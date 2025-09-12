20.6°C
Życie Warszawy

Koncerty, zawody, imprezy plenerowe – co robić w Warszawie w najbliższy weekend?

Publikacja: 12.09.2025 17:00

Festiwal Nowe Brzmienia Warszawskich Ulic odbędzie się w sobotę, 13 września, przed Urzędem Dzielnic

Festiwal Nowe Brzmienia Warszawskich Ulic odbędzie się w sobotę, 13 września, przed Urzędem Dzielnicy Praga-Północ

Foto: UD Praga-Północ

rbi
Święto Wilanowa, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Fisz Emade Tworzywo i smerfowa wioska – w weekend na mieszkańców Warszawy będzie czekać wiele atrakcji.

W najbliższy weekend w Warszawie odbędą się zarówno duże koncerty plenerowe, jak i lokalne pikniki oraz wydarzenia dla seniorów i rodzin z dziećmi.

Muzyka w wielu dzielnicach

W Wilanowie zaplanowano trzydniowe święto dzielnicy. W piątek, 12 września, wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Sobota upłynie pod znakiem koncertów młodych artystów, m.in. Chivas, a niedzielę zakończy musical Grease. Koncerty ba Plaży Wilanów każdego dnia zaczną się o godz. 19 Wydarzeniu towarzyszyć będzie Puchar Świata w siatkówce plażowej i food trucki.

W sobotę, 13 września, o godz. 19:00 w parku Szczęśliwickim wystąpi Fisz Emade Tworzywo – jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny muzycznej ostatnich lat.

Polecane
Emade i Fisz, czyli bracia Waglewscy
piątek
Fisz Emade Tworzywo w parku Szczęśliwickim

W piątek, 12 września, od godz. 18 w amfiteatrze na Bemowie scena należeć będzie do legend polskiego rocka. Manchester, Kobranocka i Chłopcy z Placu Broni przypomną największe przeboje z lat 80. i 90. Z kolei w sobotę, 13 września, od godz. 15 przed urzędem dzielnicy na Pradze-Północ (ul. Sierakowskiego 15) odbędzie się festiwal Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, który wyłoni zwycięzców na warszawską piosenkę. Wieczór uświetni Bryska – warszawianka, autorka tekstów, kompozytorka i DJ C-BooL.

Pikniki, sport i rodzinna zabawa

Na niedzielę, 14 września, w godz. 13-18 przy OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2 przygotowano piknik „Czas na trening” z konkurencjami sportowymi i atrakcjami dla dzieci. Dodatkowo odbędzie się spektakl teatralny oraz pokaz iluzjonisty. W sobotę, 13 września, w godz. 14-18, stadion „Podskarbińska” na Pradze-Południe zmieni się w smerfową wioskę z konkursami, biegami i kolorowymi animacjami.

W piątek, 12 września, w barStudio w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się druga edycja jednych z najbardziej nietypowych zawodów w Polsce. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków to nie tylko uczta dla ucha i serca, ale też realna pomoc dla przyrody.

Polecane
Każda złotówka zebrana na Pomagam.pl wspiera ochronę ptaków, których w Polsce ubywa w zastraszającym
piątek
Będą ćwierkać, pohukiwać i kwilić. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków

Z kolei 15 września w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego na Koszykowej odbędzie się kolejna odsłona cyklu „Twórcy z dzielnic i regionów”. Tym razem wydarzenie poświęcone będzie Ursusowi, dzielnicy symbolicznej dla historii oporu społecznego w czasach PRL. W programie znalazł się wieczór autorski i premiera książki Jerzego Domżalskiego „Ursus. Zapiski z ostatnich lat Polski Ludowej", połączone z rozmową ze Zbigniewem Janasem i Markiem Jarosińskim.

