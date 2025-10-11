13.3°C
Życie Warszawy

Wiceprezydent Warszawy opowie o budowie hali sportowej na Skrze

Publikacja: 11.10.2025 12:15

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska opowie o planach miasta dotyczących stadionu Skry

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska opowie o planach miasta dotyczących stadionu Skry

Foto: UM Warszawa

rbi
Spotkanie dotyczące budowy hali sportowej na terenie Skry przy ul. Wawelskiej odbędzie się 13 października o godzinie 19 w auli VII LO im. Juliusza Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46.

W rozmowach weźmie udział Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy nadzorująca miejski sport. Pojawią się tam również przedstawiciele Aktywnej Warszawy, a także rady i zarządu Ochoty. Spotkanie będzie okazją, by zasięgnąć informacji, wyrazić swoje opinie i wątpliwości.

Celebryci proszą o przyspieszenie budowy hali na Skrze

Jak podkreśla urząd miasta, budowa takiej hali jest zaplanowana, a ratusz ma prawomocne pozwolenie na budowę. Z apelem o przyspieszenie budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach Skry zwrócili się do władz Warszawy też celebryci świata sportu, mediów i kultury. „Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku nie były słowami rzucanymi na wiatr” – napisali.

List podpisało wielu przedstawicieli świata sportu, mediów oraz kultury, sztuki i rozrywki. Na liście znajduje się 135 nazwisk. Wnoszą oni o „podjęcie na najbliższej sesji rady miasta decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej”.

Dodają, że kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.

Miasto Jest Nasze przeciw budowie hali na Skrze

Aktywność celebrytów nie spodobała się działaczom organizacji Miasto Jest Nasze. „Mieszkańcy Ochoty, kto pytał Was o zdanie? Najważniejsze, że Maryla Rodowicz i Tomasz Lis chcą budowy hali na Skrze” – napisała radna Ochoty należąca do tej organizacji.

Stwierdziła, że hala mogłaby przynieść negatywne skutki dla rekreacyjnego charakteru pobliskiego Pola Mokotowskiego. „Mecze i imprezy zniszczą ukochane przez warszawiaków pole” – ostrzegała.

Pochodząca również z ruchów miejskich Justyna Glusman, wiceburmistrz Ochoty, twierdzi, że brak odpowiednich połączeń komunikacyjnych, zwłaszcza szynowych czy planowanego metra, może prowadzić do korków i hałasu, co wpłynie na komfort życia mieszkańców.

Przeciwnego zdania są specjaliści. – Z badań wynika, że 50 proc. osób poruszających się w Warszawie transportem publicznym, jeździ autobusami – tłumaczył w rozmowie z „Życiem Warszawy” Jan Jakiel, prezes firmy JKO Consulting i założyciel stowarzyszenia SISKOM. – Okolice Skry są obsługiwane w kierunku północ-południe autobusami jadącymi ul. Żwirki i Wigury, które dojeżdżają do lotniska. Z kolei trasą wschód-zachód kursuje mocna wiązka autobusowa, kursująca ul. Kopińską i Wawelską, poruszająca się Trasą Łazienkowską.

