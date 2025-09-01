Nowe warszawskie „EkoDOTACJE” na modernizację kotłowni i instalacje OZE

Program wspiera wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła
Program ma na celu wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą obniżyć rachunki za energię i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście.
Z programu mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i gminne oraz powiatowe osoby prawne. Aby złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie nieruchomości na terenie Warszawy.
Program wspiera wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Dofinansowanie przysługuje na likwidację:
Zastępując je nowym systemem, można uzyskać dofinansowanie na:
Maksymalne kwoty dotacji wynoszą do 30 tys. zł dla pomp ciepła powietrze-woda i do 40 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła w przypadku osób fizycznych. Pozostali wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie do 40 tys. zł i do 50 tys. zł odpowiednio. Dodatkowo, jeśli zdecydują się na instalację pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego, mogą ubiegać się o środki na fotowoltaikę, turbiny wiatrowe lub kolektory słoneczne.
Dla tych, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, program oferuje dofinansowanie na:
Maksymalne dofinansowanie wynosi do 30 tys. zł dla pomp ciepła powietrze-woda, do 40 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła oraz do 15 tys. zł na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe (dla większości wnioskodawców).
W ramach obu programów istnieje możliwość uzyskania dodatkowej dotacji na magazyn energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, jeśli inwestycja obejmuje instalację fotowoltaiki lub turbin wiatrowych. Wysokość tego dofinansowania to do 10 tys. zł.
Wnioski o dotacje przyznawane są do wyczerpania środków, dlatego zachęcamy do jak najszybszego ich składania. Realizację inwestycji można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
Więcej szczegółów na temat programu, kryteriów i wymaganych dokumentów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.