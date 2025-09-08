Budynki Marka Leykama pod okiem konserwatora

Dwa wyjątkowe budynki, zaprojektowane przez znanego architekta Marka Leykama, są na drodze do uzyskania statusu zabytków. To efekt działań organizacji społecznych, które dostrzegły wartość i potrzebę ochrony tych powojennych pereł modernizmu.



Środowiska miłośników architektury uaktywniły się, gdy jedna ze spółek próbowała przekształcić historyczny biurowiec przy ul Barbary 1. W pierwszym wniosku planowano nadbudowę czterokondygnacyjnego budynku o kolejne cztery piętra. Gdy władze Warszawy odrzuciły ten wniosek inwestor wrócił z równie kontrowersyjnym pomysłem – złożony w marcu 2025 roku wniosek zakłada przekształcenie obiektu w kompleks mieszkalno-hotelowy z usługami i garażem podziemnym, a przede wszystkim z nową dominantą sięgającą aż 80 metrów.

W tych okolicznościach Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę wpisu do rejestru zabytków sąsiadujących ze sobą gmachów zaprojektowanych przez Marka Leykama.

Dwa wnioski, jeden cel: ochrona dziedzictwa

Postępowanie administracyjne, które wstrzymuje w czasie swojego trwania wszelkie prace projektowe i budowlane, w sprawie wpisu do rejestru zabytków zostało wszczęte dla obu obiektów: