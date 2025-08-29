28.9°C
Życie Warszawy

Dłuższe godziny pracy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM

Publikacja: 29.08.2025 12:40

Od poniedziałku do piątku Punkty Obsługi Pasażerów będą czynne w godz. 7–20

Foto: Zarząd Transportu Miejskiego

rbi
Od 1 września Punkty Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego będą pracowały o godzinę dłużej dłużej od poniedziałku do piątku i w soboty. Zacznie też działać nowa placówka przy stacji metra Kondratowicza.

Jak przypomina ZTM, kończą się wakacje, więc do normalnego trybu pracy wraca też Warszawski Transport Publiczny.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie

Od 1 września tramwaje, metro i większość linii autobusowych powróci do podstawowych tras, więcej pasażerów będzie też w POP-ach.

Od poniedziałku do piątku Punkty Obsługi Pasażerów będą czynne w godzinach 7:00 – 20:00, a w soboty (POP Centrum i Dw. Wileński) będą działać w godzinach 8:00 – 15:00.

Od poniedziałku 1 września zacznie też działać punkt zlokalizowany przy stacji metra Kondratowicza na linii metra M2.

Elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów

Wiele spraw pasażerskich można też załatwić w elektronicznym Punkcie Obsługi Pasażerów. Tutaj wnioski można składać całodobowo, a spotkania informacyjne umawiać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-19:15, z wyłączeniem dni świątecznych oraz ustawowo wolnych od pracy.

Teraz bez wychodzenia z domu można złożyć wniosek o Warszawską Kartę Miejską, uprawnienia Karty Warszawiaka, sprawdzić zadłużenie windykacyjne, czy złożyć reklamację.

