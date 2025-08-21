Rembertów ogłasza konkurs na małe dotacje. Na co można je zdobyć?

Urząd Dzielnicy Rembertów zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na małe dotacje w 2025 roku.



Celem programu „Aktywny Warszawiak” jest wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Rembertowa.

Dotacje na poprawę sprawności fizycznej

Na realizację inicjatyw związanych z poprawą sprawności fizycznej dostępna jest pula środków w wysokości 24 000 zł, przy czym maksymalna dotacja na jedno zadanie może wynieść do 10 000 zł. Zadania muszą być wykonane w ciągu 90 dni i realizowane w 2025 roku, przy czym ich rozpoczęcie powinno nastąpić nie wcześniej niż 40 dni po złożeniu oferty.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które zgodnie z uproszczonym wzorem przygotują ofertę w języku polskim. Dopuszcza się także składanie ofert wspólnych – wówczas każdy z oferentów uzupełnia dane swojej organizacji. Ważnym warunkiem jest, że wybrane projekty nie mogą już być finansowane z innych źródeł biur czy dzielnic Warszawy.

Poprawa sprawności i aktywizacja mieszkańców

Podstawowymi rezultatami do wskazania w ofercie są liczba uczestników zajęć, liczba godzin ich trwania oraz udział w projekcie. Organizatorzy podkreślają, że zadania realizowane w ramach konkursu muszą być dostępne bezpłatnie dla uczestników.