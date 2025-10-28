8.5°C
1003 hPa
Życie Warszawy

Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie: Organizatorzy podali trasę i harmonogram

Publikacja: 28.10.2025 14:00

Znane są już szczegóły tegorocznego Marszu Niepodległości, w tym trasa i harmonogram / zdjęcie ilust

Znane są już szczegóły tegorocznego Marszu Niepodległości, w tym trasa i harmonogram / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Zosia / Adobe Stock

Joanna Kamińska
We wtorek 11 listopada ulicami Warszawy po raz kolejny przejdzie Marsz Niepodległości. Organizatorzy przedstawili już jego trasę oraz harmonogram. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja wydarzenia? Sprawdzamy.

Pierwszy Marsz Niepodległości w Warszawie zorganizowany został w 2010 roku. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”. W tym roku Marsz Niepodległości odbędzie się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.

Trasa Marszu Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości wyruszy o godz. 14 już tradycyjnie z ronda im. Romana Dmowskiego. Następnie przejdzie alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Zakończy się pod Sceną Niepodległości, na której odbędą się koncerty i przemówienia okolicznościowe.

Trasa Marszu Niepodległości zaznaczona została na mapie przygotowanej przez organizatorów.

Trasa Marszu Niepodległości 2025 w Warszawie

Trasa Marszu Niepodległości 2025 w Warszawie

Foto: Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”

Marsz Niepodległości 2025: Harmonogram

Harmonogram tegorocznego Marszu Niepodległości przedstawiony został na oficjalnej stronie internetowej organizatora.

Reklama
Reklama

Wynika z niego, że w godz. 9-14 w pasażu Wisławy Szymborskiej między Pałacem Kultury i Nauki a Rondem im. Romana Dmowskiego działać będzie Miasteczko Niepodległości. Na odwiedzających czekać tam będą liczne atrakcje. Wśród nich m.in.: kiermasz kół gospodyń wiejskich, stoiska łowieckie, strefa dziecka i sklepy.

O godz. 11 w kościele pw. Wszystkich Świętych na placu Grzybowskim odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny. Natomiast o godz. 12:45 na Rondzie im. Romana Dmowskiego odmówiona zostanie modlitwa różańcowa.

Polecane
W niedzielę odbyła się konwencja partii Nowa Polska, którą założyli senatorowie: Zygmunt Frankiewicz
polityka
Zamiast do KO przejdą do nowej partii? „Są zapytania od działaczy Nowoczesnej”

Marsz Niepodległości rozpocznie się na rondzie Dmowskiego o godz. 14 od otwarcia zgromadzenia i odśpiewania hymnu narodowego. Wymarsz z ronda zaplanowany został na godz. 14:30. Ok. godz. 16:30 Marsz Niepodległości dotrzeć ma pod Scenę Niepodległości na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie zaplanowano wydarzenia artystyczne i strefę gastronomiczną.

Na godz. 18 zaplanowano oprawę Młodzieży Wszechpolskiej, a na godz. 20 – zakończenie wydarzenia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pies w schronisku
zwierzę warszawskie

Pomóż podopiecznym schroniska w Celestynowie

Aby otrzymać wsparcie w ramach Bonu Ciepłowniczego, należy spełnić trzy kryteria jednocześnie
świadczenia

Bon Ciepłowniczy w Warszawie. Można dostać nawet 3500 złotych. Jak złożyć wniosek?

Decyzja Urzędu Dzielnicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji została zaskarżona przez mieszkańców
infrastruktura sportowa

Basen na Bemowie. W budżecie dzielnicy znów brakuje pieniędzy

W niedzielę odbyła się konwencja partii Nowa Polska, którą założyli senatorowie: Zygmunt Frankiewicz
polityka

Zamiast do KO przejdą do nowej partii? „Są zapytania od działaczy Nowoczesnej”

Biurowiec przy ulicy Moniuszki 1A wyróżnia się doskonałą lokalizacją oraz... kształtem
inwestycje

„Przekręt” po nowemu. Biurowiec zamieni się w apartamentowiec

Bezpośrednio obok obiektu położony jest pawilon Domu Słowa Polskiego oraz teren pod przyszły park
inwestycje

Nowy synonim luksusu na Woli. Tak będzie w apartamentowcu M7

Airbnb i Warszawska Organizacja Turystyczna łączą siły
turystyka

Airbnb i Warszawska Organizacja Turystyczna łączą siły

Centrum handlowe Sadyba Best Mall przy ul. Powsińskiej 31 ma podstawę prawną do działania tylko do 3
handel

Niepewna przyszłość CH Sadyba Best Mall

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama