Warszawskie Drzewo Roku 2025 wybrane. W której dzielnicy rośnie?

Bielańska topola czarna zajęła trzecie miejsce Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Zwycięzca plebiscytu zostanie uhonorowany pamiątkową tabliczką podczas spaceru dendrologicznego, który odbędzie się w niedzielę, 19 października, o godz. 12:00. Spotkanie poprowadzi przyrodnik Marek Suchodolski. Start przy zwycięskim drzewie na ul. Grójeckiej 95 przy Tablicy Tchorka.

Projekt „W koronach miasta”

Plebiscyt na Warszawskie Drzewo Roku jest częścią większego projektu „W koronach miasta” realizowanego przez naszą jednostkę od 2019 r. Poprzez działania edukacyjne – warsztaty, spacery czy pikniki, edukatorzy i dendrolodzy dzielą się swoją wiedzą na temat drzew, ich wpływu na przestrzeń miejską, powietrze, temperaturę oraz na jakość życia mieszkańców miasta – ludzi i zwierząt.

„Efekty tych działań widzimy na naszych ulicach, bo to właśnie z inicjatywy mieszkańców, ich świadomości na temat roli drzew w mieście, co roku realizujemy kilkadziesiąt projektów z budżetu obywatelskiego, w trakcie których sadzimy tysiące drzew” – podsumowuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.