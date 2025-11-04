Czy Rafał Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Prezydent Warszawy odpowiedział

Rafał Trzaskowski zdradził, czy pójdzie w Marszu Niepodległości
Na powyższe pytanie odpowiedział sam zainteresowany publikując 3 listopada w mediach społecznościowych specjalne nagranie.
- Czy Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Wydaje się, że dzisiaj to poważne pytanie, które zaprząta uwagę bardzo wielu osobom w internecie – rozpoczął swoje nagranie prezydent stolicy.
Przyznał, że wiele pytających o to osób powołuje się na jego rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. Następnie zaprezentował fragment jej nagrania, w którym w odpowiedzi na pytanie o swój udział w Marszu Niepodległości, powiedział: - Ja mam nadzieję, że będzie taka okazja, że wszyscy będziemy mogli pójść w marszu.
Następnie komentując przytoczoną wypowiedź Rafał Trzaskowski zauważył:
- Jak widzicie, nigdy nie padła twarda deklaracja. Mówiłem o tym, że może kiedyś zostaną spełnione pewne okoliczności, kiedy wszyscy będziemy mogli razem pójść na Marsz Niepodległości. Nie wydaje mi się, żeby one zostały spełnione. Niestety sam Marsz Niepodległości to dalej jest impreza tylko jednego środowiska, a ja bym chciał, żebyśmy mogli świętować święto narodowe wspólnie.
Pod koniec nagrania prezydent Warszawy zachęcił wszystkich do wspólnego świętowania poprzez udział w koncercie „Wspólna Niepodległa”, który odbędzie się 11 listopada o godz. 18 przed Muzeum Historii Polski przy Cytadeli Warszawskiej na Placu Gwardii 1.
- A nasze święto narodowe niech każdy świętuje tak jak uzna to za stosowne. Bezpiecznie, godnie, no i najlepiej bez szkód dla miasta – zakończył swoją wypowiedź Rafał Trzaskowski.