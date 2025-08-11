24.3°C
Życie Warszawy

Abolicja w Warszawie. Bez kar za kradzież wody i nielegalne zrzucanie ścieków

Publikacja: 11.08.2025 16:15

Osoby nielegalnie pobierające wodę i odprowadzające ścieki mogą bezpłatnie podpisać umowę

Osoby nielegalnie pobierające wodę i odprowadzające ścieki mogą bezpłatnie podpisać umowę

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Wiele osób, mimo obowiązujących przepisów, wciąż pobiera wodę i odprowadza ścieki nielegalnie. Wodociągi Warszawskie chcą to zmienić, w związku z czym ogłosiły abolicję, a ostatecznie przedłużyły jej termin do końca sierpnia.

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości muszą zapewnić czystość i porządek między innymi przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, należy wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Wciąż jednak zdarza się, że ścieki są odprowadzane nielegalnie. Ponadto bezumownie pobierana jest też woda. Wodociągi Warszawskie zaproponowały więc, by osoby, które pobierają wodę i odprowadzają ścieki bezprawnie, mogły bez stosowanych opłat przyłączyć się do sieci. Warunkiem jest dobrowolne zgłoszenie.

Jak skorzystać z abolicji?

Aby skorzystać z abolicji, właściciel lub użytkownik nieruchomości musi się dobrowolnie zgłosić do Wodociągów Warszawskich. Dzięki takiemu zgłoszeniu osoby nielegalnie odprowadzające ścieki lub pobierające wodę nie będą musiały ponosić opłat za dotychczasowe bezumowne korzystanie z usług – za wodę i ścieki płacić będą od dnia zgłoszenia.

Do kiedy jest możliwe zgłoszenie?

Abolicja początkowo trwać miała do 31 lipca, jednak termin został przedłużony do 31 sierpnia 2025 roku.

Gdzie zgłosić bezumowne korzystanie z usług?

Korzystanie z usług bez umowy można zgłosić:

  • mailowo, wysyłając dokumenty pod adres [email protected];
  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5 oraz przy ul. Zaruskiego 4;
  • korespondencyjnie na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Wniosek o zatwierdzenie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z oświadczeniem oraz wniosek interaktywny o zatwierdzenie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z oświadczeniem, dostępne są na stronie Wodociągów Warszawskich pod tym linkiem

Kto może skorzystać z abolicji?

Z abolicji mogą skorzystać osoby:

  • z Warszawy, Piastowa lub Pruszkowa, korzystające z wody lub odprowadzające ścieki;
  • Michałowic lub Raszyna, korzystające z wody;
  • Nieporętu, Wieliszewa lub Serocka, odprowadzające ścieki

– bez umowy za pośrednictwem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, które nie wnoszą z tego tytułu opłat.

Ile wynosi zwolnienie z kosztów?

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy dobrowolnie zgłoszą się do Wodociągów Warszawskich, zostaną zwolnione z kosztów związanych z weryfikacją przyłączenia w wysokości 2000 zł netto i 23 proc. VAT, czyli 2460 zł brutto w przypadku przyłącza wodociągowego oraz 2900 zł netto i 23 proc. VAT, czyli 3567 zł brutto w przypadku przyłącza kanalizacyjnego, a także z opłat za dotychczas świadczone bezumownie usługi przed dniem złożenia wniosku o abolicję.

Złożenie wniosku i co dalej?

Procedura po złożeniu wniosku składa się z czterech etapów (w tym czwarty ma dwa warianty).

Podczas etapu pierwszego na podstawie wniosku MPWiK analizuje stan techniczny przyłączenia, opierając się na dostępnych w spółce dokumentach.

W drugim etapie, gdy wniosek zostanie zweryfikowany, klient otrzyma pismo z opisem dalszego postępowania – w tym dokumencie wskazane są też czynności, które należy wykonać w okresie trzech miesięcy, aby uregulować przyłączenie. Jeżeli jakikolwiek warunek legalizacji nie zostanie spełniony, pismo to będzie jednocześnie zawiadomieniem o trwałym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.

Etap trzeci polega na skompletowaniu przez wnioskodawcę dokumentacji i przesłaniu jej do MPWiK, a także zgłoszeniu przyłącza do odbioru. Po tych krokach inspektor nadzoru z MPWiK rozpocznie czynności odbiorowe.

Ostatnim, czwartym etapem jest podpisanie protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza. Wówczas MPWiK rozpocznie procedurę zawarcia umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jeśli jednak formalności nie zostaną dopełnione, a właściciel lub użytkownik nieruchomości nie ureguluje stanu przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do wyznaczonego terminu oraz nie rozpocznie działań, które powinien wykonać w drugim etapie, to wówczas zostanie dokonane trwałe odcięcie przyłączenia wodociągowego lub kanalizacyjnego i zostaną podjęte czynności zawiadamiające odpowiednie organy o popełnieniu wykroczenia/przestępstwa określonego w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

