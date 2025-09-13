21.6°C
Życie Warszawy

Korowód, olimpiada i setki atrakcji. Warszawskie Dni Seniora 2025

Publikacja: 13.09.2025 11:00

Z pl. Bankowego wyruszy barwny, roztańczony korowód do Parku Świętokrzyskiego, gdzie czekać będzie Międzypokoleniowy Jarmark

Foto: R. Motyl/UM Warszawa

rbi
Po raz dwunasty urząd miasta organizuje Warszawskie Dni Seniora – największe miejskie święto osób starszych. W programie ponad trzy tygodnie atrakcji: koncerty, warsztaty, wykłady, zajęcia sportowe, wycieczki, gry planszowe i spotkania międzypokoleniowe.

Święto rozpocznie się w sobotę 13 września o godz. 12 na placu Bankowym. Stamtąd wyruszy barwny, roztańczony korowód do Parku Świętokrzyskiego, gdzie czekać będzie Międzypokoleniowy Jarmark z dziesiątkami stoisk edukacyjnych, kreatywnych, zdrowotnych i informacyjnych.

Na scenie o godz. 14 wystąpi Izabela Trojanowska, a o godz. 15 uczestników porwie potańcówka z Radiem Pogoda, aktorami Teatru Muzycznego ROMA i formacją Bajo Bongo. Całość poprowadzą Joanna Kruk i Zygmunt Chajzer.

Wydarzenia na Dni Seniora 2025

Program Dni Seniora obejmuje setki atrakcji – od koncertów i warsztatów, przez spotkania autorskie, turnieje i wycieczki, po gry planszowe, szachy, brydża i zajęcia sportowe. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, choć w wielu przypadkach obowiązują zapisy.

W Ursusie zaplanowano m.in. warsztaty ceramiczne i malarskie, wieczór taneczny, recital, wycieczka i spotkania międzypokoleniowe Echo Warszawy. Wawer zaprosi na warsztaty rękodzieła, tańca Latino solo, tworzenia biżuterii i makramy (18–25 września, obowiązują zapisy w Wawerskim Centrum Kultury).

W sobotę, 20 września, w godz. 13:30–20:30, w parku im. Józefa Polińskiego odbędą się Południowo-Praskie Senioralia. W programie występy dzieci, młodzieży i seniorów, pokazy mody senioralnej, wspólne gotowanie bigosu (Giga Gar), konsultacje zdrowotne, pokazy akrobatyczne, teatr ognia, dmuchańce dla najmłodszych oraz finałowa dyskoteka międzypokoleniowa i koncert zespołu VOX.

Warszawska Olimpiada Seniorów

Szczególnym punktem programu będzie Warszawska Olimpiada Seniorów – sportowa rywalizacja inspirowana igrzyskami olimpijskimi. Seniorki i seniorzy reprezentujący dzielnice zmierzą się w 13 dyscyplinach dostosowanych do swoich możliwości, m.in.: biegi, nordic walking, pchnięcie kulą, pływanie, szachy, brydż, strzelanie z łuku i broni pneumatycznej.

Rywalizacja odbywać się będzie od 14 do 20 września na obiektach Aktywnej Warszawy: Stadion Podskarbińska (ul. Chrzanowskiego 23), Pływalnia Potocka (ul. Potocka 1), Ośrodek Solec (ul. Solec 71), Ośrodek Legia (ul. Myśliwiecka 4a), Ośrodek Nowa Skra (ul. Wawelska 5), Ośrodek Polonia (ul. Konwiktorska 6) i Ośrodek Hutnik (ul. Marymoncka 42).

Hasło Olimpiady brzmi: „Każdy uczestnik jest zwycięzcą”.

