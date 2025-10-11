Remont mostków na Stawach Brustmana. Kiedy zakończy się inwestycja?

Remont przeszedł również cieszący się popularnością pomost nad Stawami,
Stare mostki zostaną rozebrane, a w ich miejsce powstaną nowe, odtworzone bez zmiany wymiarów czy kształtu budowli.
Naprawę przejdą również przyczółki kładek. Wraz z mostkami wymienione zostaną legary i nawierzchnia mostków – na deski kompozytowe ryflowane.
– Na Stawach będzie bezpieczniej – zapowiada burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.
W ostatnich latach na Stawach Brustmana wybudowano nowy plac zabaw, a same Stawy przeszły kompleksową renaturyzację.
– Remont przeszedł również cieszący się popularnością pomost nad Stawami, nasze własne wawrzyszewskie molo. Naprawa obu mostków pozwoli postawić kropkę nad i przy modernizacji infrastruktury na Stawach Brustmana – dodaje radny Radosław Sroczyński.
Stawy Brustmana stanowią istotny element warszawskiego ekosystemu oraz jedno z najważniejszych pierzowisk dla ptaków wodnych w tej części miasta. W okresie zimowym stanowią miejsce koncentracji ptaków blaszkodziobych i mew, których liczebność przekracza czasami kilkaset osobników.
Stawy posiadają duży potencjał przyrodniczy – korzystają z nich liczni przedstawiciele okolicznej fauny – głownie ptaki, owady, ryby, a także płazy, choć na przestrzeni lat liczba płazów sukcesywnie spadała.
Prace na stawach powinny zakończyć się pod koniec listopada.