Robot usunął pęcherz moczowy w szpitalu MSWiA. Jak lekarze korzystają z najnowszych technologii?

Robotowe usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu metodą Brickera – całkowicie wewnątrzbrzusznie wykonała Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.



To nowoczesna, minimalnie inwazyjna procedura daje pacjentom większe szanse na skuteczne leczenie raka pęcherza moczowego. To już kolejny rok w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, gdy zostają wdrażane nowe technologie.

Robotowe usunięcie pęcherza moczowego

Zabieg przeprowadził dr n. med. Michał Małek, Kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej, wraz z zespołem oraz dr Mikołajem Mendrykiem ze Szpitala św. Antoniego w Gronau (Niemcy), który wspierał zespół swoim doświadczeniem w tego typu zabiegach.

Jak podkreśla szpital, Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej posiada już bogate doświadczenie w robotowych operacjach prostaty i nerek.

Pierwsza w Europie operacja telechirurgiczna pomiędzy dwoma szpitalami klinicznymi

Na początku sierpnie specjaliści chirurgii robotycznej z PIM MSWiA – prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski oraz dr n. med. Paweł Wisz przeprowadzali też pierwszą w Europie operację telechirurgiczną pomiędzy dwoma szpitalami klinicznymi.