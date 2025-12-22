Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem znów zdobi Szare Domy

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w mokotowskiej kolonii Szare Domy – stan przed renowacją i po niej
Figura znajduje się na podwórzu osiedla, pomiędzy ulicami Łowicką, Fałata i Narbutta, i od lat stanowi ważny, choć mało znany element lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem wyróżnia się smukłą sylwetką oraz oszczędną, modernistyczną formą. Styl rzeźby oraz materiał, z którego została wykonana, harmonijnie nawiązują do architektury okolicznych budynków osiedla Szare Domy.
Rzeźba powstała w 1943 roku, w czasie niemieckiej okupacji Warszawy. Jej autorką była Zofia Trzcińska-Kamińska, wybitna polska rzeźbiarka. Dzieło zostało wykonane na zamówienie mieszkańców ówczesnej Spółdzielni Mieszkaniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dziś funkcjonującej jako SM Szare Domy.
Rzeźbę wykonano z niepolerowanego lastryka, w którym spoiwem był szaro-biały cement, a wypełniaczem drobno kruszony marmur. Mokotowska figura nie jest jedynym tego typu dziełem w Warszawie. Jest ona stylistycznie zbliżona do Matki Boskiej Akademickiej, kamiennej rzeźby znajdującej się na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wykonanej przez tę samą artystkę prawdopodobnie w 1938 roku.
Z biegiem lat rzeźba uległa znacznemu zniszczeniu na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Deszcz, mróz oraz naturalne procesy starzenia doprowadziły do wypłukania spoiwa, powstania pęknięć i zatarcia detali rzeźbiarskich.
Podczas remontu figura została zdemontowana, a jej powierzchnię dokładnie oczyszczono z zabrudzeń oraz mikroflory. Pęknięcia i szczeliny uzupełniono żywicą w kolorze dopasowanym do struktury lastryka. Konserwacji poddano również postument oraz płyty z inskrypcjami znajdujące się u jego podstawy.
Prace konserwatorskie zostały dofinansowane przez m.st. Warszawę kwotą 12,5 tys. zł, co stanowiło blisko 60 procent kosztów poniesionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szare Domy. Dzięki temu możliwe było zachowanie cennego zabytku i przywrócenie mu pierwotnych walorów estetycznych oraz historycznych.
Odnowiona Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem ponownie stanowi ważny element przestrzeni wspólnej i przypomina o historii Mokotowa oraz jego mieszkańców.