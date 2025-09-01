19°C
Życie Warszawy

Nowe warszawskie „EkoDOTACJE” na modernizację kotłowni i instalacje OZE

Publikacja: 01.09.2025 15:00

Program wspiera wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła

Program wspiera wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła

Foto: Adobe Stock

M.B.
Mieszkańcy Warszawy oraz inne podmioty działające na terenie stolicy mogą już ubiegać się o dofinansowanie na modernizację kotłowni oraz instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach programu „EkoDOTACJE”. Nabór wniosków na inwestycje zaplanowane na 2026 r. trwa od 1 września 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Program ma na celu wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą obniżyć rachunki za energię i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z programu mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i gminne oraz powiatowe osoby prawne. Aby złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie nieruchomości na terenie Warszawy.

Dotacje na modernizację kotłowni

Program wspiera wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Dofinansowanie przysługuje na likwidację:

  • kotła gazowego c.o. (eksploatowanego co najmniej 10 lat lub z otwartą komorą spalania),
  • kotła lub paleniska na paliwo stałe klasy 3, 4 lub 5,
  • kotła na olej opałowy.
Zastępując je nowym systemem, można uzyskać dofinansowanie na:

  • pompy ciepła (powietrze-woda lub gruntowe),
  • indywidualny węzeł cieplny
  • ogrzewanie elektryczne

Maksymalne kwoty dotacji wynoszą do 30 tys. zł dla pomp ciepła powietrze-woda i do 40 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła w przypadku osób fizycznych. Pozostali wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie do 40 tys. zł i do 50 tys. zł odpowiednio. Dodatkowo, jeśli zdecydują się na instalację pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego, mogą ubiegać się o środki na fotowoltaikę, turbiny wiatrowe lub kolektory słoneczne.

Dotacje na instalacje OZE

Dla tych, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, program oferuje dofinansowanie na:

  • pompy ciepła (powietrze-woda lub gruntowe),
  • kolektory słoneczne
  • panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe.

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 30 tys. zł dla pomp ciepła powietrze-woda, do 40 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła oraz do 15 tys. zł na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe (dla większości wnioskodawców).

Dodatkowe wsparcie

W ramach obu programów istnieje możliwość uzyskania dodatkowej dotacji na magazyn energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, jeśli inwestycja obejmuje instalację fotowoltaiki lub turbin wiatrowych. Wysokość tego dofinansowania to do 10 tys. zł.

Wnioski o dotacje przyznawane są do wyczerpania środków, dlatego zachęcamy do jak najszybszego ich składania. Realizację inwestycji można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Więcej szczegółów na temat programu, kryteriów i wymaganych dokumentów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

