Wiceprezydent Warszawy opowie o budowie hali sportowej na Skrze

Spotkanie dotyczące budowy hali sportowej na terenie Skry przy ul. Wawelskiej odbędzie się 13 października o godzinie 19 w auli VII LO im. Juliusza Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46.



W rozmowach weźmie udział Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy nadzorująca miejski sport. Pojawią się tam również przedstawiciele Aktywnej Warszawy, a także rady i zarządu Ochoty. Spotkanie będzie okazją, by zasięgnąć informacji, wyrazić swoje opinie i wątpliwości.

Reklama Reklama

Celebryci proszą o przyspieszenie budowy hali na Skrze

Jak podkreśla urząd miasta, budowa takiej hali jest zaplanowana, a ratusz ma prawomocne pozwolenie na budowę. Z apelem o przyspieszenie budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach Skry zwrócili się do władz Warszawy też celebryci świata sportu, mediów i kultury. „Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku nie były słowami rzucanymi na wiatr” – napisali.

List podpisało wielu przedstawicieli świata sportu, mediów oraz kultury, sztuki i rozrywki. Na liście znajduje się 135 nazwisk. Wnoszą oni o „podjęcie na najbliższej sesji rady miasta decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej”.

Dodają, że kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.