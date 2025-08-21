20°C
Życie Warszawy

Rembertów ogłasza konkurs na małe dotacje. Na co można je zdobyć?

Publikacja: 21.08.2025 11:15

Na realizację inicjatyw związanych z poprawą sprawności fizycznej dostępna jest pula środków w wysokości 24 000 zł

Foto: Adobe Stock

rbi
Urząd Dzielnicy Rembertów zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na małe dotacje w 2025 roku.

Celem programu „Aktywny Warszawiak” jest wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Rembertowa.

Dotacje na poprawę sprawności fizycznej

Na realizację inicjatyw związanych z poprawą sprawności fizycznej dostępna jest pula środków w wysokości 24 000 zł, przy czym maksymalna dotacja na jedno zadanie może wynieść do 10 000 zł. Zadania muszą być wykonane w ciągu 90 dni i realizowane w 2025 roku, przy czym ich rozpoczęcie powinno nastąpić nie wcześniej niż 40 dni po złożeniu oferty.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które zgodnie z uproszczonym wzorem przygotują ofertę w języku polskim. Dopuszcza się także składanie ofert wspólnych – wówczas każdy z oferentów uzupełnia dane swojej organizacji. Ważnym warunkiem jest, że wybrane projekty nie mogą już być finansowane z innych źródeł biur czy dzielnic Warszawy.

Poprawa sprawności i aktywizacja mieszkańców

Podstawowymi rezultatami do wskazania w ofercie są liczba uczestników zajęć, liczba godzin ich trwania oraz udział w projekcie. Organizatorzy podkreślają, że zadania realizowane w ramach konkursu muszą być dostępne bezpłatnie dla uczestników.

Jak podkreślają urzędnicy, konkurs na małe dotacje to doskonała okazja, by wspólnie działać na rzecz poprawy kondycji fizycznej mieszkańców Rembertowa oraz aktywizować lokalną społeczność poprzez sport i ruch na świeżym powietrzu. Szczegóły i wzory oferty dostępne są na stronie internetowej urzędu dzielnicy.

