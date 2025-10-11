Park Żerański bez nadzoru. Rezygnują z monitoringu, choć kamery były gotowe

Zarząd Zieleni wycofuje się z decyzji o montażu monitoringu w Parku Żerańskim
Długo wyczekiwana inwestycja Zarządu Zieleni, Park Żerański, w końcu udostępniona mieszkańcom 10 października 2025 r., miała być wizytówką warszawskiej Białołęki. Ten 13-hektarowy teren, pierwszy w stolicy z udostępnioną linią brzegową, oferuje mieszkańcom nowe ścieżki pieszo-rowerowe, pomosty, i park linowy. Jednak to historyczne otwarcie nastąpiło w cieniu narastających kontrowersji, sięgających problemów na placu budowy.
Największy z nich dotyczy braku monitoringu, który, jak wynika z dokumentów, nie działa, mimo że kamery były już gotowe do instalacji. Otwarty bez elektronicznego nadzoru, park stał się obiektem krytyki, zagrażając bezpieczeństwu i kosztownej, nowo powstałej infrastrukturze.
Potrzeba stałego nadzoru nad Parkiem Żerańskim była wielokrotnie podnoszona przez lokalnych radnych oraz samych mieszkańców. Alarmy te nasiliły się w ostatnich miesiącach prac, gdy teren, położony w pobliżu gęstej zabudowy osiedlowej, doświadczał regularnych incydentów. „Życie Warszawy” informowało o systematycznym niszczeniu ogrodzeń i nieuprawnionym wchodzeniu mieszkańców na plac budowy. Sytuacja ta zaogniła się do niebezpiecznego poziomu, gdy naruszona została nietykalność cielesna pracownika budowy, co zmusiło wykonawcę do zgłoszenia sprawy policji.
Krytykowano również niewystarczające środki bezpieczeństwa: jeden ochroniarz na 13 hektarów terenu budowy w ograniczonych godzinach był iluzorycznym nadzorem. W obliczu tych wydarzeń, lokalni radni alarmowali o pilnej potrzebie instalacji monitoringu. Wówczas urzędnicy obiecywali, że kamery zostaną zainstalowane po otwarciu parku dla mieszkańców
Problem braku monitoringu nie wynikał z zaniedbania na poziomie planowania kamer, lecz z biurokratycznego impasu między dwiema jednostkami miejskimi. Zarząd Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy (ZOSM) wypełnił swoje zobowiązania: zabezpieczył już dwie kamery z przeznaczeniem do monitorowania najbardziej wrażliwych stref – pawilonu i parku linowego. ZOSM zadeklarował także późniejszą obsługę i utrzymanie systemu, co miało ułatwić realizację projektu i obniżyć koszty dla miasta.
Montaż kamer został jednak zablokowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW), który w ostatniej chwili zmienił stanowisko. Interpelacja radnej Auksel-Sekutowicz ujawnia trzy punkty konfliktu, które uniemożliwiły instalację kamer:
Faktyczne otwarcie Parku Żerańskiego (10 października) nastąpiło więc bez kluczowego elementu zapewniającego bezpieczeństwo. Mimo że ZOSM był w gotowości, konflikt o słupy i środki finansowe sprawił, że park działa bez elektronicznego nadzoru.
W związku z sytuacją radna zaapelowała do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pilną interwencję. Wniosła o podjęcie działań zgodnych z pierwotnymi ustaleniami, rozważenie alternatywnych rozwiązań technicznych, które nie wymagałyby instalacji problematycznych słupów, lub o udzielenie wsparcia finansowego ZZW.
Otwarcie nowej przestrzeni rekreacyjnej bez nadzoru stawia pod znakiem zapytania przyszłą kondycję parku. Obawy przed powrotem wandalizmu i incydentów są realne, a ich koszty – zarówno finansowe, jak i społeczne – mogą przewyższyć koszt niezbędnej infrastruktury monitoringu. Mieszkańcy i radni czekają teraz na odpowiedź władz miasta i pilne rozwiązanie problemu.