Dłuższe godziny pracy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM

Od poniedziałku do piątku Punkty Obsługi Pasażerów będą czynne w godz. 7–20
Jak przypomina ZTM, kończą się wakacje, więc do normalnego trybu pracy wraca też Warszawski Transport Publiczny.
Od 1 września tramwaje, metro i większość linii autobusowych powróci do podstawowych tras, więcej pasażerów będzie też w POP-ach.
Od poniedziałku do piątku Punkty Obsługi Pasażerów będą czynne w godzinach 7:00 – 20:00, a w soboty (POP Centrum i Dw. Wileński) będą działać w godzinach 8:00 – 15:00.
Od poniedziałku 1 września zacznie też działać punkt zlokalizowany przy stacji metra Kondratowicza na linii metra M2.
Wiele spraw pasażerskich można też załatwić w elektronicznym Punkcie Obsługi Pasażerów. Tutaj wnioski można składać całodobowo, a spotkania informacyjne umawiać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-19:15, z wyłączeniem dni świątecznych oraz ustawowo wolnych od pracy.
Teraz bez wychodzenia z domu można złożyć wniosek o Warszawską Kartę Miejską, uprawnienia Karty Warszawiaka, sprawdzić zadłużenie windykacyjne, czy złożyć reklamację.