Życie Warszawy

Remont mostków na Stawach Brustmana. Kiedy zakończy się inwestycja?

Publikacja: 11.10.2025 16:30

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

rbi
Ruszyły prace związane z wymianą starych, zużytych mostków na Stawach Brustmana.

Stare mostki zostaną rozebrane, a w ich miejsce powstaną nowe, odtworzone bez zmiany wymiarów czy kształtu budowli.

Na Stawach Brustmana będzie bezpieczniej

Naprawę przejdą również przyczółki kładek. Wraz z mostkami wymienione zostaną legary i nawierzchnia mostków – na deski kompozytowe ryflowane.

– Na Stawach będzie bezpieczniej – zapowiada burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.

W ostatnich latach na Stawach Brustmana wybudowano nowy plac zabaw, a same Stawy przeszły kompleksową renaturyzację.

– Remont przeszedł również cieszący się popularnością pomost nad Stawami, nasze własne wawrzyszewskie molo. Naprawa obu mostków pozwoli postawić kropkę nad i przy modernizacji infrastruktury na Stawach Brustmana – dodaje radny Radosław Sroczyński.

Potencjał przyrodniczy Stawów Brustmana

Stawy Brustmana stanowią istotny element warszawskiego ekosystemu oraz jedno z najważniejszych pierzowisk dla ptaków wodnych w tej części miasta. W okresie zimowym stanowią miejsce koncentracji ptaków blaszkodziobych i mew, których liczebność przekracza czasami kilkaset osobników.

Prace na stawach powinny zakończyć się pod koniec listopada

Stawy posiadają duży potencjał przyrodniczy – korzystają z nich liczni przedstawiciele okolicznej fauny – głownie ptaki, owady, ryby, a także płazy, choć na przestrzeni lat liczba płazów sukcesywnie spadała.

Prace na stawach powinny zakończyć się pod koniec listopada.

