Koncerty, zawody, imprezy plenerowe – co robić w Warszawie w najbliższy weekend?

Święto Wilanowa, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Fisz Emade Tworzywo i smerfowa wioska – w weekend na mieszkańców Warszawy będzie czekać wiele atrakcji.



W najbliższy weekend w Warszawie odbędą się zarówno duże koncerty plenerowe, jak i lokalne pikniki oraz wydarzenia dla seniorów i rodzin z dziećmi.

Muzyka w wielu dzielnicach

W Wilanowie zaplanowano trzydniowe święto dzielnicy. W piątek, 12 września, wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Sobota upłynie pod znakiem koncertów młodych artystów, m.in. Chivas, a niedzielę zakończy musical Grease. Koncerty ba Plaży Wilanów każdego dnia zaczną się o godz. 19 Wydarzeniu towarzyszyć będzie Puchar Świata w siatkówce plażowej i food trucki.

W sobotę, 13 września, o godz. 19:00 w parku Szczęśliwickim wystąpi Fisz Emade Tworzywo – jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny muzycznej ostatnich lat.

W piątek, 12 września, od godz. 18 w amfiteatrze na Bemowie scena należeć będzie do legend polskiego rocka. Manchester, Kobranocka i Chłopcy z Placu Broni przypomną największe przeboje z lat 80. i 90. Z kolei w sobotę, 13 września, od godz. 15 przed urzędem dzielnicy na Pradze-Północ (ul. Sierakowskiego 15) odbędzie się festiwal Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, który wyłoni zwycięzców na warszawską piosenkę. Wieczór uświetni Bryska – warszawianka, autorka tekstów, kompozytorka i DJ C-BooL.