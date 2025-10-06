Robot usunął pęcherz moczowy w szpitalu MSWiA. Jak lekarze korzystają z najnowszych technologii?

Cystektomia radykalna w asyście robota
To nowoczesna, minimalnie inwazyjna procedura daje pacjentom większe szanse na skuteczne leczenie raka pęcherza moczowego. To już kolejny rok w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, gdy zostają wdrażane nowe technologie.
Zabieg przeprowadził dr n. med. Michał Małek, Kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej, wraz z zespołem oraz dr Mikołajem Mendrykiem ze Szpitala św. Antoniego w Gronau (Niemcy), który wspierał zespół swoim doświadczeniem w tego typu zabiegach.
Jak podkreśla szpital, Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej posiada już bogate doświadczenie w robotowych operacjach prostaty i nerek.
Na początku sierpnie specjaliści chirurgii robotycznej z PIM MSWiA – prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski oraz dr n. med. Paweł Wisz przeprowadzali też pierwszą w Europie operację telechirurgiczną pomiędzy dwoma szpitalami klinicznymi.
Zabiegi zostały wykonane z wykorzystaniem nowej platformy robotycznej, debiutującej klinicznie w Europie. Zespół specjalistów operował z konsoli znajdującej się w Szpitalu MSWiA w Gdańsku, podczas gdy pacjenci i cały zespół wspierający znajdowali się w sali operacyjnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.
Z sukcesem przeprowadzono zabieg kardiochirurgiczny (by-passy) - pierwszy na świecie przy zastosowaniu nowej platformy, wykonany przez prof. dr hab. n. med. Piotra Suwalskiego, kardiochirurga i dyrektora PIM MSWiA oraz zabieg urologiczny (radykalna prostatektomia), przeprowadzony przez dr. n. med. Pawła Wisza.
Oba zabiegi odbyły się zgodnie z planem, pacjenci czują się dobrze i są rehabilitowani.
Jak podkreśla szpital, kluczowe parametry teletransmisji osiągnęły imponujące wartości – opóźnienie wyniosło zaledwie 5 milisekund, co zapewniło najwyższy poziom precyzji i bezpieczeństwa. Było to opóźnienie 30 razy mniejsze niż określone precyzyjnie normy w telechirurgii i zbliżone do parametrów w przypadku operacji na miejscu.
Dodatkowo zapewnione było pełne zabezpieczenie począwszy od zapasowej konsoli robotycznej w miejscu operacji, po pełną obstawę chirurgiczno-anestezjologiczną na miejscu.