9.4°C
1027.1 hPa
Życie Warszawy

Znów gorąco przed 11 listopada w Warszawie. Marsz Niepodległości 2025 pod znakiem zakazów i napięć

Publikacja: 05.11.2025 10:45

Wydane przez wojewodę rozporządzenie zakazuje nie tylko odpalania, ale nawet posiadania rac i innej

Wydane przez wojewodę rozporządzenie zakazuje nie tylko odpalania, ale nawet posiadania rac i innej pirotechniki na terenie całej Warszawy 11 listopada

Foto: Kacper Komaiszko

Kacper Komaiszko
Zakaz pirotechniki, dodatkowe siły policyjne i polityczne przepychanki - tegoroczny Marsz Niepodległości już przed startem budzi emocje. Czy 2025 rok powtórzy napięcia sprzed lat, czy Warszawa doczeka się jednak spokojnego święta?

Na kilka dni przed 11 listopada atmosfera w Warszawie ponownie gęstnieje. Choć przez ostatnie lata Marsz Niepodległości odbywał się w coraz spokojniejszej formule, decyzja wojewody mazowieckiego o zakazie posiadania materiałów pirotechnicznych wywołała burzę, jakiej dawno nie było.

Organizatorzy wydarzenia uznali to za próbę ingerencji w tradycję, uczestnicy - za kolejny dowód, że władze nie ufają obywatelom, a część komentatorów dostrzega w tym polityczny sygnał, że napięcie między rządem a środowiskami narodowymi znów się zaostrza.

Zakaz pirotechniki na Marszu Niepodległości 2025

Wydane przez wojewodę rozporządzenie zakazuje nie tylko odpalania, ale nawet posiadania rac i innej pirotechniki na terenie całej Warszawy 11 listopada. Formalnie chodzi o bezpieczeństwo - tłumy, ogień, dym i ograniczona widoczność to wyzwanie dla służb. Jednak dla uczestników marszu, którzy od lat tworzą biało-czerwone widowisko w oparach dymu, to coś więcej niż kwestia przepisów. Race stały się symbolem - patriotycznym gestem, wizualnym znakiem wspólnoty narodowej i emocji. Zakaz ich użycia wielu odebrało jako zamach na tradycję.

Organizatorzy w geście sprzeciwu odpalili race podczas konferencji prasowej, zorganizowanej kilka dni po ogłoszeniu decyzji, demonstrując, że nie zamierzają się podporządkować. – Nie ma podstaw, by wojewoda aktem prawa miejscowego zabraniał przenoszenia przedmiotów, które co do zasady nie są zakazane – argumentował Bartosz Malewski ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W tle pojawiły się też wnioski o ujawnienie notatek służbowych z odprawy policyjnej pod ścisłym kierownictwem MSWiA – organizatorzy chcą wiedzieć, jakie są faktyczne wytyczne dla służb.

Obawy o prowokacje i powrót starych schematów

Marsz Niepodległości ma długą i burzliwą historię relacji z władzą. Od lat łączy go z policją i administracją mieszanka nieufności i konieczności współpracy. W tym roku, po spokojniejszym okresie 2022–2024, coraz częściej słychać głosy, że atmosfera zaczyna przypominać czasy sprzed kilku lat - okres, gdy każde zgromadzenie kończyło się potyczkami, prowokacjami i medialnym rozliczaniem winnych.

Reklama
Reklama

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział wysłanie do Warszawy dodatkowych oddziałów prewencji. Oficjalnie chodzi o „zwiększenie bezpieczeństwa”. Jednak środowiska organizujące marsz obawiają się, że obecność tak dużej liczby funkcjonariuszy może prowokować niepotrzebne napięcia. W mediach społecznościowych wracają wspomnienia z lat rządów koalicji PO-PSL - z płonącą budką pod ambasadą rosyjską czy policyjnymi interwencjami wobec uczestników, które dziś część komentatorów określa mianem „prowokacji służb”.

Politycy i symbole - kto idzie, a kto zostaje

Marsz Niepodległości od dawna nie jest tylko świętem patriotycznym — to wydarzenie o silnym znaczeniu symbolicznym i politycznym. Każda decyzja o udziale bądź nieobecności polityków ma swój wydźwięk. W tym roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który jeszcze wiosną sugerował, że mógłby wziąć udział w marszu, ostatecznie się wycofał. Jego tłumaczenia o „braku twardej deklaracji” brzmią wymijająco — szczególnie że w kampanii wyborczej deklarował chęć wspólnego świętowania ponad podziałami.

Polecane
Rafał Trzaskowski zdradził, czy pójdzie w Marszu Niepodległości
polityka
Czy prezydent Warszawy pójdzie w Marszu Niepodległości? Trzaskowski odpowiedział

Tymczasem, według nieoficjalnych informacji, w Marszu Niepodległości ma uczestniczyć prezydent Karol Nawrocki. Jeśli się to potwierdzi, będzie to mocny sygnał — nie tylko wsparcia dla organizatorów, ale też chęci przywrócenia Marszowi wymiaru państwowego. W ten sposób wydarzenie, które przez lata balansowało między ruchem społecznym a manifestacją środowisk narodowych, znów może stać się elementem oficjalnych obchodów.

Przypadek Dworca Centralnego - zbieg okoliczności czy celowe utrudnienie?

W tym roku 11 listopada trwać będzie także remont Dworca Centralnego – głównego punktu przesiadkowego dla uczestników przyjeżdżających z całej Polski. Pociągi mają być kierowane na inne stacje: Warszawę Główną, Śródmieście, Warszawy Wschodnią i Gdańską. Dla PKP to zwykły etap inwestycji infrastrukturalnej. Dla organizatorów – „dziwny zbieg okoliczności”.

Polecane
Dworzec Centralny w Warszawie zostanie wyłączony z ruchu pociągów na osiem dni
remont na torach
Dworzec Centralny zamknięty na 8 dni. Przewodnik dla pasażerów
Reklama
Reklama

Środowiska narodowe porównują tę sytuację do praktyk znanych z czasów PRL, kiedy to władze planowały „remonty” torów czy dróg w czasie pielgrzymek do Częstochowy. Choć takie analogie brzmią sensacyjnie, są symptomem głębszej nieufności między społeczeństwem a administracją. W tej narracji każda decyzja władz - nawet czysto techniczna - jest interpretowana jako potencjalny element walki politycznej.

Historia, która wciąż się powtarza

Spory o Marsz Niepodległości nie zaczęły się w tym roku. W 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, ówczesne władze Warszawy próbowały zakazać marszu, uzasadniając to obawą przed ekstremizmami. Ostatecznie decyzję uchylił sąd, a władze centralne zorganizowały równoległy „państwowy marsz” z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Dwie kolumny ruszyły wspólnie, ale w symboliczny sposób pokazano, że nawet święto narodowe może być areną politycznego sporu.

W kolejnych latach Rafał Trzaskowski konsekwentnie stosował strategię administracyjnego ograniczania działalności organizatorów. W 2019 roku miasto domagało się wprowadzenia nowych wymogów dotyczących zabezpieczeń i trasy przemarszu, w 2020 roku w czasie pandemii - urząd miasta i sanepid odmówili zgody na organizację marszu, powołując się na przepisy epidemiczne. Mimo to wydarzenie się odbyło, a Warszawa była świadkiem gwałtownych starć z policją. Obrazy konfrontacji z funkcjonariuszami obiegły światowe media, a organizatorzy oskarżali władze o prowokacje i nadmierną brutalność służb.

Kolejne odsłony konfliktu przeniosły się na grunt prawny. W 2021 roku Trzaskowski odmówił uznania Marszu Niepodległości za wydarzenie cykliczne, co oznaczało utratę statusu gwarantującego organizatorom pierwszeństwo w rezerwacji trasy. Spór zakończył się interwencją wojewody mazowieckiego, który - działając w imieniu rządu - przywrócił marszowi ten status. W efekcie, wbrew stanowisku miasta, wydarzenie mogło się odbyć. Takie starcia na linii ratusz – wojewoda – sądy stały się w kolejnych latach coroczną tradycją poprzedzającą obchody 11 listopada.

Dopiero lata 2022 i 2023 przyniosły chwilowe uspokojenie. Marsze przebiegały w spokojniejszej atmosferze, bez większych incydentów. Jednak wzajemne nieufności nie zniknęły - władze Warszawy wciąż monitorowały wydarzenie z dużym dystansem, a organizatorzy oskarżali ratusz o nadmierne formalizowanie procedur i utrudnianie logistyki.

W 2024 roku, mimo względnego spokoju, po raz pierwszy od dawna zaczęły się pojawiać wzmianki o możliwym powrocie ostrzejszej linii wobec środowisk narodowych. Drobne incydenty z udziałem policji, wzmożone kontrole pirotechniki i komentarze władz miejskich o „konieczności egzekwowania przepisów” zapowiadały, że równowaga jest krucha.

Reklama
Reklama

Dziś, gdy w 2025 roku wojewoda wydaje zakaz posiadania pirotechniki, a Rafał Trzaskowski po raz kolejny dystansuje się od marszu, trudno oprzeć się wrażeniu, że historia zatoczyła koło. Konflikt o Marsz Niepodległości powraca w niemal identycznej formie, co kilka lat temu – tyle że w nowej konfiguracji politycznej. Dla organizatorów to kolejny dowód, że państwo i samorząd nie potrafią oddzielić symboliki narodowego święta od bieżącej walki politycznej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX
obrona cywilna

Internet od Elona Muska pojawi się w szkołach i urzędach?

Obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom
bezpieczeństwo

Dzieła Kossaka i Karpińskiego za kilkaset tysięcy złotych odzyskane

Pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych och
zwierzę warszawskie

Pułapki lepowe – śmiertelne zagrożenie dla ptaków

Nietypowe zderzenie BMW i maserati w Warszawie
bezpieczeństwo

Nietypowe zderzenie luksusowych aut. To nie był przypadek

Rafał Trzaskowski zdradził, czy pójdzie w Marszu Niepodległości
polityka

Czy prezydent Warszawy pójdzie w Marszu Niepodległości? Trzaskowski odpowiedział

CBA bada aferę korupcyjną w jednym z warszawskich instytutów medycznych
bezpieczeństwo

CBA tropi korupcję w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane

Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta podczas sesji 18 września 2025 r.
kadry

Polska 2050 nie wskaże kandydata na wiceprezydenta Warszawy. „Najpierw zmiana polityki”

Rzeźba „Wierzba”
przestrzeń miejska

„Ta rzeźba jest wierzbą”. Praca wróciła do parku przy Cytadeli

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama