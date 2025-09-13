Poradziecka wyrzutnia pocisków pod Warszawą? Służby już na miejscu

W Józefowie (powiat otwocki) policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot. O sprawie poinformowała w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa.



Jak informuje Żandarmeria, na miejsce dotarły już służby. Znajdują się tam pirotechnicy i saperzy, a także biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej

Reklama Reklama

„Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w Józefowie, pow. otwocki, gdzie Policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków ppanc typu Fagot. Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy” – czytamy w wiadomości na portalu X.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, podejrzany przedmiot zobaczył w piątek przypadkowy świadek w okolicach piaszczystej łachy nieopodal Wisły.

- Wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o jakimś przedmiocie. Na miejsce udał się patrol, który potwierdził to zgłoszenie. Wezwaliśmy patrol saperski, a potem sprawą zajęła się żandarmeria wojskowa - mówi WP podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.