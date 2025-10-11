Remont mostków na Stawach Brustmana. Kiedy zakończy się inwestycja?

– Remont przeszedł również cieszący się popularnością pomost nad Stawami, nasze własne wawrzyszewskie molo. Naprawa obu mostków pozwoli postawić kropkę nad i przy modernizacji infrastruktury na Stawach Brustmana – dodaje radny Radosław Sroczyński.

Potencjał przyrodniczy Stawów Brustmana

Stawy Brustmana stanowią istotny element warszawskiego ekosystemu oraz jedno z najważniejszych pierzowisk dla ptaków wodnych w tej części miasta. W okresie zimowym stanowią miejsce koncentracji ptaków blaszkodziobych i mew, których liczebność przekracza czasami kilkaset osobników.

Prace na stawach powinny zakończyć się pod koniec listopada

Stawy posiadają duży potencjał przyrodniczy – korzystają z nich liczni przedstawiciele okolicznej fauny – głownie ptaki, owady, ryby, a także płazy, choć na przestrzeni lat liczba płazów sukcesywnie spadała.

Prace na stawach powinny zakończyć się pod koniec listopada.