„Największe psiary” i „super młoda energia”. Warszawska Lewica wybrała nowe władze

Przewodniczącą stołecznych struktur Nowej Lewicy została posłanka Anna Maria Żukowska.
Wiceprzewodniczącą warszawskiego oddziału partii została Agata Diduszko-Zyglewska, szefowa klubu radnych Lewicy-Miasto Jest Nasze w Radzie Warszawy.
„Za nami Kongres warszawskiej Nowej Lewicy i wybory nowych władz. Zostałam wybrana wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy Warszawa – bardzo mi miło” – skomentowała na Facebooku.
Sekretarzem organizacji został Jacek Pużuk. Partia wybrała też 30-osobowe grono zarządu i 35 członków Rady Warszawskiej, a także delegatów i delegatki na Zjazd Mazowiecki, który odbędzie się w listopadzie.
„Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces organizacyjny Kongresu. Przed nami intensywne 4 lata. Czekają nas przecież wybory parlamentarne, samorządowe i europejskie – a więc mnóstwo ciężkiej pracy” – skomentowali działacze Lewicy w mediach społecznościowych.
Podczas kongresu działacze Lewicy przyznali „korony” osobom, które wyróżniały się w działalności publicznej. Koronę za najlepsze riposty otrzymała Anna-Maria Żukowska. Agata Diduszko-Zyglewska została nagrodzona za walkę o nocną prohibicję w Warszawie, a Paulina Piechna-Więckiewicz – za największą empatię. Magda Zdyra otrzymała koronę za najlepsze stylizacje, Sebastian Gajewski – za największą liczbę występów w mediach, a Karolina Zioło-Pużuk i Daniel Kość zostali uznani za najlepszy duet.
Annę Tomaszewską wyróżniono za energię, zaś Dorota Makowiecka została doceniona za „pracowitość bez fleszy”. Monika Rutkowska oraz Kamila Gołębiowska zostały uhonorowane jako „największe psiary”, Karol Bąkowski otrzymał koronę za „super młodą energię”. Z kolei Jacek Pużuk został uhonorowany za „najlepsze ogarnianie wszystkiego”.