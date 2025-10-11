Park Żerański bez nadzoru. Rezygnują z monitoringu, choć kamery były gotowe

Krytykowano również niewystarczające środki bezpieczeństwa: jeden ochroniarz na 13 hektarów terenu budowy w ograniczonych godzinach był iluzorycznym nadzorem. W obliczu tych wydarzeń, lokalni radni alarmowali o pilnej potrzebie instalacji monitoringu. Wówczas urzędnicy obiecywali, że kamery zostaną zainstalowane po otwarciu parku dla mieszkańców

Biurokratyczny impas i pusty portfel Zarządu Zieleni

Problem braku monitoringu nie wynikał z zaniedbania na poziomie planowania kamer, lecz z biurokratycznego impasu między dwiema jednostkami miejskimi. Zarząd Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy (ZOSM) wypełnił swoje zobowiązania: zabezpieczył już dwie kamery z przeznaczeniem do monitorowania najbardziej wrażliwych stref – pawilonu i parku linowego. ZOSM zadeklarował także późniejszą obsługę i utrzymanie systemu, co miało ułatwić realizację projektu i obniżyć koszty dla miasta.

Montaż kamer został jednak zablokowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW), który w ostatniej chwili zmienił stanowisko. Interpelacja radnej Auksel-Sekutowicz ujawnia trzy punkty konfliktu, które uniemożliwiły instalację kamer:

Wymóg infrastrukturalny: ZZW uznał, że konieczny jest montaż dwóch dodatkowych słupów pod kamery.

Brak finansowania: ZZW poinformował, że nie dysponuje środkami finansowymi na ten dodatkowy cel.

Sprzeciw projektantów: Co istotne, projektanci parku nie wyrazili zgody na instalację słupów, co sugeruje konflikt pomiędzy wymogami bezpieczeństwa a zachowaniem pierwotnej wizji architektonicznej.

Otwarcie bez nadzoru

Faktyczne otwarcie Parku Żerańskiego (10 października) nastąpiło więc bez kluczowego elementu zapewniającego bezpieczeństwo. Mimo że ZOSM był w gotowości, konflikt o słupy i środki finansowe sprawił, że park działa bez elektronicznego nadzoru.

W związku z sytuacją radna zaapelowała do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pilną interwencję. Wniosła o podjęcie działań zgodnych z pierwotnymi ustaleniami, rozważenie alternatywnych rozwiązań technicznych, które nie wymagałyby instalacji problematycznych słupów, lub o udzielenie wsparcia finansowego ZZW.

Otwarcie nowej przestrzeni rekreacyjnej bez nadzoru stawia pod znakiem zapytania przyszłą kondycję parku. Obawy przed powrotem wandalizmu i incydentów są realne, a ich koszty – zarówno finansowe, jak i społeczne – mogą przewyższyć koszt niezbędnej infrastruktury monitoringu. Mieszkańcy i radni czekają teraz na odpowiedź władz miasta i pilne rozwiązanie problemu.