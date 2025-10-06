12.1°C
Życie Warszawy

Robot usunął pęcherz moczowy w szpitalu MSWiA. Jak lekarze korzystają z najnowszych technologii?

Publikacja: 06.10.2025 11:45

Cystektomia radykalna w asyście robota

Cystektomia radykalna w asyście robota

Foto: WIM MSWiA

Robotowe usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu metodą Brickera – całkowicie wewnątrzbrzusznie wykonała Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

To nowoczesna, minimalnie inwazyjna procedura daje pacjentom większe szanse na skuteczne leczenie raka pęcherza moczowego. To już kolejny rok w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, gdy zostają wdrażane nowe technologie.

Robotowe usunięcie pęcherza moczowego

Zabieg przeprowadził dr n. med. Michał Małek, Kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej, wraz z zespołem oraz dr Mikołajem Mendrykiem ze Szpitala św. Antoniego w Gronau (Niemcy), który wspierał zespół swoim doświadczeniem w tego typu zabiegach.

Jak podkreśla szpital, Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej posiada już bogate doświadczenie w robotowych operacjach prostaty i nerek.

Pierwsza w Europie operacja telechirurgiczna pomiędzy dwoma szpitalami klinicznymi

Na początku sierpnie specjaliści chirurgii robotycznej z PIM MSWiA – prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski oraz dr n. med. Paweł Wisz przeprowadzali też pierwszą w Europie operację telechirurgiczną pomiędzy dwoma szpitalami klinicznymi.

Zabiegi zostały wykonane z wykorzystaniem nowej platformy robotycznej, debiutującej klinicznie w Europie. Zespół specjalistów operował z konsoli znajdującej się w Szpitalu MSWiA w Gdańsku, podczas gdy pacjenci i cały zespół wspierający znajdowali się w sali operacyjnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Z sukcesem przeprowadzono zabieg kardiochirurgiczny (by-passy) - pierwszy na świecie przy zastosowaniu nowej platformy, wykonany przez prof. dr hab. n. med. Piotra Suwalskiego, kardiochirurga i dyrektora PIM MSWiA oraz zabieg urologiczny (radykalna prostatektomia), przeprowadzony przez dr. n. med. Pawła Wisza.



