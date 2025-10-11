Wiceprezydent Warszawy opowie o budowie hali sportowej na Skrze

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska opowie o planach miasta dotyczących stadionu Skry
W rozmowach weźmie udział Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy nadzorująca miejski sport. Pojawią się tam również przedstawiciele Aktywnej Warszawy, a także rady i zarządu Ochoty. Spotkanie będzie okazją, by zasięgnąć informacji, wyrazić swoje opinie i wątpliwości.
Jak podkreśla urząd miasta, budowa takiej hali jest zaplanowana, a ratusz ma prawomocne pozwolenie na budowę. Z apelem o przyspieszenie budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach Skry zwrócili się do władz Warszawy też celebryci świata sportu, mediów i kultury. „Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku nie były słowami rzucanymi na wiatr” – napisali.
List podpisało wielu przedstawicieli świata sportu, mediów oraz kultury, sztuki i rozrywki. Na liście znajduje się 135 nazwisk. Wnoszą oni o „podjęcie na najbliższej sesji rady miasta decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej”.
Dodają, że kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.
Aktywność celebrytów nie spodobała się działaczom organizacji Miasto Jest Nasze. „Mieszkańcy Ochoty, kto pytał Was o zdanie? Najważniejsze, że Maryla Rodowicz i Tomasz Lis chcą budowy hali na Skrze” – napisała radna Ochoty należąca do tej organizacji.
Stwierdziła, że hala mogłaby przynieść negatywne skutki dla rekreacyjnego charakteru pobliskiego Pola Mokotowskiego. „Mecze i imprezy zniszczą ukochane przez warszawiaków pole” – ostrzegała.
Pochodząca również z ruchów miejskich Justyna Glusman, wiceburmistrz Ochoty, twierdzi, że brak odpowiednich połączeń komunikacyjnych, zwłaszcza szynowych czy planowanego metra, może prowadzić do korków i hałasu, co wpłynie na komfort życia mieszkańców.
Przeciwnego zdania są specjaliści. – Z badań wynika, że 50 proc. osób poruszających się w Warszawie transportem publicznym, jeździ autobusami – tłumaczył w rozmowie z „Życiem Warszawy” Jan Jakiel, prezes firmy JKO Consulting i założyciel stowarzyszenia SISKOM. – Okolice Skry są obsługiwane w kierunku północ-południe autobusami jadącymi ul. Żwirki i Wigury, które dojeżdżają do lotniska. Z kolei trasą wschód-zachód kursuje mocna wiązka autobusowa, kursująca ul. Kopińską i Wawelską, poruszająca się Trasą Łazienkowską.