30-osobowe grono zarządu i 35 członków Rady Warszawskiej, a także delegatów i delegatki na Zjazd Mazowiecki, który odbędzie się w listopadzie.

„Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces organizacyjny Kongresu. Przed nami intensywne 4 lata. Czekają nas przecież wybory parlamentarne, samorządowe i europejskie – a więc mnóstwo ciężkiej pracy” – skomentowali działacze Lewicy w mediach społecznościowych.