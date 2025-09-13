21.6°C
Życie Warszawy

Powrót rugby na stadion Skry. Pierwszy mecz w niedzielę

Publikacja: 13.09.2025 08:15

Na boisko wybiegną dwie silne drużyny I ligi

Na boisko wybiegną dwie silne drużyny I ligi

Foto: facebook.com/SkraWarszawaRugby

rbi
Mecz otwarcia I ligi rugby mężczyzn odbędzie się w najbliższą niedzielę, 14 września, o godz. 14 na boisku do rugby przy ul. Wawelskiej 5 (teren Skry Warszawa).

Jak podkreślają organizatorzy, to będzie nie tylko mecz – to początek nowego rozdziału w historii warszawskiej Skry. Na boisko wybiegną dwie silne drużyny I ligi – gospodarze, rozpędzeni po derbowym zwycięstwie, podejmą jednego z faworytów ligi – Hegemona Mysłowice, który w pierwszej kolejce rozgromił rywali w Poznaniu. Szykuje się zacięty i widowiskowy pojedynek.

– Rugby jest sportem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Sylwia Mróz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Ochota i współorganizatorka meczu. – Jeśli się jest mniejszym i sprawnym, nożna biec z piłką. Więksi mogą znaleźć się w tzw. młynie. Przede wszystkim stawia się tu na grę zespołową i fair play – dodaje.

Klub RK Warszawa zmienia nazwę na RKS SKRA

Dodatkowo Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Rugby „Czas dla Rugby” ogłosiła, że klub RK Warszawa oficjalnie wraca do swoich korzeni i przyjmuje nazwę RKS SKRA Warszawa. Zmienia się logo, wraca tradycja – i właśnie tym meczem klub symbolicznie otwiera nową erę.

– Z wielką radością witamy powrót RKS SKRA Warszawa do historycznych barw i miejsca, w którym sport znów zaczyna tętnić życiem – komentuje burmistrz Ochoty Piotr Krasnodębski. – Zapraszam mieszkańców Ochoty i wszystkich warszawiaków na ten wyjątkowy mecz otwarcia – spotkajmy się na Skrze – dodaje.

Rugby w szkołach na Ochocie

Mecz rozpocznie się w niedzielę, 14 września, o godz. 14 na boisku do rugby na Skrze przy ul. Wawelskiej 5. Od godz. 13 na najmłodszych czeka trening z Akademią Rugby – warto przyjść wcześniej i poczuć atmosferę prawdziwego sportu z charakterem.

– Poprosiliśmy drużynę, żeby wróciła do formuły z 2014 i weszła z powrotem do szkół na Ochocie – mówi Sylwia Mróz. – Wówczas w ramach zajęć WF członkowie drużyny pokazywali młodym ludziom, co to jest rugby. To super sprawa – dzieci wtedy widzą, na czym to polega i sprawdzają, czy to sport dla nich.

Źródło: zyciewarszawy.pl

