Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie: Organizatorzy podali trasę i harmonogram

Znane są już szczegóły tegorocznego Marszu Niepodległości, w tym trasa i harmonogram / zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy Marsz Niepodległości w Warszawie zorganizowany został w 2010 roku. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”. W tym roku Marsz Niepodległości odbędzie się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.
Marsz Niepodległości wyruszy o godz. 14 już tradycyjnie z ronda im. Romana Dmowskiego. Następnie przejdzie alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Zakończy się pod Sceną Niepodległości, na której odbędą się koncerty i przemówienia okolicznościowe.
Trasa Marszu Niepodległości zaznaczona została na mapie przygotowanej przez organizatorów.
Trasa Marszu Niepodległości 2025 w Warszawie
Harmonogram tegorocznego Marszu Niepodległości przedstawiony został na oficjalnej stronie internetowej organizatora.
Wynika z niego, że w godz. 9-14 w pasażu Wisławy Szymborskiej między Pałacem Kultury i Nauki a Rondem im. Romana Dmowskiego działać będzie Miasteczko Niepodległości. Na odwiedzających czekać tam będą liczne atrakcje. Wśród nich m.in.: kiermasz kół gospodyń wiejskich, stoiska łowieckie, strefa dziecka i sklepy.
O godz. 11 w kościele pw. Wszystkich Świętych na placu Grzybowskim odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny. Natomiast o godz. 12:45 na Rondzie im. Romana Dmowskiego odmówiona zostanie modlitwa różańcowa.
Marsz Niepodległości rozpocznie się na rondzie Dmowskiego o godz. 14 od otwarcia zgromadzenia i odśpiewania hymnu narodowego. Wymarsz z ronda zaplanowany został na godz. 14:30. Ok. godz. 16:30 Marsz Niepodległości dotrzeć ma pod Scenę Niepodległości na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie zaplanowano wydarzenia artystyczne i strefę gastronomiczną.
Na godz. 18 zaplanowano oprawę Młodzieży Wszechpolskiej, a na godz. 20 – zakończenie wydarzenia.