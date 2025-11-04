12.3°C
Życie Warszawy

Czy Rafał Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Prezydent Warszawy odpowiedział

Publikacja: 04.11.2025 13:45

Rafał Trzaskowski zdradził, czy pójdzie w Marszu Niepodległości

Foto: Fotorzepa, Roman Bosiacki

Joanna Kamińska
11 listopada w Warszawie odbędzie się kolejny Marsz Niepodległości. Jego uczestnicy przejdą z ronda im. Romana Dmowskiego przez aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Czy w Marszu Niepodległości weźmie udział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski?

Na powyższe pytanie odpowiedział sam zainteresowany publikując 3 listopada w mediach społecznościowych specjalne nagranie.

Czy Rafał Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Jest komentarz prezydenta Warszawy

- Czy Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Wydaje się, że dzisiaj to poważne pytanie, które zaprząta uwagę bardzo wielu osobom w internecie – rozpoczął swoje nagranie prezydent stolicy.

Przyznał, że wiele pytających o to osób powołuje się na jego rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. Następnie zaprezentował fragment jej nagrania, w którym w odpowiedzi na pytanie o swój udział w Marszu Niepodległości, powiedział: - Ja mam nadzieję, że będzie taka okazja, że wszyscy będziemy mogli pójść w marszu.

Znane są już szczegóły tegorocznego Marszu Niepodległości, w tym trasa i harmonogram / zdjęcie ilust
manifestacja
Marsz Niepodległości 2025: Znamy trasę i harmonogram

Następnie komentując przytoczoną wypowiedź Rafał Trzaskowski zauważył:

- Jak widzicie, nigdy nie padła twarda deklaracja. Mówiłem o tym, że może kiedyś zostaną spełnione pewne okoliczności, kiedy wszyscy będziemy mogli razem pójść na Marsz Niepodległości. Nie wydaje mi się, żeby one zostały spełnione. Niestety sam Marsz Niepodległości to dalej jest impreza tylko jednego środowiska, a ja bym chciał, żebyśmy mogli świętować święto narodowe wspólnie.

Rafał Trzaskowski zaprasza na koncert „Wspólna Niepodległa”

Pod koniec nagrania prezydent Warszawy zachęcił wszystkich do wspólnego świętowania poprzez udział w koncercie „Wspólna Niepodległa”, który odbędzie się 11 listopada o godz. 18 przed Muzeum Historii Polski przy Cytadeli Warszawskiej na Placu Gwardii 1.

- A nasze święto narodowe niech każdy świętuje tak jak uzna to za stosowne. Bezpiecznie, godnie, no i najlepiej bez szkód dla miasta – zakończył swoją wypowiedź Rafał Trzaskowski.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

