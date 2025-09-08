19.3°C
1019 hPa
Życie Warszawy

Budynki Marka Leykama pod okiem konserwatora

Publikacja: 08.09.2025 18:15

Biurowca Prezydium Rządu, dziś Ufficio Primo, oraz gmach Centrali Biura Studiów i Projektów Budownic

Biurowca Prezydium Rządu, dziś Ufficio Primo, oraz gmach Centrali Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego, tzw. „żyletkowiec”mają szanse na praną ochronę

Foto: mat. pras.

M.B.
Dwa wyjątkowe budynki, zaprojektowane przez znanego architekta Marka Leykama, są na drodze do uzyskania statusu zabytków. To efekt działań organizacji społecznych, które dostrzegły wartość i potrzebę ochrony tych powojennych pereł modernizmu.

Środowiska miłośników architektury uaktywniły się, gdy jedna ze spółek próbowała przekształcić historyczny biurowiec przy ul Barbary 1. W pierwszym wniosku planowano nadbudowę czterokondygnacyjnego budynku o kolejne cztery piętra. Gdy władze Warszawy odrzuciły ten wniosek inwestor wrócił z równie kontrowersyjnym pomysłem – złożony w marcu 2025 roku wniosek zakłada przekształcenie obiektu w kompleks mieszkalno-hotelowy z usługami i garażem podziemnym, a przede wszystkim z nową dominantą sięgającą aż 80 metrów. 

W tych okolicznościach Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę wpisu do rejestru zabytków sąsiadujących ze sobą gmachów zaprojektowanych przez Marka Leykama.

Dwa wnioski, jeden cel: ochrona dziedzictwa

Postępowanie administracyjne, które wstrzymuje w czasie swojego trwania wszelkie prace projektowe i budowlane, w sprawie wpisu do rejestru zabytków zostało wszczęte dla obu obiektów:

  • Gmachu Centrali Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego (1952): Wniosek w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Obrońców Zabytków Warszawy. Celem jest ochrona zarówno formy zewnętrznej, jak i wewnętrznej budynku, co pozwoli na zachowanie jego oryginalnego charakteru.
  • Biurowca Prezydium Rządu: W tym przypadku, wraz ze wspomnianym już gmachem Centrali Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego, wniosek złożyło Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze”. Wpis całego zespołu budowlanego oznacza ochronę formy zewnętrznej oraz powiązań widokowych i przestrzennych, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania kontekstu urbanistycznego.
Reklama
Reklama
Polecane
Gmach stanowi integralną część harmonijnego zespołu urbanistycznego, w skład którego wchodzą także s
inwestycje
Modernistyczny biurowiec Leykama zagrożony

Dlaczego wpis jest tak ważny?

Wpis do rejestru zabytków to nie tylko formalność. To realna ochrona, która zapobiega zniszczeniu, przebudowie czy zniekształceniu cennych obiektów.

  • Wpis indywidualny chroni każdy detal – od elewacji, po układ wnętrz. Dzięki temu budynek zachowuje swoją autentyczność.
  • Wpis zespołu budowlanego idzie o krok dalej. Zabezpiecza nie tylko same obiekty, ale też ich relacje przestrzenne, co ma ogromne znaczenie dla tkanki miejskiej. To ochrona widoków i układu urbanistycznego, stworzonego przez architekta.

Decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytków będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości tych budynków. Stanowi także ważny krok w kierunku docenienia i zachowania architektury powojennej Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Office House jest zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym paneli fotowoltaicznych
ekologia

Ciepło z nowego biurowca pomoże ogrzać około 800 mieszkań

Dzięki specjalistycznej aparaturze dendrolodzy mogą „zajrzeć” do wnętrza pnia
flora stołeczna

Jak tramwajarze w zajezdni gruszę badali

Plan zdjęciowy kinowej wersji „Lalki”
kino

Poszukiwani są statyści do „Lalki”. Ile można zarobić?

88-letnia kobieta z Warszawy straciła 15 tys. zł przez oszustwo na fałszywego bratanka
bezpieczeństwo

88-latka z Żoliborza straciła 15 tys. zł. Mogło być gorzej

Koncepcja przykrycia Wisłostrady tunelem pojawiła się w pierwszej kampanii wyborczej Rafała Trzaskow
infrastruktura

Wisłostrada w tunelu. Czy Warszawa dogoni Madryt, Pragę i Sztokholm?

Warszawa może zdecydować się na odważny krok, który wstrząśnie rynkiem nieruchomości
inwestycje

Katowicki podatek dla deweloperów inspiracją dla Warszawy

Dzięki ostatnim, lokalnym opadom deszczu, sytuacja na Wiśle zaczęła się poprawiać
rzeka

Poziom Wisły rośnie. Prognozują „nawet” 18 centymetrów

Mieszkańcy przedstawili obszerną fotorelację z miejsca inwestycji
zieleń miejska

Park Żerański gotowy? Mieszkańcy ujawniają prawdę o fuszerce

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama