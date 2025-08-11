Gdzie zgłosić bezumowne korzystanie z usług?

Korzystanie z usług bez umowy można zgłosić:

mailowo, wysyłając dokumenty pod adres [email protected];

osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5 oraz przy ul. Zaruskiego 4;

korespondencyjnie na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Wniosek o zatwierdzenie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z oświadczeniem oraz wniosek interaktywny o zatwierdzenie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z oświadczeniem, dostępne są na stronie Wodociągów Warszawskich pod tym linkiem.

Kto może skorzystać z abolicji?

Z abolicji mogą skorzystać osoby:

z Warszawy, Piastowa lub Pruszkowa, korzystające z wody lub odprowadzające ścieki;

Michałowic lub Raszyna, korzystające z wody;

Nieporętu, Wieliszewa lub Serocka, odprowadzające ścieki

– bez umowy za pośrednictwem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, które nie wnoszą z tego tytułu opłat.

Ile wynosi zwolnienie z kosztów?

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy dobrowolnie zgłoszą się do Wodociągów Warszawskich, zostaną zwolnione z kosztów związanych z weryfikacją przyłączenia w wysokości 2000 zł netto i 23 proc. VAT, czyli 2460 zł brutto w przypadku przyłącza wodociągowego oraz 2900 zł netto i 23 proc. VAT, czyli 3567 zł brutto w przypadku przyłącza kanalizacyjnego, a także z opłat za dotychczas świadczone bezumownie usługi przed dniem złożenia wniosku o abolicję.

Złożenie wniosku i co dalej?

Procedura po złożeniu wniosku składa się z czterech etapów (w tym czwarty ma dwa warianty).

Podczas etapu pierwszego na podstawie wniosku MPWiK analizuje stan techniczny przyłączenia, opierając się na dostępnych w spółce dokumentach.

W drugim etapie, gdy wniosek zostanie zweryfikowany, klient otrzyma pismo z opisem dalszego postępowania – w tym dokumencie wskazane są też czynności, które należy wykonać w okresie trzech miesięcy, aby uregulować przyłączenie. Jeżeli jakikolwiek warunek legalizacji nie zostanie spełniony, pismo to będzie jednocześnie zawiadomieniem o trwałym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.

Etap trzeci polega na skompletowaniu przez wnioskodawcę dokumentacji i przesłaniu jej do MPWiK, a także zgłoszeniu przyłącza do odbioru. Po tych krokach inspektor nadzoru z MPWiK rozpocznie czynności odbiorowe.

Ostatnim, czwartym etapem jest podpisanie protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza. Wówczas MPWiK rozpocznie procedurę zawarcia umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jeśli jednak formalności nie zostaną dopełnione, a właściciel lub użytkownik nieruchomości nie ureguluje stanu przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do wyznaczonego terminu oraz nie rozpocznie działań, które powinien wykonać w drugim etapie, to wówczas zostanie dokonane trwałe odcięcie przyłączenia wodociągowego lub kanalizacyjnego i zostaną podjęte czynności zawiadamiające odpowiednie organy o popełnieniu wykroczenia/przestępstwa określonego w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.