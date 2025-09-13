Poradziecka wyrzutnia pocisków pod Warszawą? Służby już na miejscu

Jak informuje Żandarmeria, na miejsce dotarły już służby
Jak informuje Żandarmeria, na miejsce dotarły już służby. Znajdują się tam pirotechnicy i saperzy, a także biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej
„Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w Józefowie, pow. otwocki, gdzie Policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków ppanc typu Fagot. Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy” – czytamy w wiadomości na portalu X.
Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, podejrzany przedmiot zobaczył w piątek przypadkowy świadek w okolicach piaszczystej łachy nieopodal Wisły.
- Wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o jakimś przedmiocie. Na miejsce udał się patrol, który potwierdził to zgłoszenie. Wezwaliśmy patrol saperski, a potem sprawą zajęła się żandarmeria wojskowa - mówi WP podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
Z kolei na Facebooku Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że orzedmiot zostanie niezwłocznie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach, będzie zutylizowany.
„Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione” – napisała Żandarmeria.
Artykuł będzie aktualizowany