Dłuższe godziny pracy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM

Od 1 września Punkty Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego będą pracowały o godzinę dłużej dłużej od poniedziałku do piątku i w soboty. Zacznie też działać nowa placówka przy stacji metra Kondratowicza.



Jak przypomina ZTM, kończą się wakacje, więc do normalnego trybu pracy wraca też Warszawski Transport Publiczny.

Reklama Reklama

Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie

Od 1 września tramwaje, metro i większość linii autobusowych powróci do podstawowych tras, więcej pasażerów będzie też w POP-ach.

Od poniedziałku do piątku Punkty Obsługi Pasażerów będą czynne w godzinach 7:00 – 20:00, a w soboty (POP Centrum i Dw. Wileński) będą działać w godzinach 8:00 – 15:00.

Od poniedziałku 1 września zacznie też działać punkt zlokalizowany przy stacji metra Kondratowicza na linii metra M2.