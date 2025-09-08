Budynki Marka Leykama pod okiem konserwatora

Biurowca Prezydium Rządu, dziś Ufficio Primo, oraz gmach Centrali Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego, tzw. „żyletkowiec”mają szanse na praną ochronę
Środowiska miłośników architektury uaktywniły się, gdy jedna ze spółek próbowała przekształcić historyczny biurowiec przy ul Barbary 1. W pierwszym wniosku planowano nadbudowę czterokondygnacyjnego budynku o kolejne cztery piętra. Gdy władze Warszawy odrzuciły ten wniosek inwestor wrócił z równie kontrowersyjnym pomysłem – złożony w marcu 2025 roku wniosek zakłada przekształcenie obiektu w kompleks mieszkalno-hotelowy z usługami i garażem podziemnym, a przede wszystkim z nową dominantą sięgającą aż 80 metrów.
W tych okolicznościach Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął procedurę wpisu do rejestru zabytków sąsiadujących ze sobą gmachów zaprojektowanych przez Marka Leykama.
Postępowanie administracyjne, które wstrzymuje w czasie swojego trwania wszelkie prace projektowe i budowlane, w sprawie wpisu do rejestru zabytków zostało wszczęte dla obu obiektów:
Wpis do rejestru zabytków to nie tylko formalność. To realna ochrona, która zapobiega zniszczeniu, przebudowie czy zniekształceniu cennych obiektów.
Decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytków będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości tych budynków. Stanowi także ważny krok w kierunku docenienia i zachowania architektury powojennej Warszawy.