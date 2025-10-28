Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie: Organizatorzy podali trasę i harmonogram

Wynika z niego, że w godz. 9-14 w pasażu Wisławy Szymborskiej między Pałacem Kultury i Nauki a Rondem im. Romana Dmowskiego działać będzie Miasteczko Niepodległości. Na odwiedzających czekać tam będą liczne atrakcje. Wśród nich m.in.: kiermasz kół gospodyń wiejskich, stoiska łowieckie, strefa dziecka i sklepy.

O godz. 11 w kościele pw. Wszystkich Świętych na placu Grzybowskim odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny. Natomiast o godz. 12:45 na Rondzie im. Romana Dmowskiego odmówiona zostanie modlitwa różańcowa.

Marsz Niepodległości rozpocznie się na rondzie Dmowskiego o godz. 14 od otwarcia zgromadzenia i odśpiewania hymnu narodowego. Wymarsz z ronda zaplanowany został na godz. 14:30. Ok. godz. 16:30 Marsz Niepodległości dotrzeć ma pod Scenę Niepodległości na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie zaplanowano wydarzenia artystyczne i strefę gastronomiczną.

Na godz. 18 zaplanowano oprawę Młodzieży Wszechpolskiej, a na godz. 20 – zakończenie wydarzenia.