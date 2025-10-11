Warszawskie Drzewo Roku 2025 wybrane. W której dzielnicy rośnie?

Topola kanadyjska z Ochoty zwyciężyła w konkursie Warszawskie Drzewo Roku 2025
Zwycięska topola rośnie przy ul. Grójeckiej 95, nieopodal pomnika „Barykada Września”, upamiętniającego heroicznych obrońców Ochoty z września 1939 roku, niejako pełniąc przy nim wartę.
Obecnie znajduje się na terenie budowy miejskich mieszkań TBS. Na drugiej pozycji uplasował się dąb „Geralt” z Pragi Północ, a na trzeciej – bielańska topola czarna.
Dąb szypułkowy "Geralt" zajął drugie miejsce w konkursie
W tym roku mieszkańcy zgłosili do konkursu 43 drzewa, spośród których, decyzją jury plebiscytu, do finałowego głosowania przeszło 12 roślin. Każda z nich reprezentowała swoją dzielnicę. Zwycięska topola kanadyjska – reprezentantka Ochoty – zdobyła ponad połowę z niemal 10 tysięcy oddanych głosów.
Bielańska topola czarna zajęła trzecie miejsce
Zwycięzca plebiscytu zostanie uhonorowany pamiątkową tabliczką podczas spaceru dendrologicznego, który odbędzie się w niedzielę, 19 października, o godz. 12:00. Spotkanie poprowadzi przyrodnik Marek Suchodolski. Start przy zwycięskim drzewie na ul. Grójeckiej 95 przy Tablicy Tchorka.
Plebiscyt na Warszawskie Drzewo Roku jest częścią większego projektu „W koronach miasta” realizowanego przez naszą jednostkę od 2019 r. Poprzez działania edukacyjne – warsztaty, spacery czy pikniki, edukatorzy i dendrolodzy dzielą się swoją wiedzą na temat drzew, ich wpływu na przestrzeń miejską, powietrze, temperaturę oraz na jakość życia mieszkańców miasta – ludzi i zwierząt.
„Efekty tych działań widzimy na naszych ulicach, bo to właśnie z inicjatywy mieszkańców, ich świadomości na temat roli drzew w mieście, co roku realizujemy kilkadziesiąt projektów z budżetu obywatelskiego, w trakcie których sadzimy tysiące drzew” – podsumowuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.