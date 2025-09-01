Nowe warszawskie „EkoDOTACJE” na modernizację kotłowni i instalacje OZE

Zastępując je nowym systemem, można uzyskać dofinansowanie na:

pompy ciepła (powietrze-woda lub gruntowe),

indywidualny węzeł cieplny

ogrzewanie elektryczne

Maksymalne kwoty dotacji wynoszą do 30 tys. zł dla pomp ciepła powietrze-woda i do 40 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła w przypadku osób fizycznych. Pozostali wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie do 40 tys. zł i do 50 tys. zł odpowiednio. Dodatkowo, jeśli zdecydują się na instalację pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego, mogą ubiegać się o środki na fotowoltaikę, turbiny wiatrowe lub kolektory słoneczne.

Dotacje na instalacje OZE

Dla tych, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, program oferuje dofinansowanie na:

pompy ciepła (powietrze-woda lub gruntowe),

kolektory słoneczne

panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe.

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 30 tys. zł dla pomp ciepła powietrze-woda, do 40 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła oraz do 15 tys. zł na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe (dla większości wnioskodawców).

Dodatkowe wsparcie

W ramach obu programów istnieje możliwość uzyskania dodatkowej dotacji na magazyn energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, jeśli inwestycja obejmuje instalację fotowoltaiki lub turbin wiatrowych. Wysokość tego dofinansowania to do 10 tys. zł.

Wnioski o dotacje przyznawane są do wyczerpania środków, dlatego zachęcamy do jak najszybszego ich składania. Realizację inwestycji można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Więcej szczegółów na temat programu, kryteriów i wymaganych dokumentów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.