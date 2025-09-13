Korowód, olimpiada i setki atrakcji. Warszawskie Dni Seniora 2025

Po raz dwunasty urząd miasta organizuje Warszawskie Dni Seniora – największe miejskie święto osób starszych. W programie ponad trzy tygodnie atrakcji: koncerty, warsztaty, wykłady, zajęcia sportowe, wycieczki, gry planszowe i spotkania międzypokoleniowe.



Święto rozpocznie się w sobotę 13 września o godz. 12 na placu Bankowym. Stamtąd wyruszy barwny, roztańczony korowód do Parku Świętokrzyskiego, gdzie czekać będzie Międzypokoleniowy Jarmark z dziesiątkami stoisk edukacyjnych, kreatywnych, zdrowotnych i informacyjnych.

Reklama Reklama

Na scenie o godz. 14 wystąpi Izabela Trojanowska, a o godz. 15 uczestników porwie potańcówka z Radiem Pogoda, aktorami Teatru Muzycznego ROMA i formacją Bajo Bongo. Całość poprowadzą Joanna Kruk i Zygmunt Chajzer.

Wydarzenia na Dni Seniora 2025

Program Dni Seniora obejmuje setki atrakcji – od koncertów i warsztatów, przez spotkania autorskie, turnieje i wycieczki, po gry planszowe, szachy, brydża i zajęcia sportowe. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, choć w wielu przypadkach obowiązują zapisy.

W Ursusie zaplanowano m.in. warsztaty ceramiczne i malarskie, wieczór taneczny, recital, wycieczka i spotkania międzypokoleniowe Echo Warszawy. Wawer zaprosi na warsztaty rękodzieła, tańca Latino solo, tworzenia biżuterii i makramy (18–25 września, obowiązują zapisy w Wawerskim Centrum Kultury).