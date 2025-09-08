Wodociągi Warszawskie znów przedłużają abolicję

Jeszcze do końca września jest czas na zgłoszenie bezumownego korzystania z usług dostaw wody i odprowadzania ścieków



„Z uwagi na rosnącą popularność ogłoszonej w czerwcu akcji pod hasłem «Abolicja» Spółka podjęła decyzję o ponownym wydłużeniu terminu zgłaszania bezumownego korzystania z usług. Osoby, które zechcą zgłosić się i dopełnić formalności w celu podpisania umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, mają czas jeszcze do końca września” – oświadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Jak skorzystać z abolicji?

Warunkiem skorzystania z abolicji jest dobrowolne zgłoszenie się właściciela lub użytkownika nieruchomości, który bezumownie korzysta z dostawy wody lub odprowadzania ścieków.

Osoby, które dobrowolnie zgłoszą bezumowne korzystanie z usług i zechcą podpisać umowę, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z kosztów związanych z weryfikacją przyłączenia oraz zwolnienia z opłat za dotychczas bezumownie dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki. Obciążenie za pobraną wodę lub odprowadzane ścieki będzie odbywać się od dnia zgłoszenia.

Gdzie zgłosić nielegalne przyłącze?

Zgłoszenia można dokonać w Dziale Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5 i przy ul. Zaruskiego 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie dokumentów na adres e-mail [email protected].