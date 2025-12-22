Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem znów zdobi Szare Domy

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kapliczce znajdującej się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Szare Domy. Renowacja Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem była możliwa dzięki finansowemu wsparciu m.st. Warszawy, które pokryło znaczną część kosztów inwestycji.



Figura znajduje się na podwórzu osiedla, pomiędzy ulicami Łowicką, Fałata i Narbutta, i od lat stanowi ważny, choć mało znany element lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Zabytkowa rzeźba wpisana w architekturę osiedla

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem wyróżnia się smukłą sylwetką oraz oszczędną, modernistyczną formą. Styl rzeźby oraz materiał, z którego została wykonana, harmonijnie nawiązują do architektury okolicznych budynków osiedla Szare Domy.

Rzeźba powstała w 1943 roku, w czasie niemieckiej okupacji Warszawy. Jej autorką była Zofia Trzcińska-Kamińska, wybitna polska rzeźbiarka. Dzieło zostało wykonane na zamówienie mieszkańców ówczesnej Spółdzielni Mieszkaniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dziś funkcjonującej jako SM Szare Domy.